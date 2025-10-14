Advertisement
Aaj Ka Panchang: ये है 14 अक्टूबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज चंद्रमा स्वराशि में, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Panchang 14 October 2025: 14 अक्टूबर का दिन हनुमान जी की कृपा से अति शुभ होता है. मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है. 14 अक्टूबर को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है और राहुकाल कब तक है, ये जानने के लिए आइए आज का पूरा पंचांग जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 14, 2025, 06:37 AM IST
14 October 2025 Ka Panchang
14 October 2025 Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 14 October 2025: मंगलवार का दिन यानी 14 अक्टूबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने का विधान है. इस दिन जो भी भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं उन्हें शक्ति की प्राप्ति होती है और भय से मुक्ति मिलती है. कुंडली में मंगल ग्रह संतुलित रहता है.भक्त के दुखों का नाश होता है. मंगलवार का दिन मंगल देव से शुरू होता है जो रक्त, ऊर्जा, भाई और शक्ति के कारक ग्रह हैं. आइए 14 अक्टूबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

14 अक्टूबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (14 October 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
14 अक्टूबर 2025 को तिथि- कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि सुबह 11:09 बजे तक, इसके बाद नवमी तिथि.
14 अक्टूबर 2025 को वार मंगलवार है.
14 अक्टूबर 2025 को पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 11:54 बजे तक और फिर आद्रा नक्षत्र.
14 अक्टूबर 2025 को योग- सिद्ध  प्रातः 04:11 बजे तक इसके बाद साध्य योग.
14 अक्टूबर 2025 को करण- कौलव सुबह 11:10 बजे तक. इसके बाद तैतिल रात 10:47 बजे तक, इसके बाद गर.

14 अक्टूबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
14 अक्टूबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:27 बजे. 
14 अक्टूबर 2025 को सूर्यास्त रात को 05:58 बजे.
14 अक्टूबर 2025 को चंद्रदय रात को 12:43 बजे.
15 अक्टूबर 2025 को चंद्रस्त रात को  1:44 बजे.
14 अक्टूबर 2025 को सूर्य कन्या राशि में संचरण.
14 अक्टूबर 2025 को चंद्रमा का कर्क राशि में संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

14 अक्टूबर 2025 को शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:50 बजे से लेकर दोपहर 12:35 बजे तक.
अमृत मुहूर्त - सुबह 09:33 बजे से लेकर सुबह 11:06 बजे तक. सुबह  06:05 बजे से लेकर सुबह 07:41 बजे तक.
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:51 बजे से लेकर सुबह 05:39 बजे तक. 

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
14 अक्टूबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
14 अक्टूबर 2025 को राहूकाल- शाम 3:05 बजे से लेकर शाम 4:32 बजे तक.
14 अक्टूबर 2025 को यमगंड- सुबह 9:20 बजे से लेकर सुबह 10:46 बजे तक.
14 अक्टूबर 2025 को कुलिक - दोपहर 12:12  बजे से लेकर दोपहर 1:39 बजे तक.
14 अक्टूबर 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 08:45 बजे से लेकर सुबह 09:31 बजे तक. रात 10:58 बजे से लेकर रात 11:48 बजे तक.
14 अक्टूबर 2025 को वर्ज्यम् - शाम 07:56 बजे से लेकर रात 09:32 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.
नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

