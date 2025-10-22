Aaj Ka Panchang: ये है 22 अक्टूबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज गोवर्धन पूजा, जानें राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 22 October 2025: बुधवार का दिन यानी 22 अक्टूबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. बुधवार को गणेश जी की पूजा करने का विधान है. इस दिन जो भी भक्त गणेश जी की पूजा करते हैं उन्हें जीवन के संकट और दुखों का नाश होता है. कार्यों में कोई बाधा नहीं रह जाती है. कुंडली में बुध मजबूत होता है. बुधवार का दिन बुध ग्रह से शुरू होता है जो बुद्धि, वाणी और व्यापार का करक है. आज गोवर्धन पूजा है. आइए 22 अक्टूबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

22 अक्टूबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (22 October 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

22 अक्टूबर 2025 को तिथि- कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि रात 08:17 बजे तक, कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि.

22 अक्टूबर 2025 को वार बुधवार है.

22 अक्टूबर 2025 को स्वाति नक्षत्र सुबह 01:51 बजे तक और फिर विशाखा नक्षत्र.

22 अक्टूबर 2025 को योग- प्रीति प्रातः 04:05 बजे तक इसके बाद आयुष्मान योग.

22 अक्टूबर 2025 को करण- किस्तुघन सुबह 07:04 बजे तक. इसके बाद बव रात 08:17 बजे तक, इसके बाद बाद बालव.

अक्टूबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

22 अक्टूबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:30 बजे.

22 अक्टूबर 2025 को सूर्यास्त रात को 05:51 बजे.

22 अक्टूबर 2025 को चंद्रदय सुबह को 06:58 बजे.

22 अक्टूबर 2025 को चंद्रस्त शाम को 06:14 बजे.

22 अक्टूबर 2025 को सूर्य तुला राशि में गोचर.

22 अक्टूबर 2025 को चंद्रमा का तुला राशि में संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

22 अक्टूबर 2025 को व्रत त्योहार

प्रातःकाल में गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह के समय 06:30 बजे से 08:47 बजे तक

सायाह्नकाल में गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर के समय 03:36 बजे से 05:52 बजे तक.

22 अक्टूबर 2025 को शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त - Nil

अमृत मुहूर्त - शाम 03:59 बजे से लेकर शाम 05:47 बजे तक.

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:54 बजे से लेकर सुबह 05:42 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

22 अक्टूबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

22 अक्टूबर 2025 को राहूकाल- दोपहर 12:11 बजे से लेकर दोपहर 1:36 बजे तक.

22 अक्टूबर 2025 को यमगंड- सुबह 7:56 बजे से लेकर दोपहर 9:21 बजे तक.

22 अक्टूबर 2025 को कुलिक - सुबह 10:46 बजे से लेकर दोपहर 12:11 बजे तक.

22 अक्टूबर 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 11:48 बजे से लेकर दोपहर 12:34 बजे तक.

22 अक्टूबर 2025 को वर्ज्यम् - सुबह 05:14 बजे से लेकर सुबह 07:01 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए बुधिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

