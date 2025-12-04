Aaj Ka Rashifal 04 December 2025: मिथुन वालों के करियर में आएगी उन्नति, कर्क के जातक पाएंगे सुकून! पढ़ें पूरा राशिफल

Aaj ka Rashifal 04 December 2025, Horoscope Today: 04 दिसंबर 2025, गुरुवार यानी आज 04 दिसंबर 2025 को चंद्रमा का वृषभ राशि में पूरा दिन संचरण होगा और सूर्य भी वृश्चिक राशि में गोचररत हैं. आज का दिन कई राशि के जातकों के लिए शुभ, सकारात्मक और सुखमय हो सकता है तो वहीं कुछ राशि के जातकों के लिए दिन साधारण ही बीत सकता है. आइए इस कड़ी में 04 दिसंबर 2025 मंगलवार का दैनिक राशिफल जानें.

4 दिसंबर 2025 का दैनिक राशिफल

मेष राशि

आज का दिन आपकी सक्रियता और आत्मविश्वास को मजबूत बनाएगा. कामकाज में आप नये काम शुरू करने में सफल रहेंगे और आपकी योजनाएं आगे बढ़ती दिखेंगी. किसी वरिष्ठ व्यक्ति से सहयोग मिलने के योग हैं. प्रेम जीवन में नजदीकियां बढ़ेंगी और पार्टनर आपकी भावनाओं की कद्र करेंगे. आर्थिक मामलों में सुधार होगा और किसी रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है. परिवार में माहौल खुशनुमा रहेगा और किसी बात पर आपसे सलाह ली जा सकती है. हालांकि किसी अनजान व्यक्ति की बात का असर अपने मन पर न होने दें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, बस थकान थोड़ी बढ़ सकती है.

वृष राशि

आज आप धैर्य और बुद्धिमानी से हर स्थिति संभालने में सक्षम रहेंगे. कार्यक्षेत्र में आपका सम्मान बढ़ेगा और आपकी प्लानिंग लोगों को प्रभावित करेगी. प्रेम जीवन में विश्वास और समझ बढ़ेगी, जिससे रिश्ता मजबूत बनेगा. आर्थिक मामलों में स्थिरता रहेगी, और किसी छोटे लाभ से मन प्रसन्न होगा. परिवार में सामंजस्य रहेगा और घर के कामों में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. हालांकि भावनात्मक रूप से आप थोड़ा संवेदनशील हो सकते हैं, इसलिए निर्णय सोच-समझकर ही लें. सेहत अच्छी रहेगी पर पुरानी आदतें सुधारने का समय है.

मिथुन राशि

आज आपकी रचनात्मकता और संवाद कौशल कई काम आसान कर देंगे. करियर में उन्नति के योग हैं और किसी नए अवसर पर आपकी नजर टिक सकती है. प्रेम जीवन में सहजता बढ़ेगी और पार्टनर की ओर से सहयोग मिलेगा. आर्थिक मामलों में लाभ होने की संभावना है और बजट बेहतर बनेगा. परिवार का माहौल सकारात्मक रहेगा और किसी योजना पर चर्चा आगे बढ़ेगी. हालांकि अधिक सोचने की आदत आपको थोड़ा अस्थिर बना सकती है, इसलिए मन को शांत रखें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, बस अधिक काम से बचें.

कर्क राशि

आज आपके लिए प्रगति और सकारात्मकता का दिन रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और किसी रुके हुए काम की गति तेज होगी. प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और कोई प्यारी बात दिल को सुकून देगी. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और फायदेमंद निर्णय लेने का समय है. परिवार में सद्भाव बना रहेगा और घर का माहौल आपको मानसिक शांति देगा. हालांकि किसी बाहरी व्यक्ति की बातों से तनाव न लें. स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन आराम को प्राथमिकता दें.

सिंह राशि

आज आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखेंगे और कई महत्वपूर्ण कार्य पूरे करेंगे. करियर में आपकी नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी. प्रेम जीवन में मिठास बढ़ेगी और पार्टनर के साथ समय अच्छा बीतेगा. आर्थिक मामलों में अचानक धनलाभ की संभावना है, जो राहत देगा. परिवार में खुशी और उत्साह का माहौल रहेगा. हालांकि किसी निर्णय में जल्दबाजी नुकसान दे सकती है, इसलिए आराम से सोचें. स्वास्थ्य में हल्की थकान संभव है, पर कुल मिलाकर स्थिति संतोषजनक रहेगी.

