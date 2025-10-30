Aaj Ka Panchang: ये है 30 अक्टूबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज श्रवण नक्षत्र और शूल योग, जानें राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 30 October 2025: गुरुवार का दिन यानी 30 अक्टूबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. गुरुवार को विष्णु जी और गुरुदेव की पूजा करने का विधान है. इस दिन जो भी भक्त विष्णु जी की पूजा करते हैं उन्हें दुखों से छुटकारा मिलता है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. विष्णु जी की गुरुवार के दिन पूजा करने से कुंडली में गुरु बृहस्पति की स्थिति संतुलित होती है. गुरुवार का दिन गुरु बृहस्पति से शुरू होता है जो ज्ञान के कारक हैं. आइए 30 अक्टूबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

30 अक्टूबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (30 October 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

30 अक्टूबर 2025 को तिथि- कार्तिक शुक्ल अष्टमी तिथि सुबह 10:06 तक, इसके बाद नवमी.

30 अक्टूबर 2025 को वार गुरुवार है.

30 अक्टूबर 2025 को नक्षत्र श्रवण शाम 06:33 बजे तक, इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र.

30 अक्टूबर 2025 को योग- शूल योग सुबह 07:20, इसके बाद गण्ड योग सुबह 06:15 बजे तक.

30 अक्टूबर 2025 को करण- बव सुबह सुबह 10:07 बजे तक. इसके बाद बालव रात 10:11 तक, इसके बाद कौलव.

अक्टूबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

30 अक्टूबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:35 बजे.

30 अक्टूबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:46 बजे.

30 अक्टूबर 2025 को चंद्रोदय दोपहर को 01:38 बजे.

30 अक्टूबर 2025 को चंद्रस्त रात को 12:56 बजे.

30 अक्टूबर 2025 को सूर्य तुला राशि में गोचर.

30 अक्टूबर 2025 को चंद्रमा का मकर राशि में पूरा दिन संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

30 अक्टूबर 2025 को शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:48 बजे से लेकर दोपहर 12:32 बजे तक.

अमृत मुहूर्त - सुबह 07:56 बजे से लेकर सुबह 09:37 बजे तक.

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:59 बजे से लेकर सुबह 05:47 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

30 अक्टूबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

30 अक्टूबर 2025 को राहूकाल- दोपहर 01:34 बजे से लेकर दोपहर 02:58 बजे तक.

30 अक्टूबर 2025 को यमगंड- सुबह 06:35 बजे से लेकर सुबह 07:58 बजे तक.

30 अक्टूबर 2025 को कुलिक - सुबह 09:22 बजे से लेकर सुबह 10:46 बजे तक.

30 अक्टूबर 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 10:18 बजे से लेकर सुबह 11:03 बजे तक. दोपहर 02:47 बजे से लेकर दोपहर 03:31 बजे तक.

30 अक्टूबर 2025 को वर्ज्यम् - रात 10:36 बजे से लेकर रात 12:13 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

