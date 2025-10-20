Aaj Ka Panchang: ये है 20 अक्टूबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज कार्तिक अमावस्या पर शुभ दीपावली, जानें राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 20 October 2025: सोमवार का दिन यानी 20 अक्टूबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. सोमवार को महादेव की पूजा करने का विधान है. इस दिन जो भी भक्त महादेव की पूजा करते हैं उन्हें जीवन के दुखों का नाश होता है. कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है. सोमवार का दिन चंद्रमा से शुरू होता है जो माता और मन का करक है. आज दिवाली का पर्व मनाया जा रहा है. आइए 20 अक्टूबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

20 अक्टूबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (20 October 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

20 अक्टूबर 2025 को तिथि- कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि दोपहर 03:45 बजे तक, इसके बाद अमावस्या तिथि.

20 अक्टूबर 2025 को वार सोमवार है.

20 अक्टूबर 2025 को हस्त नक्षत्र रात 08:16 बजे तक और फिर चित्रा नक्षत्र.

20 अक्टूबर 2025 को योग- वैधृति रात 02:34 बजे तक इसके बाद विष्कुम्भ योग.

20 अक्टूबर 2025 को करण- शकुनि दोपहर 03:45 बजे तक. इसके बाद चतुष्पद सुबह 04:48 बजे तक, इसके बाद नाग.

20 अक्टूबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

20 अक्टूबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:29 बजे.

20 अक्टूबर 2025 को सूर्यास्त रात को 05:53 बजे.

20 अक्टूबर 2025 को चंद्रदय रात को 05:15 बजे.

20 अक्टूबर 2025 को चंद्रस्त रात को 05:10 बजे.

20 अक्टूबर 2025 को सूर्य तुला राशि में गोचर.

20 अक्टूबर 2025 को चंद्रमा का कन्या राशि में संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

20 अक्टूबर 2025 को व्रत त्योहार

20 अक्टूबर 2025 को कार्तिक अमावस्या.

20 अक्टूबर 2025 को दीपावली पर्व .

20 अक्टूबर 2025 को शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:48 बजे से लेकर दोपहर 12:34 बजे तक.

अमृत मुहूर्त - दोपहर 01:39 बजे से लेकर दोपहर 03:25 बजे तक.

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:53 बजे से लेकर सुबह 05:41 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

20 अक्टूबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

20 अक्टूबर 2025 को राहूकाल- सुबह 7:55 बजे से लेकर सुबह 9:20 बजे तक.

20 अक्टूबर 2025 को यमगंड- सुबह 10:46 बजे से लेकर दोपहर 12:11 बजे तक.

20 अक्टूबर 2025 को कुलिक - सुबह 01:37 बजे से लेकर सुबह 03:02 बजे तक.

20 अक्टूबर 2025 को दुर्मुहूर्त - दोपहर 12:34 बजे से लेकर दोपहर 01:19 बजे तक. दोपहर 02:51 बजे से लेकर दोपहर 03:36 बजे तक.

20 अक्टूबर 2025 को वर्ज्यम् - सुबह 05:10 बजे से लेकर सुबह 06:57 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

