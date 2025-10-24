Aaj Ka Panchang: ये है 24 अक्टूबर का पूरा दैनिक पंचांग, सौभाग्य योग और अनुराधा नक्षत्र, जानें राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 24 October 2025: शुक्रवार का दिन यानी 24 अक्टूबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है. इस दिन जो भी भक्त लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उन्हें सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है. जीवन के सभी संकट और दुख दूर होते हैं. कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है. शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह से शुरू होता है जो प्रेम धन और सुख का करक है. आइए 24 अक्टूबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

24 अक्टूबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (24 October 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

24 अक्टूबर 2025 को तिथि- कार्तिक शुक्ल तृतीया तिथि रात 01:19 बजे तक, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि.

24 अक्टूबर 2025 को वार शुक्रवार है.

24 अक्टूबर 2025 को अनुराधा नक्षत्र.

24 अक्टूबर 2025 को योग- सौभाग्य सुबह 05:54 बजे तक इसके बाद शोभन योग.

24 अक्टूबर 2025 को करण- तैतिल दोपहर 12:03 बजे तक. इसके बाद गर रात 01:20 बजे तक, इसके बाद बाद वणिज.

अक्टूबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

24 अक्टूबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:31 बजे.

24 अक्टूबर 2025 को सूर्यास्त रात को 05:50 बजे.

24 अक्टूबर 2025 को चंद्रदय सुबह को 8:46 बजे.

24 अक्टूबर 2025 को चंद्रस्त शाम को 7:32 बजे.

24 अक्टूबर 2025 को सूर्य तुला राशि में गोचर.

24 अक्टूबर 2025 को चंद्रमा का कन्या राशि में संचरण और फिर तुला राशि में गोचर.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

24 अक्टूबर 2025 को शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:48 बजे से लेकर दोपहर 12:33 बजे तक.

अमृत मुहूर्त - शाम 07:53 बजे से लेकर शाम 09:41 बजे तक.

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:56 बजे से लेकर सुबह 05:44 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

24 अक्टूबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

24 अक्टूबर 2025 को राहूकाल- सुबह 10:46 बजे से लेकर दोपहर 12:11 बजे तक.

24 अक्टूबर 2025 को यमगंड- दोपहर 3:00 बजे से लेकर दोपहर 4:25 बजे तक.

24 अक्टूबर 2025 को कुलिक - सुबह 7:56 बजे से लेकर सुबह 9:21 बजे तक.

24 अक्टूबर 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 08:47 बजे से लेकर सुबह 09:32 बजे तक. दोपहर 12:33 बजे से लेकर दोपहर 01:18 बजे तक.

24 अक्टूबर 2025 को वर्ज्यम् - सुबह 08:09 बजे से लेकर सुबह 09:57 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

