दैनिक राशिफल : ज्‍योतिष के अनुसार आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे. जिसका असर सभी राशियों पर होगा. कुछ जातकों को आय-व्‍यय में संतुलन बनाने की जरूरत होगी. तो कुछ लोगों को भावनात्‍म्‍क उतार-चढ़ाव तंग करेगा. जानें सभी 12 राशियों का आज का राशिफल.

मेष राशि

आज का दिन जीवनसाथी के सहयोग से मन को प्रसन्नता देने वाला रहेगा. भावनात्मक रूप से आप अधिक रूमानी और संवेदनशील रहेंगे. शिक्षा के क्षेत्र में एकाग्रता बनी रहेगी और विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं. व्यापारियों के लिए नए साझेदार के साथ उन्नति के योग बन रहे हैं. जमा पूंजी में वृद्धि के अवसर मिलेंगे, किंतु सट्टा या जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाए रखें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परंतु खानपान में संयम आवश्यक है. नियमित व्यायाम लाभकारी सिद्ध होगा. महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार रखें.

वृष राशि

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है, शिक्षा में सफलता के संकेत हैं. नौकरीपेशा जातक अपने कार्य को आत्मविश्वास और दक्षता के साथ पूर्ण करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन उत्साह से भरा रहेगा. सामाजिक या पारिवारिक समारोह में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हो सकता है. व्यापारियों को व्यवसाय विस्तार हेतु लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है. खिलाड़ी वर्ग को सम्मान या पदक मिलने की संभावना है.

मिथुन राशि

आज का दिन विद्या और बौद्धिक कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास के साथ किए गए प्रयास सफल होंगे. स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा तथा मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी. किसी पारिवारिक या सामाजिक उत्सव में भागीदारी संभव है. व्यापारी वर्ग उन्नति के उद्देश्य से लंबी यात्रा पर जा सकते हैं. खिलाड़ियों को अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कार या मान-सम्मान प्राप्त होने के योग हैं.

कर्क राशि

आज आप मानसिक तनाव और पुरानी समस्याओं से राहत महसूस करेंगे. परिवार और मित्रों के साथ सुखद समय व्यतीत होगा. सामाजिक अथवा पारिवारिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिल सकता है. नया वाहन खरीदने की संभावना है या माता-पिता से धन लाभ हो सकता है. माता से संबंध मधुर बने रहेंगे. जमा पूंजी में वृद्धि के लिए दिन अनुकूल है.

सिंह राशि

आज कुछ थकान और आलस्य अनुभव हो सकता है, किंतु आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. आपके द्वारा लिया गया कोई महत्वपूर्ण निर्णय अधिक परिश्रम की मांग करेगा. धन प्राप्ति मेहनत के माध्यम से होगी. जीवनसाथी से संबंध मधुर रहेंगे तथा संतान से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है. विद्यार्थी अपने लक्ष्य की दिशा में प्रगति करेंगे.

कन्या राशि

आज आप जोश और साहस के साथ कुछ नए और चुनौतीपूर्ण कार्यों में हाथ डालेंगे. छोटी-छोटी यात्राओं के योग बन रहे हैं. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें. वाहन खरीदने की योजना फिलहाल स्थगित रखना उचित रहेगा. जीवनसाथी से किसी बात को लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है, संवाद में संयम रखें.

तुला राशि

आज का दिन आपके लिए सप्ताह का श्रेष्ठ दिन सिद्ध हो सकता है. समाज में मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. व्यापारियों को लाभ के अनेक अवसर प्राप्त होंगे. सट्टा या जोखिम वाले निवेश में लाभ की संभावना है, परंतु विवेक आवश्यक है. आत्मनिर्भरता की भावना मजबूत होगी. कुल मिलाकर दिन प्रसन्नतादायक रहेगा. महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लें.

वृश्चिक राशि

आज व्यय की अधिकता रह सकती है, इसलिए अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. छोटे भाई-बहनों से मतभेद या हानि की स्थिति बन सकती है. जीवनसाथी से संबंधों में कटुता आने की आशंका है, अतः संयम और धैर्य से काम लें. व्यर्थ के विवाद से बचें, अन्यथा घरेलू वातावरण प्रभावित हो सकता है. स्वास्थ्य और निवेश के दृष्टिकोण से दिन अनुकूल नहीं है.

धनु राशि

आज आय और व्यय में संतुलन बना रहेगा. व्यापार और आर्थिक मामलों में दिन सामान्य रहेगा. प्रेम संबंधों में सुधार के संकेत हैं. प्रस्तावित लंबी यात्रा रद्द हो सकती है. विद्यार्थी वर्ग को सहपाठियों का सहयोग मिलेगा. यदि घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो फिलहाल उसे टालना उचित रहेगा.

मकर राशि

कार्य क्षेत्र में सुधार के संकेत हैं और चिंताओं से राहत मिलेगी. पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा. प्रभावशाली और वरिष्ठ लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे कार्य स्थिति मजबूत होगी. माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. विद्यार्थी अध्ययन में एकाग्र रहेंगे. जीवनसाथी के नाम से संपत्ति प्राप्त होने की संभावना है. कार्य व्यस्तता के बीच दांपत्य जीवन में मधुरता और रोमांस बना रहेगा.

कुंभ राशि

आज का दिन शुभ फलदायी रहेगा. अपेक्षा से अधिक धन लाभ हो सकता है और भाग्य आपका साथ देगा. हालांकि जीवनसाथी से मतभेद की स्थिति बन सकती है, इसलिए संयम आवश्यक है. संतान से शुभ समाचार प्राप्त होगा या उन्हें सम्मानध्पुरस्कार मिल सकता है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परंतु मानसिक तनाव रह सकता है.

मीन राशि

आज वाहन चलाते समय, सड़क पर चलते हुए तथा कार्य करते समय विशेष सतर्कता बरतें. निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है. जीवनसाथी से तालमेल बनाए रखें. अनावश्यक तनाव और विवाद से बचें. किसी अशुभ समाचार से मन व्यथित हो सकता है. प्रेम संबंधों के लिए दिन सामान्य फलदायी रहेगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)