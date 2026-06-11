/Aaj Ka Rashifal: आज वृष वालों का सरकारी काम होगा पूरा, दूसरों की बातों पर आंख मूंदकर विश्वास न करें सिंह राशि के लोग! पढ़ें राशिफल

Horoscope Today 11 June 2026 : आज 11 जून 2026 को बृहस्पतिवार का दिन है. ज्येष्ठ द्वितीय (अधिक) मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि रात्रि 10 बजकर 37 मिनट तक होगी और फिर द्वादशी तिथि लग जाएगी. आज चंद्रमा मीन राशि से निकलकर सुबह 8 बजकर 17 मिनट पर मेष राशि में प्रवेश करेगा. आज रेवती नक्षत्र प्रातः 8 बजकर 17 मिनट तक होगा और फिर अश्विनी नक्षत्र शुरू होगा. योग की बात करें तो शोभन योग मध्यरात्रि 01 बजे तक उसके बाद अतिगण्ड योग होगा. बव करण प्रातः 11 बजकर 48 मिनट तक होगा और फिर बालव करण होगा. आज बुध पुनर्वसु नक्षत्र में और शुक्र पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेगा.
इन सभी ग्रह नक्षत्रों और योगों की स्थिति को देखते हुए आइए जानें सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा बीतने वाला है. किसके लिए दिन शुभ सिद्ध होगा और किसके लिए अशुभ, इस बारे में हम आज का राशिफल के इस कड़ी में विस्तार से जानें.
पॉजिटिव- घर के रखरखाव संबंधी कार्य में समय व्यतीत होगा. युवा वर्ग अपने किसी खास प्रोजेक्ट के संपन्न होने से उत्साहित रहेंगे.
नेगेटिव- अपने व्यक्तिगत कार्यों को नजरअंदाज ना करें तथा जरूरी दस्तावेज संभाल कर रखें.
व्यवसाय- हार्डवेयर के कारोबारियों को अच्छा मुनाफा होने वाला है. नौकरी में किसी अनचाही यात्रा पर जाना पड़ सकता है.
लव- घर में सुकून भरा माहौल रहेगा. लव पार्टनर से मुलाकात होगी.
स्वास्थ्य- दिनभर प्रफुल्लित और ऊर्जावान महसूस करेंगे.
भाग्यशाली रंग- क्रीम
भाग्यशाली अंक- 5
उपाय- पक्षियों को दाना खिलाएं और पानी की भी व्यवस्था करें.
पॉजिटिव- रुकी हुई पेमेंट वसूल करने के लिए अनुकूल समय है. नजदीकी लोगों के साथ विशेष मुद्दे पर विचार-विमर्श होगा.
नेगेटिव- कोई भी निर्णय लेने से पहले उचित जानकारी हासिल करें. संतान पक्ष को लेकर कोई चिंता रह सकती है.
व्यवसाय- कोई रुका हुआ सरकारी कार्य आज हल हो सकता है. नौकरी में पूछताछ होने की आशंका है.
लव- पुराने मित्रों के साथ मुलाकात होने से खुशनुमा यादें ताजा होंगी.
स्वास्थ्य- अपनी दिनचर्या और खान-पान को व्यवस्थित रखें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 1
उपाय- सफाई कर्मचारियों को यथासंभव मिठाई पैसे आदि अवश्य दें.
पॉजिटिव- प्रॉपर्टी से संबंधित किसी समस्या का निवारण होगा. प्रभावशाली लोगों के साथ संपर्क बनेंगे.
नेगेटिव- जल्दबाजी और लापरवाही में कोई भी निर्णय न लें. विद्यार्थी व्यर्थ की मौज मस्ती से दूर रहें.
व्यवसाय- कारोबार में जन संपर्कों के माध्यम से लाभ होगा. अपनी योजनाएं किसी के साथ भी शेयर ना करें.
लव - विपरीत लिंगी लोगों से मेलजोल रखना मानहानि करा सकता है.
स्वास्थ्य- पेट दर्द और गैस की समस्या रहेगी.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 9
उपाय- विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.
पॉजिटिव- निवेश करने के लिए समय अनुकूल है. सामाजिक गतिविधियों में रुझान रहेगा.
नेगेटिव - लेनदेन के मामलों में किसी पर भी विश्वास न करें. सकारात्मक बने रहें.
व्यवसाय - अपनी कारोबारी योजनाएं सीक्रेट रखें तथा काम की क्वालिटी को और बेहतर बनाएं.
लव - प्रेम संबंधों में विवाह हेतु पारिवारिक स्वीकृति लेने का अनुकूल समय है.
स्वास्थ्य - महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह न रहें.
भाग्यशाली रंग- आरेंज
भाग्यशाली अंक- 3
उपाय- किसी भी धर्मस्थल पर कुछ समय एकांत में बैठें और अपने इष्ट का सिमरन करें.
पॉजिटिव- आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे. कोई रुका हुआ आय का साधन भी शुरू होगा.
नेगेटिव - आज दिन भर व्यस्तता बनी रहेगी. दूसरों की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास न करें.
व्यवसाय - मार्केटिंग तथा मीडिया से संबंधित कार्य संपन्न हो जाएंगे. नौकरी में कुछ ना कुछ समस्या बनी रहेगी.
लव- विवाहित जीवन सुखद रहेगा. मित्रों के साथ मेल-मुलाकात होगी.
