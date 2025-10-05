Aaj Ka Panchang: ये है 5 अक्टूबर का पूरा दैनिक पंचांग, कुंभ के बाद मीन में होंगे चंद्रदेव, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 05 October 2025: रविवार के दिन यानी 5 अक्टूबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. रविवार को दुर्गा जी और सूर्यदेव की पूजा की जाती है. इस दिन जो भी भक्त दुर्गा जी की पूजा करते हैं उन्हें जीवन में धन और सफलताएं प्राप्त होती हैं. सूर्यदेव को अर्घ्य देने से व्यक्ति सुख में जीवन जीता है सेहतमंद रहता है. कुंडली में कमजोर सूर्य से छुटकारा पाने के लिए रविवार का व्रत रखा जाता है. रविवार का दिन सूर्य से शुरू होता है जो व्यक्तित्व, यश, प्रसिद्धि और पिता के कारक हैं. 5 अक्टूबर को एकादशी व्रत है. आइए 5 अक्टूबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

5 अक्टूबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (5 October 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

5 अक्टूबर 2025 को तिथि- दोपहर 03:04 बजे तकआश्विन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि, इसके बाद चतुर्दशी तिथि.

5 अक्टूबर 2025 को वार रविवार है.

5 अक्टूबर 2025 को शतभिषा नक्षत्र सुबह 08:01 बजे तक और फिर पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र.

5 अक्टूबर 2025 को योग- गण्ड दोपहर 04:34 बजे तक इसके बाद वृद्धि योग.

5 अक्टूबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

5 अक्टूबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:23 बजे.

5 अक्टूबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:06 बजे.

5 अक्टूबर 2025 को चंद्रदय दोपहर को 04:58 बजे.

6 अक्टूबर 2025 को चंद्रस्त रात को 05:13 बजे.

5 अक्टूबर 2025 को सूर्य कन्या राशि में संचरण.

6 अक्टूबर 2025 रात 12:45 बजे तक चंद्रमा का कुंभ राशि में संचरण, इसके बाद मीन राशि में गोचर.

5 अक्टूबर 2025 को शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:51 बजे से लेकर दोपहर 12:38 बजे तक.

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:47 बजे से लेकर सुबह 05:35 बजे तक.

अमृत मुहूर्त - रात 10:50 बजे से लेकर रात 12:19 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

5 अक्टूबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

5 अक्टूबर 2025 को राहूकाल- शाम 4:38 बजे से लेकर शाम 6:06 बजे तक.

5 अक्टूबर 2025 को यमगंड- दोपहर 12:15 बजे से लेकर दोपहर 1:43 बजे तक.

5 अक्टूबर 2025 को कुलिक - शाम 3:11 बजे से लेकर शाम 4:38 बजे तक.

5 अक्टूबर 2025 को दुर्मुहूर्त - शाम 04:32 बजे से लेकर शाम 05:19 बजे तक.

5 अक्टूबर 2025 को वर्ज्यम् - दोपहर 01:57 बजे से लेकर दोपहर 03:26 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

