Aaj Ka Panchang: ये है 21 अक्टूबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज चित्रा के बाद स्वाती नक्षत्र, जानें राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 21 October 2025: मंगलवार का दिन यानी 21 अक्टूबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने का विधान है. इस दिन जो भी भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं उन्हें जीवन के संकट और दुखों का नाश होता है. भय से मुक्ति मिलती है. कुंडली में मंगल संतुलित होता है. मंगलवार का दिन मंगल ग्रह से शुरू होता है जो शक्ति, उर्जा और रक्त का करक है. आज दिवाली का पर्व मनाया जा रहा है. आइए 21 अक्टूबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

21 अक्टूबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (21 October 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

21 अक्टूबर 2025 को तिथि- कार्तिक अमावस्या तिथि शाम 05:54 बजे तक, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि.

21 अक्टूबर 2025 को वार मंगलवार है.

21 अक्टूबर 2025 को चित्रा नक्षत्र रात 10:58 बजे तक और फिर स्वाति नक्षत्र.

21 अक्टूबर 2025 को योग- विष्कुम्भ प्रातः 03:16 बजे तक इसके बाद प्रीति योग.

21 अक्टूबर 2025 को करण- नाग शाम 05:55 बजे तक. इसके बाद किस्तुघन.

अक्टूबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

21 अक्टूबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:30 बजे.

21 अक्टूबर 2025 को सूर्यास्त रात को 05:52 बजे.

21 अक्टूबर 2025 को चंद्रदय रात को 06:06 बजे.

21 अक्टूबर 2025 को चंद्रस्त रात को 05:41 बजे.

21 अक्टूबर 2025 को सूर्य तुला राशि में गोचर.

21 अक्टूबर 2025 को चंद्रमा का कन्या राशि में संचरण और फिर तुला राशि में गोचर.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

Add Zee News as a Preferred Source

21 अक्टूबर 2025 को शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:48 बजे से लेकर दोपहर 12:34 बजे तक.

अमृत मुहूर्त - शाम 03:50 बजे से लेकर शाम 05:37 बजे तक.

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:54 बजे से लेकर सुबह 05:42 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

21 अक्टूबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

21 अक्टूबर 2025 को राहूकाल- शाम 03:01 बजे से लेकर शाम 04:27 बजे तक.

21 अक्टूबर 2025 को यमगंड- सुबह 09:20 बजे से लेकर दोपहर 10:46 बजे तक.

21 अक्टूबर 2025 को कुलिक - दोपहर 12:11बजे से लेकर दोपहर 01:36 बजे तक.

21 अक्टूबर 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 08:46 बजे से लेकर सुबह 09:32 बजे तक. रात 10:55 बजे से लेकर रात 11:46 बजे तक.

21 अक्टूबर 2025 को वर्ज्यम् - सुबह 05:10 बजे से लेकर सुबह 06:57 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए मंगलिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए रवििया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- वैभव लक्ष्मी माता की आरती, ओम जय वैभव लक्ष्मी माता...

और पढ़ें- Diwali Swapna Shastra: दिवाली पर दिख जाएं ये 3 चमत्कारी सपने तो समझ लें होने वाले हैं महाधनवान, जानें मां लक्ष्मी क्या दे रहीं संकेत!