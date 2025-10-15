Advertisement
Aaj Ka Panchang: ये है 15 अक्टूबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज नक्षत्र पुष्य, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Panchang 15 October 2025: 15 अक्टूबर का दिन गणेश जी की कृपा से अति शुभ होता है. बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा की जाती है. 15 अक्टूबर को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है और राहुकाल कब तक है, ये जानने के लिए आइए आज का पूरा पंचांग जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 15, 2025, 05:46 AM IST
15 October 2025 Ka Panchang
15 October 2025 Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 15 October 2025: बुधवार का दिन यानी 15 अक्टूबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. बुधवार को गणेश जी की पूजा करने का विधान है. इस दिन जो भी भक्त गणेश जी की पूजा करते हैं उन्हें बुद्धि की प्राप्ति होती है और काम आ रहीं बाधाओं से मुक्ति मिलती है. कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है और जीवन से संकटों का नाश होता है. बुधवार का दिन बुध देव से शुरू होता है जो बुद्धि वाणी और व्यापार के कारक ग्रह हैं. आइए 15 अक्टूबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

15 अक्टूबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (15 October 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
15 अक्टूबर 2025 को तिथि- कार्तिक कृष्ण पक्ष नवमी तिथि सुबह 10:34 बजे तक, इसके बाद दशमी तिथि.
15 अक्टूबर 2025 को वार बुधवार है.
15 अक्टूबर 2025 को पुष्य नक्षत्र रात 12:00 बजे तक और फिर आश्लेषा नक्षत्र.
15 अक्टूबर 2025 को योग- साध्य  प्रातः 02:56 बजे तक इसके बाद शुभ योग.
15 अक्टूबर 2025 को करण- गर सुबह 10:34 बजे तक. इसके बाद वणिज रात 10:30 बजे तक, इसके बाद विष्टि.

15 अक्टूबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
15 अक्टूबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:27 बजे. 
15 अक्टूबर 2025 को सूर्यास्त रात को 05:57 बजे.
15 अक्टूबर 2025 को चंद्रदय रात को 12:43 बजे.
16 अक्टूबर 2025 को चंद्रस्त रात को  02:28 बजे.
15 अक्टूबर 2025 को सूर्य कन्या राशि में संचरण.
15 अक्टूबर 2025 को चंद्रमा का कर्क राशि में संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

15 अक्टूबर 2025 को शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त - Nil.
अमृत मुहूर्त - सुबह 06:05 बजे से लेकर सुबह 07:41 बजे तक.
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:51 बजे से लेकर सुबह 05:39 बजे तक. 

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
15 अक्टूबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
15 अक्टूबर 2025 को राहूकाल- दोपहर 12:12 बजे से लेकर दोपहर 1:38 बजे तक.
15 अक्टूबर 2025 को यमगंड- सुबह 7:53 बजे से लेकर सुबह 9:20 बजे तक.
15 अक्टूबर 2025 को कुलिक - सुबह 10:46  बजे से लेकर दोपहर 12:12 बजे तक.
15 अक्टूबर 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 11:49 बजे से लेकर दोपहर 12:35 बजे तक. रात 10:58 बजे से लेकर रात 11:48 बजे तक.
15 अक्टूबर 2025 को वर्ज्यम् - रात 01:10 बजे से लेकर प्रातः 02:49 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए मंगलिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

