/Aaj Ka Rashifal 10 June: मेष राशि वालों का हो सकता है अपमान, सिंह वालों को भारी पड़ेगी लापरवाही, पढ़ें राशिफल

Horoscope Today 10 June 2026 : चंद्रमा मीन राशि में शनि के साथ स्थित रहकर विष योग बना रहे हैं. वहीं कर्क राशि में गुरु और शुक्र की युति कई शुभ योग बना रही हैं. वहीं 10 जून 2026, बुधवार को उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और उसके बाद रेवती नक्षत्र रहेगा. साथ ही आज आयुष्मान योग बन रहा है. ये सभी योग-संयोग सभी राशियों पर खास असर डालेंगे. पढ़ें 10 जून 2026 का आज का राशिफल.
पॉजिटिव - आज किसी समस्या का समाधान मिलने वाला है और सामाजिक गतिविधियों में भी आपकी भागीदारी रहेगी.
नेगेटिव- किसी के साथ उलझना आपकी मान-हानि का कारण बन सकता है. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर फोकस बढ़ाएं.
व्यवसाय- कारोबार में कुछ प्रतिस्पर्धा की स्थिति रहेगी. महिलाएं अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता पाएंगी.
लव- प्रेम संबंधों में विवाह हेतु पारिवारिक स्वीकृति लेने का अनुकूल समय है.
स्वास्थ्य- हल्की कमजोरी और थकान महसूस होगी.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 6
उपाय - मां भगवती के दर्शन करें और खीर का प्रसाद बांटें.
पॉजिटिव- अपने लक्ष्य को हासिल करने का अनुकूल समय है. सुखद दिनचर्या व्यतीत होगी.
नेगेटिव- नकारात्मक स्थिति को शांति से सुलझाएं. अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन लेने में संकोच न करें.
व्यवसाय- व्यावसायिक निवेश करने के लिए अनुकूल समय है. ऑफिस में अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा.
लव- दांपत्य जीवन और घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी
स्वास्थ्य- सकारात्मक रहने के लिए योग और व्यायाम जरूर करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 3
उपाय - प्रातः काल उगते सूर्य के दर्शन करें और कुछ समय धूप स्नान भी अवश्य करें.
पॉजिटिव- चल रही व्यस्तता से आज कुछ राहत मिलेगी. किसी खास मित्र से मुलाकात प्रफुल्लता देगी.
नेगेटिव- अत्यधिक खर्चों पर काबू रखें. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें.
व्यवसाय- कारोबार में कुछ मंदी रहेगी. नौकरी में अतिरिक्त कार्यभार बना रहेगा.
लव- घर में सुख-शांति रहेगी. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेगी.
स्वास्थ्य- अपनी दिनचर्या और खान-पान को व्यवस्थित रखना जरूरी है.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 9
उपाय - किसी जरूरतमंद को दवाई का दान करना उत्तम रहेगा.
पॉजिटिव- अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन मिलेगा. विदेश जाने के लिए आ रहे अवरोध दूर होंगे.
नेगेटिव - आर्थिक समस्या रह सकती है. आज किसी भी तरह की यात्रा स्थगित रखें.
व्यवसाय - आपकी कोई व्यावसायिक योजना लीक हो सकती हैं. नौकरी में मन मुताबिक कार्यभार मिलेगा.
लव - जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहेगी.
स्वास्थ्य - बढ़ती गर्मी के दुष्प्रभाव से अपना बचाव रखें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 7
उपाय - वरिष्ठ लोगों का मान-सम्मान करें तथा उनसे आशीर्वाद लें.
पॉजिटिव- व्यवहारिक होकर कोई भी निर्णय लेना सफलता देगा. किसी नजदीकी प्रिय मित्र से मुलाकात भी होगी.
नेगेटिव - गैरकानूनी कार्यों से दूर रहे. युवा अपने भविष्य को लेकर लापरवाह ना रहें.
व्यवसाय - मार्केटिंग संबंधी गतिविधियों को आज स्थगित रखें. नौकरी में अधीनस्थ कर्मचारी के साथ सामंजस्य बनाए रखें.
लव - जीवन साथी तथा परिजनों का सहयोग बना रहेगा.
स्वास्थ्य- खांसी और बुखार की स्थिति रहेगी.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 2
उपाय - नवग्रह मंत्र का यथा सामर्थ्य जाप करें.
पॉजिटिव - फोन के माध्यम से कोई लाभदायक सूचना मिलेगी. व्यक्तिगत कार्य समय पर संपन्न हो जाएंगे.
नेगेटिव- बिना सोचे-समझे किसी से भी कोई वादा ना करें. युवा वर्ग अपनी जिम्मेदारियां समझें.
