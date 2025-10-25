Aaj Ka Panchang: ये है 25 अक्टूबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज से छठ पूजा शुरू, जानें राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 25 October 2025: शनिवार का दिन यानी 25 अक्टूबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. शनिवार को हनुमान जी और शनिदेव की पूजा करने का विधान है. इस दिन जो भी भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं उन्हें शनिदेव की क्रूर दृष्टि से राहत मिलती है और जीवन से संकट दूर होते हैं. जातक शनि ग्रह के भय से मुक्त होते हैं. शनिवार को हनुमान जी की पूजा करने से कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति संतुलित रहती है.शनिवार का दिन शनि ग्रह से शुरू होता है जो कर्मफल और न्याय के कारक ग्रह है. आज से छठ पूजा शुरू है. आइए 25 अक्टूबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

25 अक्टूबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (25 October 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

25 अक्टूबर 2025 को तिथि- कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि प्रातः 03:48 बजे तक, कार्तिक शुक्ल पंचमी तिथि.

25 अक्टूबर 2025 को वार शनिवार है.

25 अक्टूबर 2025 को अनुराधा नक्षत्र सुबह 07:51 बजे तक, इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र.

25 अक्टूबर 2025 को योग- शोभन योग.

25 अक्टूबर 2025 को करण- वणिज दोपहर 02:35 बजे तक. इसके बाद विष्टि प्रातः 03:48 बजे तक, इसके बाद बाद बव.

अक्टूबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

25 अक्टूबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:32 बजे.

25 अक्टूबर 2025 को सूर्यास्त रात को 05:49 बजे.

25 अक्टूबर 2025 को चंद्रदय सुबह को 09:40 बजे.

25 अक्टूबर 2025 को चंद्रस्त रात को 08:18 बजे.

25 अक्टूबर 2025 को सूर्य तुला राशि में गोचर.

25 अक्टूबर 2025 को चंद्रमा का वृश्चिक राशि में संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

25 अक्टूबर 2025 को शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:48 बजे से लेकर दोपहर 12:33 बजे तक.

अमृत मुहूर्त - शाम 07:53 बजे से लेकर शाम 09:41 बजे तक.

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:56 बजे से लेकर सुबह 05:44 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

25 अक्टूबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

25 अक्टूबर 2025 को राहूकाल- सुबह 9:21 बजे से लेकर सुबह 10:46 बजे तक.

25 अक्टूबर 2025 को यमगंड- दोपहर 1:35 बजे से लेकर दोपहर 3:00 बजे तक.

25 अक्टूबर 2025 को कुलिक - सुबह 6:32 बजे से लेकर सुबह 7:57 बजे तक.

25 अक्टूबर 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 08:02 बजे से लेकर सुबह 08:47 बजे तक.

25 अक्टूबर 2025 को वर्ज्यम् - दोपहर 02:08 बजे से लेकर दोपहर 03:56 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

