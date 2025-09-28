Advertisement
Aaj Ka Panchang: ये है 29 सितंबर का पूरा दैनिक पंचांग, मां कालरात्रि की आराधना, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Panchang 29 September 2025: 29 सितंबर का दिन चंद्र देव और महादेव की कृपा से अति शुभ होता है. सोमवार के दिन चंद्र देव और महादेव जी की पूजा करने का विधान है. सोमवार को ही नवरात्रि का सातवां दिन भी है. सातवें दिन मां कालरात्रि की आराधना की जाती है. आइए आज का पूरा पंचांग जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 28, 2025, 04:42 PM IST
Aaj Ka Panchang
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 29 September 2025: सोमवार के दिन यानी 29 सितंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक रहने वाला है. सोमवार को चंद्रदेव और महादेव की पूजा की जाती है. सोमवार के दिन जो भी भक्त महादेव की पूजा करते हैं उसे जीवन में अनेक सफलताएं प्राप्त होती हैं. चंद्रदोष से मुक्ति पाने के लिए सोमवार को शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए. इससे सभी दुख और परेशानियों का अंत होता है. कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं. सोमवार का व्रत करने से साधक का मन शांत रहता है. सोमवार का दिन चंद्रदेव से शुरू होता है जो मन और माता के कारक हैं. 29 सितंबर को नवरात्रि का सातवां दिन है. इस दिन देवी मां के स्वरूप माता कालरात्रि की आराधना की जाती है. आइए 29 सितंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

29 सितंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (29 September 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
29 सितंबर 2025 को तिथि- आश्विन शुक्ल सप्तमी तिथि शाम 04:32 बजे तक, उसके बाद अष्टमी.
29 सितंबर 2025 को वार सोमवार है.
29 सितंबर 2025 को मूल नक्षत्र सुबह 06:17 बजे 29 सितंबर 2025 तक, इसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र.
29 सितंबर 2025 को योग- सौभाग्य रात 01:00 बजे 29 सितंबर 2025 तक, इसके बाद शोभन योग.

29 सितंबर 2025 को व्रत त्योहार
29 सितंबर 2025 को शारदीय नवरात्रि का सातवां दिन, माता कालरात्रि की आराधना. 

29 सितंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
29 सितंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:21 बजे. 
29 सितंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:12 बजे.
29 सितंबर 2025 को चंद्रदय सुबह को 12:21 बजे.
29 सितंबर 2025 को चंद्रस्त शाम को 11:16 बजे.
29 सितंबर 2025 को सूर्य कन्या राशि में संचरण.
29 सितंबर 2025 को चंद्रमा का धनु राशि में संचार.

29 सितंबर 2025 को शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:53 बजे से लेकर दोपहर 12:40 बजे तक.
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:45 बजे से लेकर सुबह 05:33 बजे तक.
अमृत मुहूर्त - रात 11:19 बजे से लेकर रात 01:05 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
29 सितंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
29 सितंबर 2025 को राहूकाल- सुबह 7:50 बजे से लेकर सुबह 9:19 बजे तक.
29 सितंबर 2025 को यमगंड- सुबह 10:48 बजे से लेकर दोपहर 12:17 बजे तक.
29 सितंबर 2025 को कुलिक - दोपहर 1:45 बजे से लेकर दोपहर 3:14 बजे तक.
29 सितंबर 2025 को दुर्मुहूर्त - दोपहर 12:40 बजे से लेकर दोपहर 01:28 बजे तक. दोपहर 03:02 बजे से लेकर शाम 03:50 बजे तक.
29 सितंबर 2025 को वर्ज्यम् - दोपहर 12:41 बजे से लेकर दोपहर 02:26 बजे तक. शाम 04:31 बजे से लेकर शाम 06:16 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा पर इन मंत्रों का जाप कर पाएं मानसिक शांति, मिलेगी महादेव की कृपा और कुबेर देव से धन का आशीर्वाद!