व्यवसाय - कारोबार में अतिरिक्त आय बनी रहेगी. नौकरी में टारगेट हासिल हो जाएगा.
लव- वैवाहिक संबंधों में कोई गलतफहमी आ सकती है.
स्वास्थ्य- स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. नियमित योग करें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 5
उपाय - जल को व्यर्थ बहने से बचाएं.
पॉजिटिव- हिसाब-किताब के मामले में चल रही समस्या दूर होगी. महिलाओं के लिए समय बहुत ही अनुकूल है.
नेगेटिव - अपनी भावुकता और उदारता पर काबू रखें. किसी से भी कोई प्रॉमिस ना करें.
व्यवसाय - विस्तार संबंधी योजनाओं पर कार्य होगा. पार्टनरशिप में पारदर्शिता रखें.
लव - परिवार के साथ शॉपिंग आदि में खुशनुमा समय व्यतीत होगा.
स्वास्थ्य - ज्यादा तले-भुने भोजन से परहेज रखें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 5
उपाय - गाय को गुड़-रोटी खिलाएं और प्रणाम करें.
पॉजिटिव - कंपटीशन की तैयारी कर रहे युवाओं को सफलता मिलेगी. नजदीकी संबंधियों का घर में आगमन होगा.
नेगेटिव- गुस्से और ईगो पर काबू रखें. अनावश्यक खर्च बने रहेंगे.
व्यवसाय - कारोबारी व्यवस्था में कुछ बदलाव की जरूरत है. नौकरी में बॉस के साथ ना उलझें.
लव - कुछ समय घर-परिवार के लिए भी निकालना जरूरी है.
स्वास्थ्य - नजला, जुकाम की समस्या रहेगी.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 9
उपाय - श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें अथवा सुनें.
पॉजिटिव - किसी भी समस्या का समाधान पाने में सक्षम रहेंगे. व्यक्तिगत कार्य भी समय पर संपन्न हो जाएंगे.
नेगेटिव - आपसी मनमुटाव दूर करने में आपको ही प्रयास करने होंगे. आज यात्रा न करें.
व्यवसाय - कारोबार में कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें. नौकरी में सहयोगियों का मार्गदर्शन बना रहेगा.
लव - घर में शांति रहेगी. विवाहेतर संबंधों से दूर रहें.
स्वास्थ्य - थायराइड, बीपी आदि की जांच करवा लें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 4
उपाय - जरूरतमंद बच्चों को फल, दूध आदि देना मन को सुकून देगा.
पॉजिटिव - कहीं निवेश करना लाभदायक रहेगा. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा.
नेगेटिव - अपनी योजनाएं सीक्रेट रखें. युवाओं को टारगेट हासिल करने में दिक्कत रहेगी.
व्यवसाय- अपने सभी व्यवसायिक निर्णय स्वयं ही ले. ऑफिस में फाइलें, पेपर्स व्यवस्थित रखें.
लव - घर में छोटी-छोटी नकारात्मक बातों को नजरअंदाज कर दें.
स्वास्थ्य - महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सजग रहें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 3
उपाय - शिव पार्वती का ध्यान करें और कुछ समय मंत्र जाप भी करें तो और शुभ रहेगा.
पॉजिटिव - किसी भी विशेष कार्य में आ रही समस्याएं आज दूर हो जाएंगी. किसी धार्मिक आयोजन की भी योजना बनेगी.
नेगेटिव - कानूनी मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप ना करें. घर के वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन पर अमल करें.
व्यवसाय - विस्तार संबंधी योजनाओं को कार्य रूप देने का अनुकूल समय है. नौकरी में कुछ दिक्कतें आएंगी.
लव - परिवार के साथ किसी मांगलिक आयोजन में जाने का प्रोग्राम बनेगा.
स्वास्थ्य - वाहन सावधानी से चलाएं.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 1
उपाय - गणपति जी की उपासना करें और दूर्वा चढ़ाएं.
पॉजिटिव - कहीं अटके हुए धन की प्राप्ति संभव है. संपर्क सूत्रों के माध्यम से कोई विशेष उपलब्धि मिलेगी.
नेगेटिव - युवा वर्ग अपने लक्ष्य पर फोकस रहें और विपरीत परिस्थिति में धैर्य बनाकर रखें.
व्यवसाय - कारोबार में आय की स्थिति अच्छी रहेगी. भावनाओं में आकर कोई भी निर्णय न लें.
लव- पारिवारिक व्यवस्था उत्तम रहेगी. प्रेम संबंधों से दूर रहे.
स्वास्थ्य - ज्यादा भीड़भाड़ और पॉल्यूशन में जाने से परहेज करें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 8
उपाय - रास्ते में कोई भी सफाई कर्मचारी मिले, तो उसे कुछ दान अवश्य दें.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)