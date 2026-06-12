/Aaj Ka Rashifal 12 June: मेष राशि में चंद्र-मंगल की युति ने बनाया धन योग, कर्क समेत 3 राशि वालों को मिलेगा पैसा

Horoscope Today 12 June 2026 : आज ज्येष्ठ अधिकमास की द्वादशी तिथि है और चंद्रमा मेष राशि में मंगल के साथ युति करके धन योग बना रहे हैं. जिसे ज्योतिष में धन-समृद्धि देने वाला बेहद शुभ योग माना गया है. साथ ही आज भरणी नक्षत्र और अतिगण्ड योग बन रहा है. इस योग में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है. जानिए आज से योग और ग्रह-नक्षत्रों का सभी राशि वालों पर क्या असर होगा. पढ़ें आज का राशिफल 12 जून 2026.
पॉजिटिव- प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य बनने वाला है. बच्चों की किसी समस्या का समाधान मिल जाएगा.
नेगेटिव- दोपहर बाद परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल रहेगी. अपने सामान की देखभाल खुद करें.
व्यवसाय- कारोबार में उत्तम व्यवस्था रहेगी. नौकरी पेशा लोग अपने बॉस के साथ बहसबाजी में ना पड़ें.
लव - परिवार में सुख- शांति रहेगी. प्रेम संबंधों में कुछ मनमुटाव हो सकते हैं.
स्वास्थ्य- थकान और तनाव हावी रहेंगे.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 9
उपाय - प्रातः काल गायत्री मंत्र का जाप करें.
पॉजिटिव- घर के रखरखाव को लेकर विचार-विमर्श होगा. आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा.
नेगेटिव- नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूर रहे तथा अपने लक्ष्य पर ध्यान दें.
व्यवसाय - व्यावसायिक योजनाओं को कार्य रूप देने का अनुकूल समय है. नौकरी में कर्मचारियों के साथ ना उलझें.
लव- परिवार जनों का सहयोग बना रहेगा. प्रेम संबंधों से दूर रहें.
स्वास्थ्य- माइग्रेन, सिर दर्द जैसी समस्याएं परेशान करेगी.
भाग्यशाली रंग - सफेद
भाग्यशाली अंक- 2
उपाय - शिवालय पर अनार के रस से अभिषेक करें.
पॉजिटिव - लाभदायक जनसंपर्क बनेंगे. परिवार के साथ यात्रा का भी प्रोग्राम बनेगा.
नेगेटिव - किसी भी विपरीत परिस्थिति में मनोबल बनाकर रखें. कुछ समय बच्चों के साथ भी बिताएं.
व्यवसाय- अतिरिक्त लाभ की संभावनाएं बनेगी. नौकरी में अत्यधिक कार्यभार रहेगा.
लव- मित्रों के साथ मुलाकात होगी और खुशनुमा माहौल बनेगा.
स्वास्थ्य- खांसी, जुकाम की समस्या रहेगी.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 9
उपाय - केसर का तिलक लगाए इससे मन शांत चित्त रहेगा.
पॉजिटिव- धन संबंधी कोई रुका हुआ काम संपन्न होगा. घर में नजदीकी संबंधियों का आगमन होगा.
नेगेटिव- विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाकर रखें. युवाओं को अपने करियर पर ध्यान देने की जरूरत है.
व्यवसाय - बहुत अधिक मेहनत और लाभ कम जैसी स्थिति बन रही है. नौकरी में भी कुछ तनाव रहेगा.
लव- पारिवारिक सदस्यों के बीच बेहतरीन सामंजस्य रहेगा.
स्वास्थ्य - वर्तमान मौसम से अपना बचाव रखें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 4
उपाय - गाय को गुड़-रोटी खिलाएं और प्रणाम करें.
पॉजिटिव- विदेश जाने में आ रही रुकावट दूर होगी. परिवार के साथ शॉपिंग में सुखद समय व्यतीत होगा.
नेगेटिव - अनावश्यक खर्चों पर काबू रखें. अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन पर अमल करें.
व्यवसाय - कार्यप्रणाली में सुधार होगा. गैर कानूनी कार्यों में रुचि लेना मुसीबत में डाल देगा.
लव- विवाहेतर संबंध आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं.
स्वास्थ्य- दर्द की समस्या से राहत पाने के लिए नियमित व्यायाम करें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 3
उपाय - किसी भी अहम कार्य को करने से पहले बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद अवश्य लें.
पॉजिटिव- सामाजिक मामलों में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी. प्रभावशाली लोगों के साथ मुलाकात होगी.
नेगेटिव - व्यक्तिगत मामलों में अभी समस्या बनी रहेगी. भाई के साथ संबंध मधुर रखें.
