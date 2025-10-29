Advertisement
Aaj Ka Panchang: ये है 29 अक्टूबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और धृति योग, जानें राहुकाल कब तक!

Panchang 29 October 2025: 29 अक्टूबर का दिन बुध देव और गणेश जी की कृपा से अति शुभ होता है. बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा की जाती है. 29 अक्टूबर को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है और राहुकाल कब तक है, ये जानने के लिए आइए आज का पूरा पंचांग जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 29, 2025, 05:46 AM IST
29 October 2025 Ka Panchang
29 October 2025 Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 29 October 2025: बुधवार का दिन यानी 29 अक्टूबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. बुधवार को गणेश जी की पूजा करने का विधान है. इस दिन जो भी भक्त गणेश जी की पूजा करते हैं उन्हें संकटों से छुटकारा मिलता है और काम में आ रही बाधाएं दूर होती है. गणेश जी की बुधवार के दिन पूजा करने से कुंडली में बुध की स्थिति संतुलित होती है. बुधवार का दिन बुध ग्रह से शुरू होता है जो बुद्धि, व्यापर और  वाणी के कारक ग्रह हैं. आइए 29 अक्टूबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

29 अक्टूबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (29 October 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
29 अक्टूबर 2025 को तिथि- कार्तिक शुक्ल सप्तमी तिथि सुबह 09:23 तक, इसके बाद अष्टमी.
29 अक्टूबर 2025 को वार बुधवार है.
29 अक्टूबर 2025 को नक्षत्र उत्तराषाढ़ा शाम 05:29 बजे तक, इसके बाद श्रवण नक्षत्र.
29 अक्टूबर 2025 को योग- धृति योग सुबह 07:50, इसके बाद शूल योग.
29 अक्टूबर 2025 को करण- वणिज सुबह 09:23 बजे तक. इसके बाद विष्टि रात 09:50 तक, इसके बाद बव.

अक्टूबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
29 अक्टूबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:34 बजे. 
29 अक्टूबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:46 बजे.
29 अक्टूबर 2025 को चंद्रोदय दोपहर को 12:58 बजे.
29 अक्टूबर 2025 को चंद्रस्त रात को 11:58 बजे.
29 अक्टूबर 2025 को सूर्य तुला राशि में गोचर.
29 अक्टूबर 2025 को चंद्रमा का मकर राशि में पूरा दिन संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

29 अक्टूबर 2025 को शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त - नहीं.
अमृत मुहूर्त - सुबह 10:37 बजे से लेकर सुबह 12:20 बजे तक.
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:58 बजे से लेकर सुबह 05:46 बजे तक. 

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
29 अक्टूबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
29 अक्टूबर 2025 को राहूकाल- दोपहर 12:10 बजे से लेकर दोपहर 01:34 बजे तक.
29 अक्टूबर 2025 को यमगंड- सुबह 07:58 बजे से लेकर दोपहर 09:22 बजे तक.
29 अक्टूबर 2025 को कुलिक - सुबह 10:46 बजे से लेकर दोपहर 12:10 बजे तक.
29 अक्टूबर 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 11:48 बजे से लेकर दोपहर 12:32 बजे तक.
29 अक्टूबर 2025 को वर्ज्यम् - रात 09:40 बजे से लेकर रात 11:20 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