कन्या राशि

आज आपकी सूझबूझ और मेहनत से कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. जिम्मेदारियों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन आप उन्हें आसानी से संभाल लेंगे. प्रेम जीवन में सुधार होगा और पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं. आर्थिक मामलों में दिन ठीक रहेगा, लेकिन खर्चो पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. परिवार में सहयोग मिलेगा, लेकिन किसी सदस्य की चिंता मन में रहेगी. मानसिक रूप से थोड़ी बेचैनी हो सकती है, इसलिए खुद को रिलैक्स करें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर पानी अधिक पिएं.

तुला राशि

आज आपके लिए संतुलन और समझदारी का दिन रहेगा. ऑफिस में आपका प्रभाव बढ़ेगा और महत्वपूर्ण काम आपके भरोसे दिए जा सकते हैं. प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और पार्टनर के साथ कोई खास बातचीत हो सकती है. आर्थिक मामलों में स्थिरता रहेगी, और छोटी धनराशि मिलने की संभावना है. परिवार में सामंजस्य रहेगा और कोई शुभ समाचार मिल सकता है. हालांकि किसी निर्णय को लेकर मन में संदेह हो सकता है, इसलिए जल्दबाजी से बचें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

वृश्चिक राशि

आज आप ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. कामकाज में आपकी क्षमता और प्रतिभा की सराहना होगी. प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा और पार्टनर का प्रेम आपको खुश करेगा. आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं, लेकिन किसी पर अत्यधिक भरोसा करने से बचें. परिवार में सुख और सहयोग मिलेगा, खासकर बड़ो का आशीर्वाद. हालांकि किसी व्यक्ति का व्यवहार आपको क्षणिक तनाव दे सकता है, इसलिए धैर्य रखें. स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बस नींद पूरी करें.

धनु राशि

आज भाग्य आपके पक्ष में रहेगा और कई महत्वपूर्ण अवसर मिल सकते हैं. कार्यक्षेत्र में आपके प्रयास सफल होंगे और पद-प्रतिष्ठा बढ़ सकती है. प्रेम जीवन में नजदीकियां बढ़ेंगी और रिश्ता और मजबूत होगा. आर्थिक मामलों में स्थिति बेहतर रहेगी और नई आय का योग बन सकता है. परिवार में सकारात्मक माहौल रहेगा और किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है. हालांकि यात्रा में थोड़ा सावधान रहें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन पेट से जुड़ी परेशानी थोड़ी परेशान कर सकती है.

मकर राशि

आज का दिन आपके लिए दृढ़ता और प्रगति से भरा रहेगा. कामकाज में लगातार सुधार होगा और किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निभाएंगे. प्रेम जीवन में सामंजस्य रहेगा और पार्टनर आपकी मेहनत को सराहेंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, हालांकि खर्चो को संभालकर चलना जरूरी रहेगा. परिवार में किसी के साथ गहरी बातचीत हो सकती है, जो आपको राहत देगी. हालांकि मानसिक तनाव थोड़ा परेशान कर सकता है. स्वास्थ्य में हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है, लेकिन स्थिति सामान्य रहेगी.

कुंभ राशि

आज आपकी योजनाएं सफल होंगी और कई कार्य समय पर पूरे होंगे. करियर में स्थिति बेहतर रहेगी और कोई नई उपलब्धि संभव है. प्रेम जीवन में उत्साह और आकर्षण बढ़ेगा. आर्थिक मामलों में लाभ होगा और बचत में भी बढ़ोतरी हो सकती है. परिवार में शांति और स्नेह का माहौल रहेगा. हालांकि किसी पुराने मामले के कारण मन व्यस्त रह सकता है, लेकिन स्थिति खराब नहीं होगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

मीन राशि

आज आप अपनी भावनाओं और विचारों को अच्छी तरह व्यक्त कर पाएंगे. कार्यक्षेत्र में आपके प्रयास रंग लाएंगे और सहयोगियों का सहयोग मिलेगा. प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी और एक-दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा. आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे बेहतर होगी और खर्चो में कमी आएगी. परिवार का माहौल शांत और सहयोगपूर्ण रहेगा. हालांकि मन में थोड़ी भावनात्मक संवेदनशीलता रहेगी, इसलिए खुद को संतुलित रखें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन अधिक सोचने से बचें.

