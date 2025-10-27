Advertisement
Aaj Ka Panchang: ये है 27 अक्टूबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज छठ पूजा का संध्या अर्घ्य, जानें राहुकाल कब तक!

Panchang 27 October 2025: 27 अक्टूबर का दिन चंद्रदेव और महादेव की कृपा से अति शुभ होता है. सोमवार के दिन महादेव और चंद्रदेव की पूजा की जाती है. 27 अक्टूबर को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है और राहुकाल कब तक है, ये जानने के लिए आइए आज का पूरा पंचांग जानें.

Oct 27, 2025, 05:30 AM IST
Aaj Ka Panchang
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 27 October 2025: सोमवार का दिन यानी 27 अक्टूबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. सोमवार को महादेव और चंद्रदेव की पूजा करने का विधान है. इस दिन जो भी भक्त महादेव की पूजा करते हैं उन्हें दुखों से छुटकारा मिलता है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है.वहीं चंद्रदेव को सोमवार के दिन शाम के समय अर्घ्य देने से मन शांत रहता है. महादेव की सोमवार के दिन पूजा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है. सोमवार का दिन चंद्रदेव से शुरू होता है जो मन और माता के कारक हैं. आइए 27 अक्टूबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

27 अक्टूबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (27 October 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
27 अक्टूबर 2025 को तिथि- कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि.
27 अक्टूबर 2025 को वार सोमवार है.
27 अक्टूबर 2025 को मूल नक्षत्र दोपहर 01:27 बजे तक, इसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र.
27 अक्टूबर 2025 को योग- अतिगण्ड योग सुबह 07:26, इसके बाद सुकर्मा योग.
27 अक्टूबर 2025 को करण- कौलव शाम 07:06 बजे तक. इसके बाद तैतिल.

अक्टूबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
27 अक्टूबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:33 बजे. 
27 अक्टूबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:48 बजे.
27 अक्टूबर 2025 को चंद्रदय सुबह को 11:26 बजे.
27 अक्टूबर 2025 को चंद्रस्त रात को 10:03 बजे.
27 अक्टूबर 2025 को सूर्य तुला राशि में गोचर.
27 अक्टूबर 2025 को चंद्रमा का धनु राशि में पूरा दिन संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

27 अक्टूबर 2025 को व्रत त्योहार
27 अक्टूबर 2025 को छठ व्रत का तीसरा दिन, इस दिन अस्त होते सूर्यदेव को संध्या अर्घ्य दिया जाएगा. 

27 अक्टूबर 2025 को शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:48 बजे से लेकर दोपहर 12:33 बजे तक.
अमृत मुहूर्त - सुबह 06:24 बजे से लेकर सुबह 08:11 बजे तक.
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:57 बजे से लेकर सुबह 05:45 बजे तक. 

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
27 अक्टूबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
27 अक्टूबर 2025 को राहूकाल- सुबह 7:57 बजे से लेकर सुबह 09:22 बजे तक.
27 अक्टूबर 2025 को यमगंड- सुबह 10:46 बजे से लेकर दोपहर 12:10 बजे तक.
27 अक्टूबर 2025 को कुलिक - दोपहर 01:35 बजे से लेकर दोपहर 02:59 बजे तक.
27 अक्टूबर 2025 को दुर्मुहूर्त - दोपहर 12:33 बजे से लेकर दोपहर 01:18 बजे तक. दोपहर 12:33 बजे से लेकर दोपहर 01:18 बजे तक.
27 अक्टूबर 2025 को वर्ज्यम् - सुबह 11:39 बजे से लेकर दोपहर 01:26 बजे तक. रात  11:58 बजे से लेकर रात 01:43 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए सोमिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Akshay Navami 2025: अक्षय नवमी पर करें 5 गेंदे के फूल का जोरदार उपाय, मिट जाएगी पैसों की तंगी, हर ओर से मिलगी सफलता!

और पढ़ें- Bathroom Vastu Tips: कूड़ा कबाड़ से भरा बाथरूम खा जाएगा घर का धन, वास्तु दोष से बचना है तो निकाल फेंके ये सामान!

और पढ़ें- Numerology: जन्मजात लीडर होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, मंगल की ऊर्जा बनाती है इन्हें साहसी और ताकतवर, टूटकर करते हैं प्यार!

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

