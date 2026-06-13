Horoscope Today 13 June 2026 : चंद्रमा का वृषभ राशि में आना अत्यंत शुभ माना जाता है क्योंकि यह चंद्रमा की उच्च राशि है. लेकिन वृषभ में सूर्य ग्रह पहले से मौजूद भी हैं. जिससे सूर्य-चंद्र की युति अमावस्या योग या ग्रहण योग बन रहा है.इस योग को ज्योतिष में अशुभ माना गया है.
साथ ही आज कृत्तिका नक्षत्र रहेगा और सुकर्मा योग भी बनेगा. इसके अलावा आज मासिक शिवरात्रि व्रत भी रखा जाएगा. पढ़ें मेष से मीन तक सभी राशियों का आज का राशिफल.
पॉजिटिव- वित्तीय योजनाओं पर काम करने का अनुकूल समय है. अन्य गतिविधियों में भी रुचि रहेगी.
नेगेटिव- भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय ना लें. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें.
व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में कुछ सुधार की जरूरत है. कोई आर्डर कैंसिल हो सकता है.
लव - परिवार के साथ मनोरंजन प्रोग्राम बनेंगे. आपसी प्रेम प्यार बना रहेगा.
स्वास्थ्य - अत्यधिक तनाव से बचें.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 5
उपाय - किसी भी धर्मस्थल पर जाकर कुछ समय आत्म चिंतन और मनन करना आपको सुकून देगा.
पॉजिटिव- आज आपका कोई विशेष कार्य संपन्न होने वाला है. किसी खास व्यक्ति से भी मुलाकात होगी.
नेगेटिव- जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें. दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें.
व्यवसाय- इंपोर्ट-एक्सपोर्ट के कार्यों में फायदा होगा. पेमेंट कलेक्ट करने के लिए अनुकूल समय है.
लव - घर का वातावरण शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रहेगा.
स्वास्थ्य - किसी भी तरह का इंफेक्शन होने पर तुरंत इलाज लें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 6
उपाय - किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले घर के वरिष्ठ लोगों से आशीर्वाद अवश्य लें.
पॉजिटिव- जिम्मेदारियों को आप आसानी से पूरा कर लेंगे. प्रॉपर्टी संबंधी कोई मसला हल हो जाएगा.
नेगेटिव- लेनदेन संबंधी मामलों में सावधानी बरतें. दूसरों की बातों में ना आए.
व्यवसाय- टैक्स आदि से संबंधित पेपर व्यवस्थित रखें. ऑफिस में टीम वर्क में काम करें.
लव - पारिवारिक मामलों में बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप न होने दें.
स्वास्थ्य - गैस और एसिडिटी की समस्या की वजह से हल्का और सुपाच्य भोजन ले.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 7
उपाय - शिव पार्वती के स्वरूप का दर्शन करें तथा उनका ध्यान करें.
पॉजिटिव- घर में बदलाव संबंधी योजनाएं बनेगी. महिलाएं हर क्षेत्र में सामंजस्य बनाकर रखेंगी.
नेगेटिव- ईगो और गुस्से पर काबू रखें. अपने ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारियां ना लें.
व्यवसाय - व्यवसाय में विरोधियों की गतिविधियों को नजर अंदाज न करें. पार्टनरशिप करने के लिए अनुकूल समय है.
लव- घर में अत्यधिक हस्तक्षेप ना करें. प्रेम संबंधों से दूर रहें.
स्वास्थ्य - किसी भी तरह का रिस्क लेना नुकसान दे सकता है.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 3
उपाय - चींटियों को सतनाजा खिलाएं.
पॉजिटिव- भविष्य संबंधी योजनाओं पर प्लानिंग होगी. आपका मान-सम्मान बना रहेगा.
नेगेटिव - बिना सोचे-समझे कोई भी रिस्क ना लें. विद्यार्थी पढ़ाई के प्रति लापरवाह रहेंगे. वैसे भी सिंह राशि वालों के लिए समय विशेष सावधानी बरतने का है क्योंकि इस समय सिंह राशि पर कंटक ढैय्या का प्रभाव भी बना हुआ है.
व्यवसाय - कारोबारी महिलाएं भरपूर मुनाफा कमाएंगी. ऑफिस के काम से किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है.
लव - दांपत्य जीवन खुशनुमा रहेगा. व्यर्थ के प्रेम संबंधों से दूर रहें.
स्वास्थ्य- नियमित योगा, व्यायाम करना आपको स्वस्थ रखेगा.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 6
उपाय - रास्ते में कोई भी सफाई कर्मचारी मिले तो उसे कुछ दान अवश्य दें.
पॉजिटिव- परिवार से जुड़ा हुआ कोई मसला हल हो जाएगा. आपकी योग्यता की सराहना होगी.
नेगेटिव- बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें. लेनदेन करने के लिए अनुकूल समय नहीं है.
व्यवसाय - तरक्की के महत्वपूर्ण अवसर मिलेंगे. नौकरी में अधिकारियों के साथ मतभेद हो सकते हैं.
