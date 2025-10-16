Aaj Ka Panchang: ये है 16 अक्टूबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज विष्णु जी का दिन, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 16 October 2025: गुरुवार का दिन यानी 16 अक्टूबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. गुरुवार को विष्णु जी की पूजा करने का विधान है. इस दिन जो भी भक्त विष्णु जी की पूजा करते हैं उन्हें जीवन के दुखों और संकटों से मुक्ति मिलती है और कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है. गुरुवार का दिन देव गुरु बृहस्पति से शुरू होता है जो ज्ञान और भाग्य के कारक ग्रह हैं. आइए 16 अक्टूबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

16 अक्टूबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (16 October 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

16 अक्टूबर 2025 को तिथि- कार्तिक कृष्ण पक्ष दशमी तिथि सुबह 10:35 बजे तक, इसके बाद एकादशी तिथि.

16 अक्टूबर 2025 को वार गुरुवार है.

16 अक्टूबर 2025 को आश्लेषा नक्षत्र दोपहर 12:42 बजे तक और फिर मघा नक्षत्र.

16 अक्टूबर 2025 को योग- शुभ प्रातः 02:10 बजे तक इसके बाद शुक्ल योग.

16 अक्टूबर 2025 को करण- विष्टि सुबह 10:36 बजे तक. इसके बाद बव रात 10:50 बजे तक, इसके बाद बालव.

16 अक्टूबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

16 अक्टूबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:28 बजे.

16 अक्टूबर 2025 को सूर्यास्त रात को 05:56 बजे.

16 अक्टूबर 2025 को चंद्रदय रात को 01:46 बजे.

16 अक्टूबर 2025 को चंद्रस्त रात को 03:05 बजे.

16 अक्टूबर 2025 को सूर्य कन्या राशि में संचरण.

16 अक्टूबर 2025 को चंद्रमा का सिंह राशि में गोचर.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

16 अक्टूबर 2025 को शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:49 बजे से लेकर दोपहर 12:35 बजे तक.

अमृत मुहूर्त - सुबह 11:03 बजे से लेकर दोपहर 12:41 बजे तक.

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:52 बजे से लेकर सुबह 05:40 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

16 अक्टूबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

16 अक्टूबर 2025 को राहूकाल- दोपहर 01:38 बजे से लेकर दोपहर 03:04 बजे तक.

16 अक्टूबर 2025 को यमगंड- सुबह 06:28 बजे से लेकर सुबह 07:54 बजे तक.

16 अक्टूबर 2025 को कुलिक - सुबह 9:20 बजे से लेकर सुबह 10:46 बजे तक.

16 अक्टूबर 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 10:17 बजे से लेकर दोपहर 11:03 बजे तक. दोपहर 02:53 बजे से लेकर दोपहर 03:38 बजे तक.

16 अक्टूबर 2025 को वर्ज्यम् - रात 01:20 बजे से लेकर प्रातः 03:01 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

