Advertisement
trendingNow12973617
Hindi Newsऐस्ट्रो

Aaj Ka Panchang: ये है 25 अक्टूबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज से छठ पूजा शुरू, जानें राहुकाल कब तक!

Panchang 25 October 2025: 25 अक्टूबर का दिन शनिदेव और हनुमान जी की कृपा से अति शुभ होता है. शनिवार के दिन हनुमान जी और शनिदेव की जी की पूजा की जाती है. 25 अक्टूबर को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है और राहुकाल कब तक है, ये जानने के लिए आइए आज का पूरा पंचांग जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 25, 2025, 05:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj Ka Panchang
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 25 October 2025: शनिवार का दिन यानी 25 अक्टूबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. शनिवार को हनुमान जी और शनिदेव की पूजा करने का विधान है. इस दिन जो भी भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं उन्हें शनिदेव की क्रूर दृष्टि से राहत मिलती है और जीवन से संकट दूर होते हैं. जातक शनि ग्रह के भय से मुक्त होते हैं. शनिवार को हनुमान जी की पूजा करने से कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति संतुलित रहती है.शनिवार का दिन शनि ग्रह से शुरू होता है जो कर्मफल और न्याय के कारक ग्रह है. आज से छठ पूजा शुरू है. आइए 25 अक्टूबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

25 अक्टूबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (25 October 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
25 अक्टूबर 2025 को तिथि- कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि प्रातः 03:48 बजे तक, कार्तिक शुक्ल पंचमी तिथि.
25 अक्टूबर 2025 को वार शनिवार है.
25 अक्टूबर 2025 को अनुराधा नक्षत्र सुबह 07:51 बजे तक, इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र.
25 अक्टूबर 2025 को योग- शोभन योग. 
25 अक्टूबर 2025 को करण- वणिज दोपहर 02:35 बजे तक. इसके बाद विष्टि प्रातः 03:48 बजे तक, इसके बाद बाद बव.

अक्टूबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
25 अक्टूबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:32 बजे. 
25 अक्टूबर 2025 को सूर्यास्त रात को 05:49 बजे.
25 अक्टूबर 2025 को चंद्रदय सुबह को 09:40 बजे.
25 अक्टूबर 2025 को चंद्रस्त रात को 08:18 बजे.
25 अक्टूबर 2025 को सूर्य तुला राशि में गोचर.
25 अक्टूबर 2025 को चंद्रमा का वृश्चिक राशि में संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

Add Zee News as a Preferred Source

25 अक्टूबर 2025 को शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:48 बजे से लेकर दोपहर 12:33 बजे तक.
अमृत मुहूर्त - शाम 07:53 बजे से लेकर शाम 09:41 बजे तक.
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:56 बजे से लेकर सुबह 05:44 बजे तक. 

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
25 अक्टूबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
25 अक्टूबर 2025 को राहूकाल- सुबह 9:21 बजे से लेकर सुबह 10:46 बजे तक.
25 अक्टूबर 2025 को यमगंड- दोपहर 1:35 बजे से लेकर दोपहर 3:00 बजे तक.
25 अक्टूबर 2025 को कुलिक - सुबह 6:32 बजे से लेकर सुबह 7:57 बजे तक.
25 अक्टूबर 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 08:02 बजे से लेकर सुबह 08:47 बजे तक.
25 अक्टूबर 2025 को वर्ज्यम् - दोपहर 02:08 बजे से लेकर दोपहर 03:56 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Shadashtak Yog 2025: अरुण वरुण और सूर्य का षडाष्टक योग, इन 3 राशि वालों को पैसों की तंगी से मिलेगी मुक्ति, सुख में बीतेंगे दिन!

और पढ़ें- Akshay Navami 2025: अक्षय नवमी पर करें 5 गेंदे के फूल का जोरदार उपाय, मिट जाएगी पैसों की तंगी, हर ओर से मिलगी सफलता!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

aaj ka panchang

Trending news

Narendra Modi
"सोचा नही था कि पीएम मोदी आएंगे", कर्पूरी ठाकुर की पोती ने भावुक होकर कही ये बात
इस तस्वीर में हैं दो दिग्गज... एक राजनीति में छाए तो दूसरे विज्ञापन में, आप भी बूझिए
Shashi Tharoor
इस तस्वीर में हैं दो दिग्गज... एक राजनीति में छाए तो दूसरे विज्ञापन में, आप भी बूझिए
'BJP को एक्स्ट्रा वोट कहां से मिले', उमर ने लगाया राज्यसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप
jammu kashmir news
'BJP को एक्स्ट्रा वोट कहां से मिले', उमर ने लगाया राज्यसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप
धुरविरोधी महबूबा ने राज्यसभा चुनाव में उमर को क्यों दिया समर्थन? खुल गया बड़ा राज
DNA
धुरविरोधी महबूबा ने राज्यसभा चुनाव में उमर को क्यों दिया समर्थन? खुल गया बड़ा राज
'भारत को क्यों किया गया अलग-थलग'? रूसी तेल पर US के प्रेशर को लेकर भड़के पीयूष गोयल
Piyush Goyal
'भारत को क्यों किया गया अलग-थलग'? रूसी तेल पर US के प्रेशर को लेकर भड़के पीयूष गोयल
कुरनूल हादसाः ड्राइवर की लापरवाही से जिंदा जल गए 20 लोग, सामने आया चौंकाने वाला सच
Kurnool bus fire
कुरनूल हादसाः ड्राइवर की लापरवाही से जिंदा जल गए 20 लोग, सामने आया चौंकाने वाला सच
इंडियन एयरफोर्स के जवानों को ट्रेनिंग देगा भारत का पहला HTT 40, रफ्तार और फीचर्स
HTT 40
इंडियन एयरफोर्स के जवानों को ट्रेनिंग देगा भारत का पहला HTT 40, रफ्तार और फीचर्स
भारत का पहला स्मार्ट गांव, हर घर में Wi-Fi, AC स्कूल और CCTV कैमरे!
Indias first smart village
भारत का पहला स्मार्ट गांव, हर घर में Wi-Fi, AC स्कूल और CCTV कैमरे!
'हर वक्त तैयार रहो' लोंगेवाला पहुंचे रक्षा मंत्री का सेना को आदेश, चीन से बातचीत
operation sindoor
'हर वक्त तैयार रहो' लोंगेवाला पहुंचे रक्षा मंत्री का सेना को आदेश, चीन से बातचीत
क्या FSSAI ने दी हाई शुगर वाली ORSL ड्रिंक्स बेचने की मंजूरी? आरोपों पर आया जवाब
ORSL Row
क्या FSSAI ने दी हाई शुगर वाली ORSL ड्रिंक्स बेचने की मंजूरी? आरोपों पर आया जवाब