Aaj Ka Panchang: ये है 28 सितंबर का पूरा दैनिक पंचांग, नवरात्रि का सातवां दिन आज, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 28 September 2025: आज रविवार के दिन यानी 28 सितंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक रहने वाला है. रविवार को सूर्यदेव और मां दुर्गा की पूजा की जाती है. रविवार के दिन जो भी भक्त दुर्गा जी की पूजा करते हैं उसे शक्ति की प्राप्ति होती है. सूर्यदोष से मुक्ति पाने के लिए रविवार को सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए. इससे सभी दुख और परेशानियों का अंत होने लगता है. कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं. रविवार का व्रत करने से साधक का व्यक्तित्व निखरता है और सूर्यदेव की कृपा बनी रहती है. रविवार का दिन सूर्यदेव से शुरू होता है जो यश समृद्धि और व्यक्तित्व के कारक हैं. 28 सितंबर को नवरात्रि का सातवां दिन है. इस दिन देवी मां के स्वरूप माता कालरात्रि की आराधना की जाती है. आइए 28 सितंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

28 सितंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (28 September 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

28 सितंबर 2025 को तिथि- आश्विन शुक्ल षष्ठी तिथि शाम 02:27 बजे तक, उसके बाद सप्तमी.

28 सितंबर 2025 को वार रविवार है.

28 सितंबर 2025 को ज्येष्ठा नक्षत्र प्रातः 03:55 बजे 29 सितंबर 2025 तक, इसके बाद मूल नक्षत्र.

28 सितंबर 2025 को योग- आयुष्मान्, रात 12:32 बजे 29 सितंबर 2025 तक, इसके बाद सौभाग्य योग.

28 सितंबर 2025 को व्रत त्योहार

28 सितंबर 2025 को शारदीय नवरात्रि का सातवां दिन, माता कालरात्रि की आराधना.

28 सितंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

28 सितंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:12 बजे.

28 सितंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:10 बजे.

28 सितंबर 2025 को चंद्रदय सुबह को 11:48 बजे.

28 सितंबर 2025 को चंद्रस्त शाम को 10:23 बजे.

28 सितंबर 2025 को सूर्य कन्या राशि में संचरण.

28 सितंबर 2025 को चंद्रमा का वृश्चिक राशि में प्रातः 03:55 बजे 29 सितंबर 2025 तक संचरण. इसके बाद धनु राशि में गोचर.

28 सितंबर 2025 को शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:53 बजे से लेकर दोपहर 12:41 बजे तक.

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:45 बजे से लेकर सुबह 05:33 बजे तक.

अमृत मुहूर्त - शाम 06:04 बजे से लेकर शाम 07:51 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

28 सितंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

28 सितंबर 2025 को राहूकाल- सुबह 4:44 बजे से लेकर शाम 6:13 बजे तक.

28 सितंबर 2025 को यमगंड- दोपहर 12:17 बजे से लेकर दोपहर 1:46 बजे तक.

28 सितंबर 2025 को कुलिक - शाम 3:15 बजे से लेकर शाम 4:44 बजे तक.

28 सितंबर 2025 को दुर्मुहूर्त - शाम 04:38 बजे से लेकर शाम 05:25 बजे तक.

28 सितंबर 2025 को वर्ज्यम् - शाम 07:23 बजे से लेकर रात 09:10 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

