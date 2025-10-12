Advertisement
Aaj Ka Panchang: ये है 12 अक्टूबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज मृगशिरा नक्षत्र, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Panchang 12 October 2025: 12 अक्टूबर का दिन सूर्य देव और दुर्गा जी की कृपा से अति शुभ होता है. रविवार के दिन सूर्य देव और दुर्गा जी की पूजा की जाती है. 12 अक्टूबर को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है और राहुकाल कब तक है, ये जानने के लिए आइए आज का पूरा पंचांग जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 12, 2025, 05:46 AM IST
Aaj Ka Panchang
Aaj Ka Panchang

12 October 2025 Ka Panchang, Hindi Panchang 12 October 2025, Panchang 12 October 2025 In Hindi, Hindi Panchang 12 October 2025 In Hindi, Panchang 12 October 2025, Panchang 12 October 2025 rahukal, Hindi Panchang Today 12 October 2025 Shubh Muhurta, Panchang Today 12 October 2025 Yog, Panchang Today 12 October 2025 

Aaj Ka Panchang 12 October 2025: रविवार का दिन यानी 12 अक्टूबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. रविवार को सूर्य देव और दुर्गा जी की पूजा करने का विधान है. इस दिन जो भी भक्त दुर्गा जी की पूजा करते हैं उन्हें शक्ति की प्राप्ति होती है. वहीं सूर्य देव की पूजा करने से कुंडली में सूर्य मजबूत होता है और व्यतित्व में निखार आता है. भक्त की आजीविका से जुड़ी परेशानी का अंत होता है और दुखों का नाश होता है. रविवार का दिन सूर्य देव से शुरू होता है जो पिता, ऊर्जा, व्यक्तित्व और यश के कारक देवता हैं. आइए 12 अक्टूबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

12 अक्टूबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (12 October 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
12 अक्टूबर 2025 को तिथि- कार्तिक कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि दोपहर 02:17 बजे तक, इसके बाद सप्तमी तिथि.
12 अक्टूबर 2025 को वार रविवार है.
12 अक्टूबर 2025 को मृगशिरा नक्षत्र दोपहर 01:36 बजे तक और फिर आद्रा नक्षत्र.
12 अक्टूबर 2025 को योग- वरीयान  दोपहर 10:55 बजे तक इसके बाद परिघ योग.
12 अक्टूबर 2025 को करण- वणिज दोपहर 02:17 बजे तक. 

12 अक्टूबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
12 अक्टूबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:26 बजे. 
12 अक्टूबर 2025 को सूर्यास्त रात को 06:00 बजे.
12 अक्टूबर 2025 को चंद्रदय रात को 10:36 बजे.
13 अक्टूबर 2025 को चंद्रस्त दोपहर को  12:54 बजे.
12 अक्टूबर 2025 को सूर्य कन्या राशि में संचरण.
12 अक्टूबर 2025 को चंद्रमा का मिथुन राशि में संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

12 अक्टूबर 2025 को शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:50 बजे से लेकर दोपहर 12:36 बजे तक.
अमृत मुहूर्त - सुबह 05:25 बजे से लेकर सुबह 06:54 बजे तक. प्रातः 02:55 बजे से लेकर प्रातः 04:27 बजे तक.
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:50 बजे से लेकर सुबह 05:38 बजे तक. 

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
12 अक्टूबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
12 अक्टूबर 2025 को राहूकाल- शाम 4:33 बजे से लेकर शाम 06:00 बजे तक.
12 अक्टूबर 2025 को यमगंड- दोपहर 12:13 बजे से लेकर दोपहर 1:40 बजे तक.
12 अक्टूबर 2025 को कुलिक - शाम 3:06 बजे से लेकर शाम 4:33 बजे तक.
12 अक्टूबर 2025 को दुर्मुहूर्त - शाम 04:27 बजे से लेकर शाम 05:13 बजे तक.
12 अक्टूबर 2025 को वर्ज्यम् - रात 09:36 बजे से लेकर रात 11:07 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए रवििया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

