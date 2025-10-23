Advertisement
Aaj Ka Panchang: ये है 23 अक्टूबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज भाई दूज पर्व, जानें राहुकाल कब तक!

Panchang 23 October 2025: 23 अक्टूबर का दिन विष्णु जी की कृपा से अति शुभ होता है. गुरुवार के दिन विष्णु जी और गुरु देव की पूजा की जाती है. 23 अक्टूबर को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है और राहुकाल कब तक है, ये जानने के लिए आइए आज का पूरा पंचांग जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 23, 2025, 05:46 AM IST
Aaj Ka Panchang
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 23 October 2025: गुरुवार का दिन यानी 23 अक्टूबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. गुरुवार को विष्णु जी की पूजा करने का विधान है. इस दिन जो भी भक्त विष्णु जी की पूजा करते हैं उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी संकट और दुखों का नाश होता है. कुंडली में गुरु बृहस्पति की स्थिति मजबूत होता है. गुरुवार का दिन गुरु ग्रह से शुरू होता है जो ज्ञान और भाग्य का करक है. आज भाई दूज है. आइए 23 अक्टूबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

23 अक्टूबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (23 October 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
23 अक्टूबर 2025 को तिथि- कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि रात 10:47 बजे तक, कार्तिक शुक्ल तृतीया तिथि.
23 अक्टूबर 2025 को वार गुरुवार है.
23 अक्टूबर 2025 को विशाखा नक्षत्र सुबह 04:51 बजे तक और फिर अनुराधा नक्षत्र.
23 अक्टूबर 2025 को योग- आयुष्मान  प्रातः 04:59 बजे तक इसके बाद सौभाग्य योग.
23 अक्टूबर 2025 को करण- बालव सुबह 09:31 बजे तक. इसके बाद कौलव रात 10:47 बजे तक, इसके बाद बाद तैतिल.

अक्टूबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
23 अक्टूबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:31 बजे. 
23 अक्टूबर 2025 को सूर्यास्त रात को 05:51 बजे.
23 अक्टूबर 2025 को चंद्रदय शाम को 07:51 बजे.
23 अक्टूबर 2025 को चंद्रस्त शाम को  06:51 बजे.
23 अक्टूबर 2025 को सूर्य तुला राशि में गोचर.
23 अक्टूबर 2025 को चंद्रमा का कन्या राशि में संचरण और फिर  तुला राशि में गोचर.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

23 अक्टूबर 2025 को व्रत त्योहार
23 अक्टूबर 2025 को भाई दूज पर्व

23 अक्टूबर 2025 को शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:48 बजे से लेकर दोपहर 12:33 बजे तक.
अमृत मुहूर्त - शाम 06:56 बजे से लेकर शाम 08:44 बजे तक.
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:55 बजे से लेकर सुबह 05:43 बजे तक. 

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
23 अक्टूबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
23 अक्टूबर 2025 को राहूकाल- दोपहर 01:36 बजे से लेकर दोपहर 03:01 बजे तक.
23 अक्टूबर 2025 को यमगंड- सुबह 06:31 बजे से लेकर सुबह 07:56 बजे तक.
23 अक्टूबर 2025 को कुलिक - सुबह 9:21 बजे से लेकर सुबह 10:46 बजे तक.
23 अक्टूबर 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 10:17 बजे से लेकर सुबह 11:03 बजे तक. दोपहर 02:49 बजे से लेकर दोपहर 03:35 बजे तक.
23 अक्टूबर 2025 को वर्ज्यम् - सुबह 08:09 बजे से लेकर सुबह 09:57 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

