Horoscope1 December 2025 : नया महीना, नया हफ्ता और नया दिन...मिथुन-कर्क वालों के लिए रहेगा बेहद शुभ, पढ़ें सभी 12 राशियों का आज का राशिफल

Horoscope 1 december 2025 : दिसंबर 2025 का पहला दिन मेष राशि वालों को नए उत्‍साह और ऊर्जा से भर देगा. वहीं मिथुन राशि वालों को करियर में नए अवसर देगा. कर्क राशि के जातक भविष्‍य को लेकर नए सपने सजाएंगे. सिंह राशि वालों को प्रमोशन मिलने के योग हैं. जानिए 1 दिसंबर 2025, सोमवार का दिन सभी 12 राशि वालों के लिए कैसा रहेगा.

मेष राशि

आज का दिन नए उत्साह और उमंग से भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी और किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से लाभदायक बातचीत संभव है. पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा और आपकी किसी बात को घरवाले पूरा समर्थन देंगे. प्रेम संबंधो के लिए भी दिन सकारात्मक है, मन में मधुरता और नयापन महसूस होगा. आर्थिक स्थितियों में सुधार के संकेत बन रहे हैं और रुकी हुई योजनाए गति पकड़ सकती हैं. स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा किन्तु थोडी थकान हो सकती है. ध्यान केवल इतना रखना है कि जल्दबाजी से बचें अन्यथा छोटी गलतियां परेशानी दे सकती हैं.

वृष राशि

आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा. कामकाज में बहुत अच्छे परिणाम मिलने की संभावना कम है. अतः यदि कोई नया काम की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो सोच-विचार कर करें. परिवार में तालमेल बना रहेगा और आपसी रिश्तो में निकटता बढ़ेगी. प्रेम जीवन में खुशनुमा पल मिल सकते हैं जिससे मन प्रसन्न रहेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है और कोई छोटा लाभ मिल सकता है. मनोबल मजबूत रहेगा, हालांकि मानसिक दबाव थोडा महसूस हो सकता है. ध्यान रखे कि अनावश्यक खर्च से बचें और किसी पर अत्यधिक भरोसा न करें.

मिथुन राशि

आज आपकी ऊर्जा और उत्साह से भरे रहेंगे, जिससे आप कठिन कार्य भी आसानी से पूरा कर लेंगे. नौकरी और व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं और आपकी योग्यता की प्रशंसा भी होगी. घर-परिवार में भी किसी शुभ कार्य या यात्रा की चर्चा हो सकती है. प्रेम संबंध मजबूत होंगे और किसी खास व्यक्ति से मधुर बातचीत बढेगी. धन लाभ की स्थिति बेहतर बनी रहेगी, लेकिन किसी बड़े निवेश को आज टाल देना उचित होगा. स्वास्थ्य साधारण रहेगा, पेट संबंधी हल्की समस्या परेशान कर सकती है. वाणी में मधुरता बनाए रखना जरूरी है अन्यथा मतभेद संभव हैं.

कर्क राशि

आज आपके भीतर नए सपने और नए लक्ष्य जागेंगे. कार्यक्षेत्र में आप अपनी क्षमता को साबित कर पाएंगे और वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे. घरेलू जिम्मेदारियां भी पूरी होंगी और परिवार से सहयोग मिलेगा. प्रेम जीवन में प्यारे पल मिलेंगे और पुराने तनाव कम होंगे. आर्थिक स्थितियां सुधार की ओर बढेंगी, परंतु अनावश्यक खर्च पर रोक लगाना जरूरी रहेगा. स्वास्थ्य मध्यम रहेगा, नींद की कमी थकान दे सकती है. किसी बात को लेकर भावुकता बढ़ सकती है, इसलिए निर्णय सोच-समझकर लें.

सिंह राशि

आज भाग्य आपका बखूबी साथ देगा और रुके हुए कार्य तेजी से पूरे होंगे. नौकरी में प्रमोशन या सम्मान मिलने की संभावना भी बनती है. व्यवसाय में नए समझौते या करार से लाभ मिलेगा. पारिवारिक वातावरण में उत्साह रहेगा और रिश्तो में अपनापन बढेगा. प्रेम संबंधो में सकारात्मक बदलाव आएगा और साथी से सहयोग मिलेगा. धन संबंधी स्थिति मजबूत होगी, लेकिन उधार देने से बचे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हालांकि अत्यधिक परिश्रम से हल्की थकान संभव है. कोई पुरानी गलती आज आपको याद दिला सकती है, इसलिए सावधानी बनाए रखें.