व्यवसाय - व्यवसाय में आज किसी भी तरह का रिस्क ना लें. नौकरीपेशा लोगों को अपना लक्ष्य हासिल हो जाएगा.
लव - दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी.
स्वास्थ्य- खांसी, जुकाम की समस्या बढ़ सकती है.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 1
उपाय - सुबह स्नान आदि करके पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें और घी का दीपक जलाएं.
पॉजिटिव - धन का निवेश करने के लिए अनुकूल समय है. धार्मिक कार्यों में आस्था रहेगी.
नेगेटिव- दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें. खर्चो पर काबू रखें.
व्यवसाय - विस्तार संबंधी योजनाओं पर कार्य होगा. अपने पेपर्स फाइल आदि संभाल कर रखें.
लव - व्यर्थ के प्रेम संबंधों में अपना समय नष्ट न करें.
स्वास्थ्य- मौसम के अनुकूल अपनी दिनचर्या और खान-पान रखें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 2
उपाय - मां दुर्गा की उपासना करें और दूध-मिश्री का भोग लगाएं.
पॉजिटिव - आज किसी समस्या का समाधान मिलने वाला है. कुछ नई जानकारियां भी हासिल होगी.
नेगेटिव - किसी के भी साथ वाद-विवाद में ना पड़ें. वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन का अनुसरण करें.
व्यवसाय - इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय फायदे में रहेंगे. नौकरी में आपका प्रभुत्व बना रहेगा.
लव- मित्रों के साथ घूमने-फिरने, डिनर आदि का प्रोग्राम बनेगा.
स्वास्थ्य- महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 8
उपाय - संध्या के समय शिवालय पर देसी घी का दीपक जलाएं.
पॉजिटिव - आज कोई उपलब्धि आपके समक्ष आ सकती है. महत्वपूर्ण यात्रा का भी प्रोग्राम बनेगा.
नेगेटिव- भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय न लें. शेयर्स आदि में पैसा ना लगाएं.
व्यवसाय- मीडिया, कंप्यूटर आदि से जुड़े व्यवसाय फायदे में रहेंगे. नौकरी में कोई महत्वपूर्ण कार्यभार मिलेगा.
लव - पारिवारिक शांति बनी रहेगी. किसी नजदीकी मित्र से मुलाकात होगी.
स्वास्थ्य- कुछ कमजोरी और थकान महसूस होगी.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 5
उपाय - मंदिर जाकर देव दर्शन करें और कुछ समय आत्म मनन में भी जरूर लगाएं.
पॉजिटिव- अपना लक्ष्य हासिल करने की कोशिश कामयाब रहेगी. संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा.
नेगेटिव - आर्थिक स्थिति मध्यम रहेगी. बिना सोचे-समझे कहीं हस्ताक्षर न करें.
व्यवसाय- आज किसी भी नए कार्य को शुरू न करें. नौकरी में कोई मुश्किल प्रोजेक्ट मिल सकता है.
लव- परिवार में सुख-शांति रहेगी. मेलजोल करते समय मर्यादा का ध्यान रखें.
स्वास्थ्य- अपने ब्लड प्रेशर की नियमित जांच करवाते रहें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 7
उपाय - जरूरतमंद विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन की चीज देना शुभ रहेगा.
पॉजिटिव - अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा. युवाओं की कोई चिंता दूर होगी.
नेगेटिव - अत्यधिक खर्चों पर काबू रखें तथा अपने काम समय पर पूरा करने की कोशिश करें.
व्यवसाय - कारोबार में कर्मचारियों का सहयोग बना रहेगा. नौकरी में ओवरटाइम करना पड़ सकता है.
लव- दांपत्य जीवन में सामंजस्य बनाकर रखें. लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें.
स्वास्थ्य - मौसम के अनुकूल अपनी दिनचर्या रखें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 6
उपाय - रास्ते में कोई भी सफाई कर्मचारी मिले तो उसे कुछ दान अवश्य दें.
पॉजिटिव - सभी कार्य नियत समय पर बनते जाएंगे. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर फोकस रहेंगे.
नेगेटिव - आलस और मौज मस्ती में समय व्यर्थ ना करें. स्वार्थ जैसी भावना ना रखें.
व्यवसाय- कारोबारी महिलाएं अच्छा मुनाफा कमाएंगी. नौकरी में आपका प्रभुत्व बना रहेगा.
लव- घर में उचित सामंजस्य रहेगा विवाहेतर संबंधों से दूर रहें.
स्वास्थ्य- अपने खान-पान की आदत को सुधारें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 4
उपाय - श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें अथवा सुनें.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)