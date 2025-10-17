Advertisement
Aaj Ka Panchang: ये है 17 अक्टूबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज रमा एकादशी, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Panchang 17 October 2025: 17 अक्टूबर का दिन लक्ष्मी जी की कृपा से अति शुभ होता है. शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी और बृहस्पती देव की पूजा की जाती है. 17 अक्टूबर को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है और राहुकाल कब तक है, ये जानने के लिए आइए आज का पूरा पंचांग जानें.

Oct 17, 2025, 05:46 AM IST
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 17 October 2025: शुक्रवार का दिन यानी 17 अक्टूबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है. इस दिन जो भी भक्त लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उन्हें जीवन के दुखों और धन संबंधी संकटों से मुक्ति मिलती है. कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है. शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह से शुरू होता है जो प्रेम वैभव और धन का करक ग्रह है. आइए 17 अक्टूबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

17 अक्टूबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (17 October 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
17 अक्टूबर 2025 को तिथि- कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि सुबह 11:12 बजे तक, इसके बाद द्वादशी तिथि.
17 अक्टूबर 2025 को वार शुक्रवार है.
17 अक्टूबर 2025 को मघा नक्षत्र दोपहर 12:42 बजे तक और फिर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र.
17 अक्टूबर 2025 को योग- शुभ  रात 01:48 बजे तक इसके बाद ब्रह्म योग.
17 अक्टूबर 2025 को करण- बालव सुबह 11:12 बजे तक. इसके बाद कौलव रात 11:42  बजे तक, इसके बाद तैतिल.

17 अक्टूबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
17 अक्टूबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:28 बजे. 
17 अक्टूबर 2025 को सूर्यास्त रात को 05:55 बजे.
17 अक्टूबर 2025 को चंद्रदय रात को 02:39 बजे.
18 अक्टूबर 2025 को चंद्रस्त रात को  03:39 बजे.
17 अक्टूबर 2025 को सूर्य तुला राशि में गोचर.
17 अक्टूबर 2025 को चंद्रमा का सिंह राशि में संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

17 अक्टूबर 2025 को व्रत त्योहार
17 अक्टूबर 2025 को रमा एकादशी व्रत.
17 अक्टूबर 2025 को तुला संक्रांति.
17 अक्टूबर 2025 को गोवत्स द्वादशी व्रत.

17 अक्टूबर 2025 को शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:49 बजे से लेकर दोपहर 12:35 बजे तक.
अमृत मुहूर्त - सुबह 11:25 बजे से लेकर दोपहर 01:06 बजे तक.
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:52 बजे से लेकर सुबह 05:40 बजे तक. 

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
17 अक्टूबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
17 अक्टूबर 2025 को राहूकाल- सुबह 10:46 बजे से लेकर दोपहर 12:12 बजे तक.
17 अक्टूबर 2025 को यमगंड- दोपहर 3:04 बजे से लेकर दोपहर 4:29 बजे तक.
17 अक्टूबर 2025 को कुलिक - सुबह 7:54 बजे से लेकर सुबह 9:20 बजे तक.
17 अक्टूबर 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 08:46 बजे से लेकर दोपहर 09:31 बजे तक. दोपहर 12:35 बजे से लेकर दोपहर 01:20 बजे तक.
17 अक्टूबर 2025 को वर्ज्यम् - रात 10:32 बजे से लेकर प्रातः 12:15 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

