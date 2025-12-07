Aaj Ka Rashifal 07 December 2025: सिंह वालों के प्रेम जीवन में बढ़ेगा रोमांस, कन्या के जातक होंगे सफल! पढ़ें पूरा राशिफल

Aaj ka Rashifal 07 December 2025, Horoscope Today: 07 दिसंबर 2025, रविवार यानी आज 07 दिसंबर 2025 को चंद्रमा का मिथुन राशि में संचरण होगा और फिर कर्क राशि में गोचर हो रहा है. सूर्य भी वृश्चिक राशि में गोचररत हैं. आज का दिन कई राशि के जातकों के लिए शुभ, सकारात्मक हो सकता है तो वहीं कुछ राशि के जातकों के लिए दिन साधारण ही बीत सकता है. आइए इस कड़ी में 07 दिसंबर 2025 रविवार का दैनिक राशिफल जानें.

7 दिसंबर 2025 का दैनिक राशिफल

मेष राशि

आज आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप बड़े फैसले लेने की क्षमता महसूस करेंगे. काम में नयी गति आएगी और किसी पुराने अटके हुए प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा. प्रेम जीवन में आकर्षण और गर्मजोशी रहेगी, पार्टनर आपके भाव समझेगा. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और किसी काम से छोटा धन लाभ भी संभव है. लेकिन ध्यान रखें- जल्दबाजी में कोई गलती न करें. परिवार में किसी बात पर हल्का तनाव हो सकता है, पर आपकी शांत प्रवृत्ति स्थिति संभाल देगी. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, बस थकान से बचें.

वृष राशि

आज का दिन व्यवहार और संतुलन का है. आप अपनी समझदारी से किसी मुश्किल स्थिति को आसानी से नियंत्रित कर पाएंगे. काम में आपकी प्रशंसा होगी और नए अवसर भी नजर आएंगे. प्रेम जीवन में बातो से गलतफहमिया दूर होंगी और रिश्ता और मजबूत होगा. धन की स्थिति अच्छी रहेगी. सावधानी- बेकार के गुस्से से बचें. कोई व्यक्ति आपको उकसाने की कोशिश कर सकता है. खानपान में अनियमितता से थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए ध्यान दें.

मिथुन राशि

आज आपकी संवाद क्षमता सबसे बड़ा बल साबित होगी. आप अपने विचारो से लोगों को प्रभावित करेंगे. करियर में कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा, जो भविष्य में लाभदायक रहेगा. प्रेम संबंधो में आकर्षण और रोमांस बढ़ेगा. आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर. लेकिन, मूड में उतार-चढ़ाव हो सकता है. किसी दोस्त की बात से मन हल्का दुखी हो सकता है. स्वास्थ्य में गला, खांसी या सिरदर्द परेशान कर सकता है.

कर्क राशि

आज परिवार और भावनात्मक रिश्ते आपके लिए प्राथमिकता में रहेंगे. आप घर में समाधानकर्ता की भूमिका निभाएंगे और आपकी बात सब मानेंगे. काम में स्थिरता रहेगी और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी और आपसी भरोसा मजबूत होगा. नकारात्मक पक्ष-संवेदनशीलता ज्यादा होने के कारण छोटी बात भी दिल पर लग सकती है. आर्थिक मामले में सावधानी रखें और अनावश्यक खर्च से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

सिंह राशि

आज भाग्य का साथ मिलेगा और आपका आकर्षण लोगों को प्रभावित करेगा. करियर में कोई नया प्रस्ताव या अवसर मिल सकता है. प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा और पार्टनर के साथ यादगार पल बिताने का मौका मिलेगा. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. लेकिन, ज्यादा आत्मविश्वास से किसी रिश्ते में खटास आ सकती है. किसी करीबी की बात आपको चुभ सकती है. स्वास्थ्य में पेट से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है.

कन्या राशि

आज आपका ध्यान काम पर रहेगा और आप अपनी योजनाओं को पूरा करने में सफल रहेंगे. ऑफिस में आपकी मेहनत की तारीफ होगी. प्रेम जीवन में शांत और संतुलित बातचीत से रिश्ता बेहतर बनेगा. धन की स्थिति में सुधार होगा. हालांकि, किसी पुराने मामले पर चिंता बढ़ सकती है. किसी सहकर्मी से अनबन संभव है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में रहेगी. स्वास्थ्य में छोटी-मोटी कमजोरी महसूस हो सकती है.

तुला राशि

आज का दिन रचनात्मक कार्यो और रिश्तो को मजबूत बनाने के लिए अनुकूल है. लोग आपकी सलाह मानेंगे और आपका सम्मान करेंगे. कार्यस्थल पर आपके काम की प्रशंसा होगी. प्रेम संबंधो में आज की बातचीत बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. सावधानी-अनावश्यक उम्मीदें न रखें वरना निराशा हो सकती है. आर्थिक मामले में जल्दबाजी न करें. स्वास्थ्य में थकावट महसूस हो सकती है.

वृश्चिक राशि

आज आपकी तीव्रता और निर्णय क्षमता आपको आगे बढ़ाएगी. काम में बड़े अवसर मिल सकते हैं. प्रेम जीवन में भावनाएं गहरी होंगी और पार्टनर की तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा. धन की स्थिति बेहतर रहेगी. लेकिन, गुस्सा या जिद रिश्तो को नुकसान पहुंचा सकती है. परिवार में किसी बात पर मतभेद संभव है. स्वास्थ्य में घुटने या कमर से जुड़ी परेशानी महसूस हो सकती है.

धनु राशि

आज आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे और अपनी योजनाओं को तेजी से पूरा करेंगे. कोई शुभ समाचार मिल सकता है. प्रेम जीवन में आकर्षण और समझ बढ़ेगी. धन लाभ के नए अवसर सामने आएंगे. नकारात्मक पक्षकृकिसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें. मित्रों के साथ कोई गलतफहमी हो सकती है, लेकिन जल्द खत्म हो जाएगी. स्वास्थ्य में थकान और हल्की बेचैनी रह सकती है.

मकर राशि

आज मेहनत और अनुशासन के दम पर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे. करियर में महत्वपूर्ण उपलब्धि मिल सकती है. प्रेम जीवन स्थिर रहेगा और पार्टनर आपकी बात को समझेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. लेकिन, अत्यधिक काम के कारण मन में तनाव हो सकता है. भावनाएं दबाने से मानसिक परेशानी बढ़ सकती है. स्वास्थ्य में पीठ या कंधे में दर्द संभव है.

कुंभ राशि

आज का दिन रचनात्मकता और बुद्धिमता से भरा रहेगा. आप अपने काम में नई दिशा जोड़ेंगे. प्रेम संबंधो में आज निकटता बढ़ेगी और दिल की बात कहने का सही समय है. धन में लाभ और प्रसन्नता दोनों संभव हैं. लेकिन, किसी की बात दिल पर न लें. भावनात्मक उतार-चढ़ाव परेशान कर सकता है. स्वास्थ्य में पेट या गैस की समस्या हो सकती है.

मीन राशि

आज का दिन शांति, संतुलन और आत्मनिरीक्षण का है. आपके काम नियोजन के अनुसार पूरे होंगे. परिवार में मधुरता और सहयोग रहेगा. प्रेम जीवन में भावना और भरोसा दोनों बढ़ेंगे. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. लेकिन, पुरानी यादें या किसी का व्यवहार मन को थोड़ा विचलित कर सकता है. अत्यधिक भावुकता से बचें. स्वास्थ्य में थकान रहेगी लेकिन गंभीर नहीं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