स्वास्थ्य- कुछ समय एकांत में मनन-चिंतन अवश्य करें. तनाव से राहत मिलेगी.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 6
उपाय- सूर्य देवता को केसर मिश्रित जल से अर्घ्य दें.
पॉजिटिव- रुके हुए कार्यों में गति आएगी. युवाओं को आज कोई उपलब्धि मिलने वाली है.
नेगेटिव - लेनदेन करते समय पक्के बिल का प्रयोग करें. फिजूलखर्ची से बचें.
व्यवसाय - जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें. सरकारी कार्यों में कुछ व्यवधान आएंगे.
लव- घर में सुखद माहौल रहेगा. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी.
स्वास्थ्य - अपनी दिनचर्या और विचारों को सकारात्मक बनाकर रखें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 4
उपाय- आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें या सुने.
पॉजिटिव - अपनी योजनाओं को साकार करने का अनुकूल समय है. मेहनत के भी मनोनुकूल परिणाम मिलेंगे.
नेगेटिव - अकारण ही किसी से गलतफहमी हो सकती है. जल्दबाजी में कोई भी फैसला न लें.
व्यवसाय - कमीशन जैसे कार्यों में महत्वपूर्ण डील हो सकती है. ऑफिस में ओवरटाइम करना पड़ेगा.
लव- घर में आपसी सामंजस्य बनाए रखें. विवाह योग्य लोगों के लिए रिश्ता आएगा.
स्वास्थ्य - गैस और एसिडिटी की समस्या परेशान करेगी.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 1
उपाय- संध्या के समय शिवालय पर देसी घी का दीपक जलाएं.
पॉजिटिव - अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन में आज कोई कार्य हल होने वाला है. संतान की गतिविधियों से मन प्रसन्न रहेगा.
नेगेटिव - कानूनी पचड़ों से दूर रहें. पड़ोसियों के साथ कुछ नोक-झोक हो सकती है.
व्यवसाय- कारोबार में आज किसी भी तरह का रिस्क न लें. मैनेजमेंट और कर्मचारियों के बीच तालमेल बनाकर रखें.
लव - परिवार में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें. प्रेम संबंधों से दूर रहें.
स्वास्थ्य - शारीरिक और मानसिक थकान से राहत पाने के लिए उचित आराम भी करना जरूरी है.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 9
उपाय- पेड़-पौधों को जल से सींचें और आसपास की साफ-सफाई करें.
पॉजिटिव - किसी के मार्गदर्शन से समस्या हल होगी. अनुसंधान से जुड़े विद्यार्थियों को उचित परिणाम मिलेंगे.
नेगेटिव – हिसाब-किताब के मामलों में कुछ गड़बड़ हो सकती है. अपना आत्मविश्वास बनाए रखें.
व्यवसाय - फैक्ट्री कारखाना से जुड़े व्यवसाय में अच्छा मुनाफा होगा. लेकिन अभी कहीं निवेश न करें.
लव- घर में सुख-शांति रहेगी. विवाहेतर संबंध मान-हानि का कारण बन सकते हैं.
स्वास्थ्य - कोई पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या दोबारा उभर सकती है.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 8
उपाय- पूजा करते समय गायत्री मंत्र का जाप भी अवश्य करें.
पॉजिटिव - आज कोई मनोवांछित काम पूरा होने से सुकून मिलेगा. कोई महत्वपूर्ण जानकारी भी हासिल होगी.
नेगेटिव- अपनी उपलब्धियां का दिखावा न करें. कोई मित्र आपको धोखा दे सकता है.
व्यवसाय- अपनी कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है. आर्थिक स्थिति अभी मध्यम ही रहेगी.
लव- जीवनसाथी तथा परिजनों का सहयोग बना रहेगा.
स्वास्थ्य - अपने वर्तमान मौसम से अपना बचाव रखें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 5
उपाय- गणपति जी का ध्यान करें और लड्डूओं का भोग लगाएं.
पॉजिटिव - दोपहर बाद परिस्थितियों बहुत ही अनुकूल रहेगी. किसी अनुभवी की मदद से आपको कोई उपलब्धि हासिल होगी.
नेगेटिव – जुआ-सट्टा जैसे कार्य में नुकसान होने की आशंका है. सरकारी मामलों को लापरवाही में न लें.
व्यवसाय – ग्लैमर, कलात्मक जैसे व्यवसाय में भरपूर लाभ होगा. नौकरी में आपसी राजनीति का सामना करना पड़ सकता है.
लव- दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. कोई मनोरंजन प्रोग्राम भी बनेगा.
स्वास्थ्य - काम के साथ-साथ उचित आराम भी लेना जरूरी है.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 7
उपाय- घर के वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से आपके काम सफल होंगे.
पॉजिटिव - आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा. किसी आध्यात्मिक स्थल पर जाने का विचार बनेगा.
नेगेटिव - कानूनी मामलों को जल्दी सुलझाने की कोशिश करें. व्यर्थ के वाद-विवाद में न पड़ें.
व्यवसाय - कुछ नए व्यावसायिक संबंध बनेंगे. नौकरी में बहुत अधिक मेहनत की स्थिति रहेगी.
लव - दोस्तों के साथ अत्यधिक समय व्यतीत करना पारिवारिक शांति को भंग करेगा.
स्वास्थ्य- किसी तनाव की वजह से नींद ना आने की शिकायत रहेगी.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 2
उपाय- कुछ समय नेचर के समीप बताएं और उसकी ब्लेसिंग महसूस करें.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)