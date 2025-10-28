Aaj Ka Panchang: ये है 28 अक्टूबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज छठ पूजा का ऊषा अर्घ्य, जानें राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 28 October 2025: मंगलवार का दिन यानी 28 अक्टूबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. मंगलवार को हनुमान जी और मंगलदेव की पूजा करने का विधान है. इस दिन जो भी भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं उन्हें दुखों से छुटकारा मिलता है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. हनुमान जी की मंगलवार के दिन पूजा करने से कुंडली में मंगल की स्थिति संतुलित होती है. मंगलवार का दिन मंगलदेव से शुरू होता है जो शौर्य और रक्त के कारक हैं. आइए 28 अक्टूबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

28 अक्टूबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (28 October 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

28 अक्टूबर 2025 को तिथि- कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि सुबह 08:00 तक, इसके बाद सप्तमी.

28 अक्टूबर 2025 को वार मंगलवार है.

28 अक्टूबर 2025 को नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा दोपहर 03:45 बजे तक, इसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र.

28 अक्टूबर 2025 को योग- सुकर्मा योग सुबह 07:50, इसके बाद धृति योग.

28 अक्टूबर 2025 को करण- तैतिल सुबह 08:00 बजे तक. इसके बाद गर रात 08:46 तक, इसके बाद वणिज.

अक्टूबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

28 अक्टूबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:33 बजे.

28 अक्टूबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:47 बजे.

28 अक्टूबर 2025 को चंद्रोदय दोपहर को 12:14 बजे.

28 अक्टूबर 2025 को चंद्रस्त रात को 11:00 बजे.

28 अक्टूबर 2025 को सूर्य तुला राशि में गोचर.

28 अक्टूबर 2025 को चंद्रमा का धनु राशि में पूरा दिन संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

28 अक्टूबर 2025 को व्रत त्योहार

28 अक्टूबर 2025 को छठ व्रत का तीसरा दिन, इस दिन अस्त होते सूर्यदेव को ऊषा अर्घ्य दिया जाएगा.

28 अक्टूबर 2025 को शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:48 बजे से लेकर दोपहर 12:33 बजे तक.

अमृत मुहूर्त - सुबह 10:28 बजे से लेकर सुबह 12:13 बजे तक.

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:58 बजे से लेकर सुबह 05:46 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

28 अक्टूबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

28 अक्टूबर 2025 को राहूकाल- सुबह 2:58 बजे से लेकर सुबह 4:23 बजे तक.

28 अक्टूबर 2025 को यमगंड- सुबह 9:22 बजे से लेकर दोपहर 10:46 बजे तक.

28 अक्टूबर 2025 को कुलिक - दोपहर 12:10 बजे से लेकर दोपहर 01:34 बजे तक.

28 अक्टूबर 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 08:48 बजे से लेकर सुबह 09:33 बजे तक. रात 10:54 बजे से लेकर रात 11:45 बजे तक.

28 अक्टूबर 2025 को वर्ज्यम् - रात 12:20 बजे से लेकर रात 02:03 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए मंगलिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

