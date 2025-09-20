Aaj Ka Panchang: ये है 20 सितंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज चौदस श्राद्ध, जानें राहुकाल कब तक!
Aaj Ka Panchang: ये है 20 सितंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज चौदस श्राद्ध, जानें राहुकाल कब तक!

Panchang 20 September 2025: 20 सितंबर का दिन शनिदेव की कृपा से अति शुभ है. आज शनिवार के दिन शनिदेव और हनुमान जी की पूजा करने का विधान है. शुभ मुहूर्त के साथ ही इस दिन बनने वाले योग जानेंगे. राहुकाल कब तक होगा इसे भी आइए आज के पंचांग में जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 20, 2025, 05:58 AM IST
20 September 2025 Ka Panchang
20 September 2025 Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 20 September 2025: आज शनिवार यानी 20 सितंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक रहने वाला है. शनिवार को शनिदेव और हनुमान जी की पूजा की जाती है. शनिवार के दिन जो भी शनिदेव और हनुमान जी की पूजा करते हैं उन्हें शनिदोष से मुक्ति मिलती है और भय दूर होता है. हनुमान जी की कृपा से सभी कार्य सिद्ध होते हैं. शनिवार का व्रत जो साधक करते हैं उन पर शनिदेव और हनुमान जी दोनों की कृपा बनी रहती है, घर में सकारात्मक उर्जा आती है. हनुमान जी की पूजा करने से कुंडली से शनिदोष दूर होता है. शनिवार दिन शनि ग्रह से शुरू होता है जो न्याय और कर्मफल के कारक ग्रह हैं. आइए 20 सितंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

20 सितंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (20 September 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
20 सितंबर 2025 को तिथि- आश्विन कृष्ण चतुर्थी तिथि.
20 सितंबर 2025 को वार शनिवार है.
20 सितंबर 2025 को नक्षत्र- बाद नक्षत्र सुबह 08:05 बजे तक, इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र.
20 सितंबर 2025 को योग- सिद्ध साध्य, सुबह 08:06 बजे तक, इसके बाद शुभ योग.

20 सितंबर 2025 को व्रत त्योहार
20 सितंबर 2025 को चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध. 

20 सितंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
20 सितंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:18 बजे. 
20 सितंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:21 बजे.
20 सितंबर 2025 को चंद्रोदय प्रातः को 04:44 बजे.
20 सितंबर 2025 को चंद्रस्त शाम को 05:37 बजे.
20 सितंबर 2025 को सूर्य कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं.
20 सितंबर 2025 को चंद्रमा का सिंह राशि में गोचर. 

20 सितंबर 2025 को शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:56 बजे से लेकर दोपहर 12:44 बजे तक.
अमृत मुहूर्त - सुबह 05:08 बजे से लेकर सुबह 06:48 बजे तक. प्रातः 02:43 बजे से लेकर प्रातः 04:25 बजे तक.
ब्रह्म मुहूर्त - प्रातः 04:42 बजे से लेकर सुबह 05:30 बजे तक.
गोधूलि मुहूर्त- शाम 06:21 बजे से लेकर शाम 06:44 बजे तक.
विजय मुहूर्त- दोपहर 02:16 बजे से लेकर दोपहर 03:05.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
20 सितंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
20 सितंबर 2025 को राहूकाल- सुबह 9:19 बजे से लेकर दोपहर 10:49 बजे तक.
20 सितंबर 2025 को यमगंड- दोपहर 1:50 बजे से लेकर दोपहर 3:20 बजे तक.
20 सितंबर 2025 को कुलिक - सुबह 6:18 बजे से लेकर सुबह 7:49 बजे तक
20 सितंबर 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 07:55 बजे से लेकर सुबह 08:43 बजे तक. 
20 सितंबर 2025 को वर्ज्यम् - शाम 04:34 बजे से लेकर शाम 06:16 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शनििया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
और पढ़ें- Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि से पहले ही नोट करें ये जरूरी वास्तु टिप्स, माता रानी के आगमन पर घर में फैलेगी समृद्धि!

और पढ़ें- Mangal Gochar 2025: मंगल का राहु के नक्षत्र में गोचर, 23 सितंबर से इन 3 राशि वालों की ठाठ, पैसों में डूब जाएंगे जातक!

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं.

aaj ka panchang

