Aaj Ka Panchang: ये है 12 अक्टूबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज मृगशिरा नक्षत्र, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 12 October 2025: रविवार का दिन यानी 12 अक्टूबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. रविवार को सूर्य देव और दुर्गा जी की पूजा करने का विधान है. इस दिन जो भी भक्त दुर्गा जी की पूजा करते हैं उन्हें शक्ति की प्राप्ति होती है. वहीं सूर्य देव की पूजा करने से कुंडली में सूर्य मजबूत होता है और व्यतित्व में निखार आता है. भक्त की आजीविका से जुड़ी परेशानी का अंत होता है और दुखों का नाश होता है. रविवार का दिन सूर्य देव से शुरू होता है जो पिता, ऊर्जा, व्यक्तित्व और यश के कारक देवता हैं. आइए 12 अक्टूबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

12 अक्टूबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (12 October 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

12 अक्टूबर 2025 को तिथि- कार्तिक कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि दोपहर 02:17 बजे तक, इसके बाद सप्तमी तिथि.

12 अक्टूबर 2025 को वार रविवार है.

12 अक्टूबर 2025 को मृगशिरा नक्षत्र दोपहर 01:36 बजे तक और फिर आद्रा नक्षत्र.

12 अक्टूबर 2025 को योग- वरीयान दोपहर 10:55 बजे तक इसके बाद परिघ योग.

12 अक्टूबर 2025 को करण- वणिज दोपहर 02:17 बजे तक.

12 अक्टूबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

12 अक्टूबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:26 बजे.

12 अक्टूबर 2025 को सूर्यास्त रात को 06:00 बजे.

12 अक्टूबर 2025 को चंद्रदय रात को 10:36 बजे.

13 अक्टूबर 2025 को चंद्रस्त दोपहर को 12:54 बजे.

12 अक्टूबर 2025 को सूर्य कन्या राशि में संचरण.

12 अक्टूबर 2025 को चंद्रमा का मिथुन राशि में संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

12 अक्टूबर 2025 को शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:50 बजे से लेकर दोपहर 12:36 बजे तक.

अमृत मुहूर्त - सुबह 05:25 बजे से लेकर सुबह 06:54 बजे तक. प्रातः 02:55 बजे से लेकर प्रातः 04:27 बजे तक.

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:50 बजे से लेकर सुबह 05:38 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

12 अक्टूबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

12 अक्टूबर 2025 को राहूकाल- शाम 4:33 बजे से लेकर शाम 06:00 बजे तक.

12 अक्टूबर 2025 को यमगंड- दोपहर 12:13 बजे से लेकर दोपहर 1:40 बजे तक.

12 अक्टूबर 2025 को कुलिक - शाम 3:06 बजे से लेकर शाम 4:33 बजे तक.

12 अक्टूबर 2025 को दुर्मुहूर्त - शाम 04:27 बजे से लेकर शाम 05:13 बजे तक.

12 अक्टूबर 2025 को वर्ज्यम् - रात 09:36 बजे से लेकर रात 11:07 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