लव- पति-पत्नी के बीच कुछ वैचारिक मतभेद रहेंगे.
स्वास्थ्य- नसों में खिंचाव और दर्द की समस्या बढ़ सकती है.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 4
उपाय - विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें अथवा सुने.
पॉजिटिव- अपनी योजनाओं को कार्य रूप देने का अनुकूल समय है. किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम बनेगा.
नेगेटिव- दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप ना करें. लेनदेन के कार्यों में सावधानी बरतें.
व्यवसाय - कार्यक्षेत्र पर अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें. नौकरी में तरक्की की संभावना बन रही है.
लव- प्रेम संबंधों में आपसी सामंजस्य बना रहेगा.
स्वास्थ्य- कोई भी जोखिम ना लें. वाहन सावधानी से चलाएं.
भाग्यशाली रंग- जामुनी
भाग्यशाली अंक- 2
उपाय - किसी जरूरतमंद को वस्त्र अथवा यथा सामर्थ्य धन अवश्य दें.
पॉजिटिव- स्थान परिवर्तन की योजना है, तो समय अनुकूल है. आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा.
नेगेटिव- बिना अनुभव के कोई भी नया कार्य न करें. किसी मित्र से मनमुटाव हो सकता है.
व्यवसाय- कारोबार में वर्तमान स्थिति पर ही अपना ध्यान रखें. नए कार्य के लिए अभी और जानकारी हासिल करने की जरूरत है.
लव - प्रेम विवाह के लिए पारिवारिक स्वीकृति लेने का अनुकूल समय है.
स्वास्थ्य - जोड़ों में दर्द की समस्या बढ़ सकती है.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 3
उपाय - किसी जरूरतमंद को दवाई का दान करना उत्तम रहेगा.
पॉजिटिव- आज किसी बड़ी समस्या का हल मिल जाएगा. धर्म-कर्म के मामलों में रुचि रहेगी.
नेगेटिव - अनजान लोगों पर विश्वास ना करें. उधार लेने से पहले अपनी सामर्थ्य का ध्यान रखें.
व्यवसाय - कारोबारी समस्याओं को धैर्य और शांति से सुलझाएं. किसी ऑफिशियल यात्रा पर जाना पड़ सकता है.
लव- मधुर संबंध रहेंगे. अपने पार्टनर को कोई उपहार अवश्य दें.
स्वास्थ्य - मांसपेशियों के दर्द की समस्या बढ़ सकती है.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 1
उपाय - केसर का तिलक लगाए इससे मन शांत चित्त रहेगा.
पॉजिटिव- घर की किसी योजना को कार्य रूप देने का अनुकूल समय है. बच्चों की गतिविधियां सुकून देंगी.
नेगेटिव - कोई बड़ा खर्चा सामने आ सकता है. किसी भी वाद-विवाद को धैर्य और शांति से सुलझाएं.
व्यवसाय - कपड़ा व्यवसाय में बेहतरीन मुनाफा होगा. लेकिन लेनदेन के मामलों में सावधानी बरतें.
लव - किसी पुराने मित्र से मुलाकात दिन भर की थकान भुला देगी.
स्वास्थ्य - ध्यान रखें कोई पुरानी समस्या दोबारा उभर सकती है.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 5
उपाय - प्रातः काल उगते सूर्य के दर्शन करें और कुछ समय धूप स्नान भी अवश्य लें.
पॉजिटिव - आप अपने सभी कार्यों को धैर्य से निपटा लेंगे. सुख-सुविधाओं संबंधी वस्तुओं की खरीदारी होगी.
नेगेटिव- किसी भी विपरीत परिस्थिति में संयम और शांति बनाए रखें. युवा अपने लक्ष्य को लेकर लापरवाह ना रहें.
व्यवसाय - कारोबार में नए संपर्क बनेंगे. नौकरी में अतिरिक्त कार्यभार रहेगा.
लव- पति-पत्नी के बीच कुछ मनमुटाव रहेगा. युवाओं की दोस्ती में नजदीकियां बढ़ेंगी.
स्वास्थ्य- अतिरिक्त कार्यभार आपको थका देगा.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 8
उपाय - देवी दर्शन करें तथा कन्याओं को कुछ मिष्ठान बांटें.
पॉजिटिव - लाभदायक संपर्क बनेंगे. उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है.
नेगेटिव - खर्च करते समय अपने बजट का ध्यान रखें. जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें.
व्यवसाय- कोई रुका हुआ आय का साधन शुरू होगा. नौकरी पेशा लोगों को कोई अथॉरिटी मिल सकती है.
लव - वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा. प्रेम संबंधों में गलतफहमियां आ सकती हैं.
स्वास्थ्य - स्वास्थ्य ठीक रहेगा. ऊर्जावान महसूस करेंगे.
भाग्यशाली रंग- क्रीम
भाग्यशाली अंक- 9
उपाय - हनुमान चालीसा का पाठ करें.
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आंकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)