Hindi News

Aaj Ka Panchang: ये है 26 अक्टूबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज छठ पूजा का दूसरा दिन, जानें राहुकाल कब तक!

Panchang 26 October 2025: 26 अक्टूबर का दिन सूर्यदेव और दुर्गा जी की कृपा से अति शुभ होता है. रविवार के दिन दुर्गा जी और सूर्यदेव की पूजा की जाती है. 26 अक्टूबर को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है और राहुकाल कब तक है, ये जानने के लिए आइए आज का पूरा पंचांग जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 26, 2025, 05:30 AM IST
Aaj Ka Panchang 26 October 2025
Aaj Ka Panchang 26 October 2025

Aaj Ka Panchang 26 October 2025: रविवार का दिन यानी 26 अक्टूबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. रविवार को दुर्गा जी और सूर्यदेव की पूजा करने का विधान है. इस दिन जो भी भक्त दुर्गा जी की पूजा करते हैं उन्हें शक्ति का वरदान प्राप्त होता है. वहीं सूर्यदेव को रविवार के दिन अर्घ्य देने से सम्मान बढ़ता है, शरीर स्वस्थ रहता है. सूर्य देव की पूजा करने से कुंडली में सूर्य देव की स्थिति मजबूत होती है. रविवार का दिन सूर्य देव से शुरू होता है जो आत्मा, सम्मान और यश के कारक हैं. आइए 26 अक्टूबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

26 अक्टूबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (26 October 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
26 अक्टूबर 2025 को तिथि- कार्तिक शुक्ल पंचमी तिथि सुबह 06:05 बजे तक, कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि.
26 अक्टूबर 2025 को वार रविवार है.
26 अक्टूबर 2025 को ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 10:46 बजे तक, इसके बाद मूल नक्षत्र.
26 अक्टूबर 2025 को योग- शोभन योग सुबह 06:45, इसके बाद अतिगण्ड योग.
26 अक्टूबर 2025 को करण- बव शाम 04:59 बजे तक. इसके बाद बालव सुबह 06:05 बजे तक, इसके बाद बाद कौलव.

अक्टूबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
26 अक्टूबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:32 बजे. 
26 अक्टूबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:48 बजे.
26 अक्टूबर 2025 को चंद्रदय सुबह को 10:34 बजे.
26 अक्टूबर 2025 को चंद्रस्त रात को 09:09 बजे.
26 अक्टूबर 2025 को सूर्य तुला राशि में गोचर.
26 अक्टूबर 2025 को चंद्रमा का वृश्चिक राशि में सुबह 10:46 बजे तक संचरण. इसके बाद धनु राशि में गोचर.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

26 अक्टूबर 2025 को व्रत त्योहार
26 अक्टूबर 2025 को छठ व्रत का दूसरा दिन, इस दिन खरना है. 

26 अक्टूबर 2025 को शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:48 बजे से लेकर दोपहर 12:33 बजे तक.
अमृत मुहूर्त - सुबह 06:24 बजे से लेकर सुबह 08:11 बजे तक.
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:57 बजे से लेकर सुबह 05:45 बजे तक. 

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
26 अक्टूबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
26 अक्टूबर 2025 को राहूकाल- शाम 4:24 बजे से लेकर शाम 5:48 बजे तक.
26 अक्टूबर 2025 को यमगंड- दोपहर 12:10 बजे से लेकर दोपहर 1:35 बजे तक.
26 अक्टूबर 2025 को कुलिक - सुबह 2:59 बजे से लेकर शाम 4:24 बजे तक.
26 अक्टूबर 2025 को दुर्मुहूर्त - शाम 04:18 बजे से लेकर शाम 05:03 बजे तक.
26 अक्टूबर 2025 को वर्ज्यम् - शाम 07:39 बजे से लेकर रात 09:26 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए रवििया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

