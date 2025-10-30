Advertisement
Aaj Ka Panchang: ये है 30 अक्टूबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज श्रवण नक्षत्र और शूल योग, जानें राहुकाल कब तक!

Panchang 30 October 2025: 30 अक्टूबर का दिन देवगुरु बृहस्पति और विष्णु जी की कृपा से अति शुभ होता है. गुरुवार के दिन विष्णु जी और गुरुदेव की पूजा की जाती है. 30 अक्टूबर को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है और राहुकाल कब तक है, ये जानने के लिए आइए आज का पूरा पंचांग जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 30, 2025, 05:46 AM IST
Aaj Ka Panchang 30 October 2025
Aaj Ka Panchang 30 October 2025

Aaj Ka Panchang 30 October 2025: गुरुवार का दिन यानी 30 अक्टूबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. गुरुवार को विष्णु जी और गुरुदेव की पूजा करने का विधान है. इस दिन जो भी भक्त विष्णु जी की पूजा करते हैं उन्हें दुखों से छुटकारा मिलता है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. विष्णु जी की गुरुवार के दिन पूजा करने से कुंडली में गुरु बृहस्पति की स्थिति संतुलित होती है. गुरुवार का दिन गुरु बृहस्पति से शुरू होता है जो ज्ञान के कारक हैं. आइए 30 अक्टूबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

30 अक्टूबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (30 October 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
30 अक्टूबर 2025 को तिथि- कार्तिक शुक्ल अष्टमी तिथि सुबह 10:06 तक, इसके बाद नवमी.
30 अक्टूबर 2025 को वार गुरुवार है.
30 अक्टूबर 2025 को नक्षत्र श्रवण शाम 06:33 बजे तक, इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र.
30 अक्टूबर 2025 को योग- शूल योग सुबह 07:20, इसके बाद गण्ड योग सुबह 06:15 बजे तक.
30 अक्टूबर 2025 को करण- बव सुबह सुबह 10:07 बजे तक. इसके बाद बालव रात 10:11 तक, इसके बाद कौलव.

अक्टूबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
30 अक्टूबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:35 बजे. 
30 अक्टूबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:46 बजे.
30 अक्टूबर 2025 को चंद्रोदय दोपहर को 01:38 बजे.
30 अक्टूबर 2025 को चंद्रस्त रात को 12:56 बजे.
30 अक्टूबर 2025 को सूर्य तुला राशि में गोचर.
30 अक्टूबर 2025 को चंद्रमा का मकर राशि में पूरा दिन संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

30 अक्टूबर 2025 को शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:48 बजे से लेकर दोपहर 12:32 बजे तक.
अमृत मुहूर्त - सुबह 07:56 बजे से लेकर सुबह 09:37 बजे तक.
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:59 बजे से लेकर सुबह 05:47 बजे तक. 

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
30 अक्टूबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
30 अक्टूबर 2025 को राहूकाल- दोपहर 01:34 बजे से लेकर दोपहर 02:58 बजे तक.
30 अक्टूबर 2025 को यमगंड- सुबह 06:35 बजे से लेकर सुबह 07:58 बजे तक.
30 अक्टूबर 2025 को कुलिक - सुबह 09:22 बजे से लेकर सुबह 10:46 बजे तक.
30 अक्टूबर 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 10:18 बजे से लेकर सुबह 11:03 बजे तक. दोपहर 02:47 बजे से लेकर दोपहर 03:31 बजे तक.
30 अक्टूबर 2025 को वर्ज्यम् - रात 10:36 बजे से लेकर रात 12:13 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

