Advertisement
trendingNow12948168
Hindi Newsऐस्ट्रो

Aaj Ka Panchang: ये है 5 अक्टूबर का पूरा दैनिक पंचांग, कुंभ के बाद मीन में होंगे चंद्रदेव, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Panchang 5 October 2025: 05 अक्टूबर का दिन सूर्यदेव और दुर्गा जी की कृपा से अति शुभ होता है. रविवार के दिन दुर्गा जी की पूजा करने का विधान है. इस दिन क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है और राहुकाल कब से कब तक है, ये जानने के लिए आइए आज का पूरा पंचांग जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 05, 2025, 05:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

5 October 2025 Ka Panchang
5 October 2025 Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 05 October 2025: रविवार के दिन यानी 5 अक्टूबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. रविवार को दुर्गा जी और सूर्यदेव की पूजा की जाती है. इस दिन जो भी भक्त दुर्गा जी की पूजा करते हैं उन्हें जीवन में धन और सफलताएं प्राप्त होती हैं. सूर्यदेव को अर्घ्य देने से व्यक्ति सुख में जीवन जीता है सेहतमंद रहता है. कुंडली में कमजोर सूर्य से छुटकारा पाने के लिए रविवार का व्रत रखा जाता है. रविवार का दिन सूर्य से शुरू होता है जो व्यक्तित्व, यश, प्रसिद्धि और पिता के कारक हैं. 5 अक्टूबर को एकादशी व्रत है. आइए 5 अक्टूबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

5 अक्टूबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (5 October 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
5 अक्टूबर 2025 को तिथि- दोपहर  03:04 बजे तकआश्विन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि, इसके बाद चतुर्दशी तिथि.
5 अक्टूबर 2025 को वार रविवार है.
5 अक्टूबर 2025 को शतभिषा नक्षत्र सुबह 08:01 बजे तक और फिर पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र.
5 अक्टूबर 2025 को योग- गण्ड दोपहर  04:34 बजे तक इसके बाद वृद्धि योग.

5 अक्टूबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
5 अक्टूबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:23 बजे. 
5 अक्टूबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:06 बजे.
5 अक्टूबर 2025 को चंद्रदय दोपहर को 04:58 बजे.
6 अक्टूबर 2025 को चंद्रस्त रात को 05:13 बजे.
5 अक्टूबर 2025 को सूर्य कन्या राशि में संचरण.
6 अक्टूबर 2025 रात 12:45 बजे तक चंद्रमा का कुंभ राशि में संचरण, इसके बाद मीन राशि में गोचर.

Add Zee News as a Preferred Source

5 अक्टूबर 2025 को शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:51 बजे से लेकर दोपहर 12:38 बजे तक.
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:47 बजे से लेकर सुबह 05:35 बजे तक.
अमृत मुहूर्त - रात 10:50 बजे से लेकर रात 12:19 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
5 अक्टूबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
5 अक्टूबर 2025 को राहूकाल- शाम 4:38 बजे से लेकर शाम 6:06 बजे तक.
5 अक्टूबर 2025 को यमगंड- दोपहर 12:15 बजे से लेकर दोपहर 1:43 बजे तक.
5 अक्टूबर 2025 को कुलिक - शाम 3:11 बजे से लेकर शाम 4:38 बजे तक.
5 अक्टूबर 2025 को दुर्मुहूर्त - शाम 04:32 बजे से लेकर शाम 05:19 बजे तक.
5 अक्टूबर 2025 को वर्ज्यम् - दोपहर 01:57 बजे से लेकर दोपहर 03:26 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Shadashtak Yog 2025: शनि-बुध षडाष्टक योग इन 3 राशिवालों को घोर पैसों की तंगी से उबारेगा, बनेंगे सारे रुके काम और बरसेगा धन!

और पढ़ें- Sharad Purnima: खनखनाकर बरसाएंगी मां लक्ष्मी आप पर धन, शरद पूर्णिमा की रात को चुपचाप कर लें ये 4 उपाय!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

aaj ka panchang

Trending news

इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर! IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी
IMD
इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर! IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी
त्योहारों में जहर वाला 'मावा', कहीं पूजा में भी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे मिलावटी घी?
DNA
त्योहारों में जहर वाला 'मावा', कहीं पूजा में भी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे मिलावटी घी?
भारत का महाप्रोजेक्ट पूरा, पाकिस्तान की बुरी किस्मत के ताबूत में लगी 'आखिरी कील'
DNA
भारत का महाप्रोजेक्ट पूरा, पाकिस्तान की बुरी किस्मत के ताबूत में लगी 'आखिरी कील'
DNA: भाईचारे की भावना में लगी सेंध, जय 'श्रीराम' के जयकारे पर किसने दी सजा?
DNA Analysis
DNA: भाईचारे की भावना में लगी सेंध, जय 'श्रीराम' के जयकारे पर किसने दी सजा?
क्या बिरादर मुल्कों में PAK की नहीं गल पाई दाल? जनरल वकार के भारत आने के मायने समझिए
DNA
क्या बिरादर मुल्कों में PAK की नहीं गल पाई दाल? जनरल वकार के भारत आने के मायने समझिए
चीन को करारा जवाब, भारत ने लद्दाख में बना डाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
World Highest Road
चीन को करारा जवाब, भारत ने लद्दाख में बना डाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
ये तो फेलियर है पीएम का...चीनी फाइटर जेट पर क्यों छिड़ी बहस? कांग्रेस का हल्ला बोल
Jairam ramesh
ये तो फेलियर है पीएम का...चीनी फाइटर जेट पर क्यों छिड़ी बहस? कांग्रेस का हल्ला बोल
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
Navi Mumbai Airport
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
diwali 2025
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
Medical News in Hindi
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
;