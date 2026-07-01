Horoscope Today 1 July 2026 : ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर जुलाई महीने का पहला दिन कुछ राशियों के लिए सकारात्मक रह सकता है. इन लोगों को रुका हुआ पैसा, उन्नति और प्यार मिलने के संकेत हैं.
वहीं 1 जुलाई को मन के कारक चंद्रमा का कर्मफलदाता शनि की राशि मकर में आना भी खास रहेगा. इससे शनि की राशि मकर और कुंभ वालों को भी लाभ हो सकता है.
राजनीतिक संबंधों से आपको कुछ फायदा होगा. कोई भी निर्णय लेने में बहुत अधिक समय न लगाएं. मार्केटिंग व्यवसाय में टारगेट आसानी से हासिल हो जाएगा. विवाहित जीवन सुखमय रहेगा. पोलूशन और भीड़भाड़ वाले स्थान पर जाने से परहेज करें.
उपाय - पक्षियों को दाना और पानी की व्यवस्था करें.
रुके हुए कार्य गति में आएंगे. युवाओं को खुद को अपडेट रखने की जरूरत है . होटल, रेस्टोरेंट आदि व्यवसाय मुनाफे में रहेंगे. पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा. बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखे. सिर दर्द व अपच जैसी परेशानी हो सकती हैं.
उपाय - किसी भी शुभ काम पर जाने से पहले गणपति जी को प्रणाम करें.
विवादित मामलों का फैसला आपके पक्ष में होगा. अनजान लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें. कारोबार में स्टाफ के साथ चल रही गलतफहमियां दूर होगी. प्रेम संबंधों में आपसी तालमेल की कमी रहेगी. घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी.
उपाय - शिवालय जाकर सुगंधित जल से अभिषेक करें.
आप अपने प्रयासों से परिस्थितियों अनुकूल बना लेंगे. युवा लोग अपने करियर के लिए और अधिक विकल्पों पर ध्यान दें. कला, फैशन, मनोरंजन आदि के क्षेत्र से जुड़े व्यवसाय मुनाफा कमाएंगे. संतान की किसी उपलब्धि से खुशनुमा माहौल रहेगा. सर्वाइकल और कंधों का दर्द परेशान कर सकता है.
उपाय - हनुमान जी की उपासना करें.
कोई खास निर्णय लेने के लिए समय अनुकूल है. अपने गुस्से और ईगो पर काबू रखें. नौकरी में अपने लक्ष्य को पाने में उच्च अधिकारियों की मदद मिलेगी. संबंधियों के साथ मेल-मुलाकात होगी. नकारात्मक विचार हावी होने से चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे.
उपाय - मां भगवती के दर्शन करें.
व्यस्तता के बावजूद सभी कम समय पर पूरे हो जाएंगे. वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन पर अमल करें. किसी कर्मचारी का नकारात्मक रवैया आपको परेशान कर सकता है. प्रेम संबंधों में मर्यादा का ध्यान रखें. वाहन सावधानी से चलाएं.
उपाय - आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें.
लंबे समय से अधूरा पड़ा हुआ कोई कार्य संपन्न होगा. व्यर्थ के खर्चों पर अंकुश लगाएं. प्रॉपर्टी संबंधी कोई डील हो सकती है. दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी. पेट में गैस और जलन जैसी समस्या रहेगी.
उपाय - गाय को गुड़-रोटी खिलाएं.
आज कहीं निवेश करना फायदेमंद साबित होगा. अजनबी लोगों से अपनी व्यक्तिगत बातें शेयर ना करें. आपकी कोई महत्वपूर्ण व्यवसायिक गतिविधि लीक हो सकती हैं. पति-पत्नी के बीच कुछ मनमुटाव रहेंगे. असंतुलित खान-पान की वजह से पेट खराब रह सकता है.
उपाय - प्रातःकाल स्नान आदि के पश्चात मंदिर जाकर माथा जरूर टेकें.
किसी विशेष प्रयोजन को लेकर विचार-विमर्श होंगे. जल्दबाजी और आवेश में कोई काम बिगड़ सकता है. कारोबार में अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को और अधिक बेहतर करें. विवाहेतर संबंधों से दूरी बनाकर रखें. आप शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे.
उपाय - द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम का उच्चारण करें.
आप अपने अंदर गजब का आत्मविश्वास महसूस करेंगे. किसी मित्र से संबंधित अप्रिय समाचार मिल सकता है. कारोबार में किसी नए काम को शुरू करने के लिए अनुकूल समय है. परिजनों के सहयोग से कोई समस्या हल होगी. स्त्री वर्ग अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.
उपाय - किसी जरूरतमंद को अन्न दान करें.
किसी पारिवारिक समस्या का हल मिलने से सुकून रहेगा. खर्च करते समय अपने बजट का ध्यान रखें. व्यवसाय में अत्यधिक कार्यभार बना रहेगा. घर में सुख-शांति रहेगी. सर दर्द और माइग्रेन की समस्या परेशान करेगी.
उपाय - श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें.
कोई रुका हुआ आय का साधन शुरू होगा. अपने महत्वपूर्ण पेपर्स संभालकर रखे. नौकरी में टारगेट पूरा हो जाएगा. विवाह योग्य लोगों के लिए अच्छा रिश्ता आएगा. शारीरिक और मानसिक थकान हावी रहेगी.
उपाय - शिव उपासना करें तथा सुगंधित जल से अभिषेक करें.
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)