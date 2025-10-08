Aaj Ka Panchang: ये है 8 अक्टूबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज अश्विनी नक्षत्र, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 08 October 2025: बुधवार का दिन यानी 8 अक्टूबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. बुधवार को गणेश जी की पूजा की जाती है. इस दिन जो भी भक्त गणेश जी की पूजा करते हैं उन्हें जीवन में कोई भी परेशानी नहीं रह जाती है, भक्त के सभी काम बिना बाधा ही पूरी हो जाती है और सफलताएं प्राप्त होती जाती हैं. गणेश जी की पूजा करने से जीवन के संकटों का नाश होता है, सुख और धन की प्राप्ति होती है. कुंडली में कमजोर बुध से छुटकारा पाने के लिए बुधवार का व्रत रखा जाता है. बुधवार का दिन बुध ग्रह से शुरू होता है जो वाणी, बुद्धि और व्यापार के कारक हैं. आइए 8 अक्टूबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

8 अक्टूबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (8 October 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

8 अक्टूबर 2025 को तिथि- आश्विन शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि रात 02:22 बजे तक, इसके बाद तृतीया तिथि.

8 अक्टूबर 2025 को वार बुधवार है.

8 अक्टूबर 2025 को अश्विनी नक्षत्र रात 10:44 बजे तक और फिर भरणी नक्षत्र.

8 अक्टूबर 2025 को योग- हर्षण सुबह 01:32 बजे तक इसके बाद वज्र योग.

8 अक्टूबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

8 अक्टूबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:24 बजे.

8 अक्टूबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:03 बजे.

8 अक्टूबर 2025 को चंद्रदय दोपहर को 6:54 बजे.

8 अक्टूबर 2025 को चंद्रस्त रात को 08:29 बजे.

8 अक्टूबर 2025 को सूर्य कन्या राशि में संचरण.

8 अक्टूबर 2025 को चंद्रमा का मेष राशि में संचरण.

Add Zee News as a Preferred Source

8 अक्टूबर 2025 को शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त - कोई नहीं.

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:48 बजे से लेकर सुबह 05:46 बजे तक.

अमृत मुहूर्त - शाम 04:21 बजे से लेकर शाम 05:46 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

8 अक्टूबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

8 अक्टूबर 2025 को राहूकाल- दोपहर 12:14 बजे से लेकर शाम 1:41 बजे तक.

8 अक्टूबर 2025 को यमगंड- सुबह 7:52 बजे से लेकर सुबह 9:19 बजे तक.

8 अक्टूबर 2025 को कुलिक - सुबह 10:47 बजे से लेकर दोपहर 12:14 बजे तक.

8 अक्टूबर 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 08:44 बजे से लेकर सुबह 09:31 बजे तक, रात 11:00 बजे से लेकर रात 11:50 बजे तक.

8 अक्टूबर 2025 को वर्ज्यम् - शाम 07:11 बजे से लेकर शाम 08:36 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Karwa Chauth 2025: इंगेजमेंट या गोद भराई के बाद करवा चौथ का व्रत रखना सही या गलत, क्या है कुंवारी लड़कियों के लिए नियम!