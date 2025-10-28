Advertisement
trendingNow12977928
Hindi Newsऐस्ट्रो

Aaj Ka Panchang: ये है 28 अक्टूबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज छठ पूजा का ऊषा अर्घ्य, जानें राहुकाल कब तक!

Panchang 28 October 2025: 28 अक्टूबर का दिन मंगलदेव और हनुमान जी की कृपा से अति शुभ होता है. मंगलवार के दिन हनुमान जी और मंगलदेव की पूजा की जाती है. 28 अक्टूबर को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है और राहुकाल कब तक है, ये जानने के लिए आइए आज का पूरा पंचांग जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 28, 2025, 05:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

28 October 2025 Ka Panchang
28 October 2025 Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 28 October 2025: मंगलवार का दिन यानी 28 अक्टूबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. मंगलवार को हनुमान जी और मंगलदेव की पूजा करने का विधान है. इस दिन जो भी भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं उन्हें दुखों से छुटकारा मिलता है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. हनुमान जी की मंगलवार के दिन पूजा करने से कुंडली में मंगल की स्थिति संतुलित होती है. मंगलवार का दिन मंगलदेव से शुरू होता है जो शौर्य और रक्त के कारक हैं. आइए 28 अक्टूबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

28 अक्टूबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (28 October 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
28 अक्टूबर 2025 को तिथि- कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि सुबह 08:00 तक, इसके बाद सप्तमी.
28 अक्टूबर 2025 को वार मंगलवार है.
28 अक्टूबर 2025 को नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा दोपहर 03:45 बजे तक, इसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र.
28 अक्टूबर 2025 को योग- सुकर्मा योग सुबह 07:50, इसके बाद धृति योग.
28 अक्टूबर 2025 को करण- तैतिल सुबह 08:00 बजे तक. इसके बाद गर रात 08:46 तक, इसके बाद वणिज.

अक्टूबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
28 अक्टूबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:33 बजे. 
28 अक्टूबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:47 बजे.
28 अक्टूबर 2025 को चंद्रोदय दोपहर को 12:14 बजे.
28 अक्टूबर 2025 को चंद्रस्त रात को 11:00 बजे.
28 अक्टूबर 2025 को सूर्य तुला राशि में गोचर.
28 अक्टूबर 2025 को चंद्रमा का धनु राशि में पूरा दिन संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

Add Zee News as a Preferred Source

28 अक्टूबर 2025 को व्रत त्योहार
28 अक्टूबर 2025 को छठ व्रत का तीसरा दिन, इस दिन अस्त होते सूर्यदेव को ऊषा अर्घ्य दिया जाएगा. 

28 अक्टूबर 2025 को शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:48 बजे से लेकर दोपहर 12:33 बजे तक.
अमृत मुहूर्त - सुबह 10:28 बजे से लेकर सुबह 12:13 बजे तक.
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:58 बजे से लेकर सुबह 05:46 बजे तक. 

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
28 अक्टूबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
28 अक्टूबर 2025 को राहूकाल- सुबह 2:58 बजे से लेकर सुबह 4:23 बजे तक.
28 अक्टूबर 2025 को यमगंड- सुबह 9:22 बजे से लेकर दोपहर 10:46 बजे तक.
28 अक्टूबर 2025 को कुलिक - दोपहर 12:10 बजे से लेकर दोपहर 01:34 बजे तक.
28 अक्टूबर 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 08:48 बजे से लेकर सुबह 09:33 बजे तक. रात 10:54 बजे से लेकर रात 11:45 बजे तक.
28 अक्टूबर 2025 को वर्ज्यम् - रात 12:20 बजे से लेकर रात 02:03 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए मंगलिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Akshay Navami 2025: अक्षय नवमी पर करें 5 गेंदे के फूल का जोरदार उपाय, मिट जाएगी पैसों की तंगी, हर ओर से मिलगी सफलता!

और पढ़ें- Bathroom Vastu Tips: कूड़ा कबाड़ से भरा बाथरूम खा जाएगा घर का धन, वास्तु दोष से बचना है तो निकाल फेंके ये सामान!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

aaj ka panchang

Trending news

कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया 5 साल पूरा करेंगे या डीके शिवकुमार को मिलेगा मौका?
karnataka
कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया 5 साल पूरा करेंगे या डीके शिवकुमार को मिलेगा मौका?
असम के युवाओं पर कमेंट को लेकर सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का प्रियांक खड़गे पर निशाना
Priyank Kharge
असम के युवाओं पर कमेंट को लेकर सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का प्रियांक खड़गे पर निशाना
DNA: मुस्तफाबाद से कबीरधाम, सीएम योगी के नाम परिवर्तन वाले फैसले का पूरा विश्लेषण
Yogi Adityanath
DNA: मुस्तफाबाद से कबीरधाम, सीएम योगी के नाम परिवर्तन वाले फैसले का पूरा विश्लेषण
मोबाइल, ब्यूटी ट्रीटमेंट, शॉपिंग...जमकर लोन ले रहे भारतीय, क्या EMI नेशन बन रहा भारत
DNA
मोबाइल, ब्यूटी ट्रीटमेंट, शॉपिंग...जमकर लोन ले रहे भारतीय, क्या EMI नेशन बन रहा भारत
DNA: ये क्रीम बिस्किट नहीं जहर... स्पेलिंग में फेरबदल से कंपनियां कर रहीं बड़ा खेल
DNA
DNA: ये क्रीम बिस्किट नहीं जहर... स्पेलिंग में फेरबदल से कंपनियां कर रहीं बड़ा खेल
'SIR से NRC लागू करने की कोशिश', ममता के मंत्री का बड़ा बयान, CEC का जवाब
Sir
'SIR से NRC लागू करने की कोशिश', ममता के मंत्री का बड़ा बयान, CEC का जवाब
पीएम मोदी की वो स्कीम, जिससे केरल की दो पार्टियों के बीच हो गई रार, सामने आई कलह
PM SHRI scheme
पीएम मोदी की वो स्कीम, जिससे केरल की दो पार्टियों के बीच हो गई रार, सामने आई कलह
देश में SIR कराने में जल्दबाजी न करे मोदी सरकार वरना.... उमर अब्दुल्ला की चेतावनी
jammu kashmir news
देश में SIR कराने में जल्दबाजी न करे मोदी सरकार वरना.... उमर अब्दुल्ला की चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट ने दिया केंद्र को बड़ा झटका, कहा- बंगाल में फिर से शुरू करें MNREGA
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने दिया केंद्र को बड़ा झटका, कहा- बंगाल में फिर से शुरू करें MNREGA
Air India की फ्लाइट में मिला तिलचट्टा, कंपनी ने लिया ऐसा 'एक्शन' कि लोग हुए कन्फ्यूज
Viral News
Air India की फ्लाइट में मिला तिलचट्टा, कंपनी ने लिया ऐसा 'एक्शन' कि लोग हुए कन्फ्यूज