कन्या राशि

आज मानसिक रूप से हल्कापन महसूस करेंगे और लंबे समय से रुके कार्य आगे बढ़ेंगे. नौकरी में आपकी राय को महत्व मिलेगा और टीम के साथ तालमेल मजबूत होगा. व्यवसाय में लाभ और प्रगति के योग हैं. परिवार का साथ मिलेगा और घरेलू वातावरण भी संतुलित रहेगा. प्रेम जीवन में नयापन आएगा, साथी आपकी भावनाओं को समझेगा. वित्तीय स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन किसी अनावश्यक खरीदारी से खर्च बढ़ सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा परंतु तनावपूर्ण बातचीत से बचें, वरना मन खिन्न हो सकता है.

तुला राशि

आज का दिन आपके लिए उम्मीदों से भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाए सफल होंगी और सम्मान बढेगा. साझेदारी वाले कार्यो में प्रगति होने की संभावना है. परिवार में मेलजोल बढेगा और कोई शुभ समाचार मिल सकता है. प्रेम संबंधों में सुकून और विश्वास बढ़ेगा. आय के नए साधन मिल सकते हैं, लेकिन पुराना कोई खर्च परेशान कर सकता है. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, हालांकि यात्रा में सावधानी आवश्यक है. किसी बात को लेकर अधिक सोच-विचार से बचें.

वृश्चिक राशि

आज आपके प्रयास सफल होंगे और किसी महत्वपूर्ण कार्य में विजय के योग बन रहे हैं. करियर में नयी दिशा मिलेगी और लोग आपके काम को सराहेंगे. परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. प्रेम संबंधो में मधुरता बढ़ेगी और कोई रोमांटिक सरप्राइज मिल सकता है. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन किसी बड़े निर्णय में जल्दबाजी न करें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, थोड़ी थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है. किसी रिश्तेदार से हल्का मतभेद संभव है, संयम रखें.

धनु राशि

आज उत्साह और आत्मविश्वास का अद्भुत संगम दिखेगा. करियर में प्रगति के अच्छे संकेत मिलेंगे और नए अवसर सामने आएंगे. परिवार का वातावरण मधुर रहेगा और किसी योजना पर चर्चा संभव है. प्रेम जीवन में खुशिया बढ़ेंगी और साथी का भावनात्मक समर्थन मिलेगा. आर्थिक रूप से दिन फलदायी रहेगा, परंतु कुछ आकस्मिक खर्च सामने आ सकते हैं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खानपान में लापरवाही परेशानी दे सकती है. अनावश्यक बहस से बचें.

मकर राशि

आज आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है. नौकरी में स्थिरता आएगी और बॉस से प्रशंसा संभव है. व्यवसाय में भी लाभ मिलेगा और किसी नयी शुरुआत का अवसर मिल सकता है. परिवार का सहयोग बना रहेगा और रिश्तो में विश्वास बढ़ेगा. प्रेम जीवन उत्साहपूर्ण रहेगा और गलतफहमिया दूर होंगी. धन की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पर तनाव कम करना आवश्यक रहेगा. किसी बात को लेकर ज्यादा चिंता न करें.

कुंभ राशि

आज आपकी योजनाए सफल होंगी और नए कामो में उत्साह रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी क्षमता को सराहना मिलेगी. परिवार में सामंजस्य और शांति बनी रहेगी. प्रेम संबंधो में सकारात्मकता बढ़ेगी और साथी से सहयोग मिलेगा. वित्तीय स्थितियां मजबूत होंगी, हालांकि किसी अप्रत्याशित खर्च से सावधान रहें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा पर अत्यधिक काम से थकान हो सकती है. ध्यान रखें कि किसी मित्र की बात गलतफहमी पैदा न करे.

मीन राशि

आज का दिन संभावनाओं से भरा रहेगा. नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और आप उन्हें सफलतापूर्वक निभाएंगे. व्यवसाय में विस्तार या लाभ की संभावना है. परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा. प्रेम संबंधो में भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा और किसी खास पल का अनुभव करेंगे. आर्थिक स्थिति ठीक रहेगा, हालांकि खर्च बढ सकता है. स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन भावनात्मकता अधिक रहेगी इसलिए संतुलन बनाए रखें. कोई पुरानी बात मन में खटक सकती है, जिसे नजरअंदाज करना ही बेहतर होगा.

