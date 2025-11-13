Advertisement
Aaj Ka Rashifal 13 November 2025: मेष वालों को मिलेगा रुका धन, मीन के जातक होंगे सफल! पढ़ें आज का पूरा राशिफल!

Today Horoscope 13 November 2025: आइए आज का राशिफल सेगमेंट में जानेंगे कि 13 नवंबर 2025 गुरुवार का दिन किन राशियों के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है. किन्हें लाभ होगा और किन लोगों को हानि होगी आइए जानें.

Written By  Dr. Arun Bansal|Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 13, 2025, 06:00 AM IST
Aaj ka Rashifal 13 November 2025, Horoscope Today: 13 नवंबर 2025, गुरुवार यानी आज चंद्रमा सिंह राशि में और सूर्य तुला राशि में गोचररत है. आज का दिन कई राशि के जातकों के लिए शुभ हो सकता है तो कुछ राशि के लोगों के लिए दिन चैलेंज भरा होगा. आइए आज का पूरा राशिफल जानें.

मेष राशि
आज का दिन सफलता और आत्मविश्वास से भरा रहेगा. कामकाज में नई उपलब्धियां मिलेंगी. कार्यस्थल पर आपकी योजनाएं लाभदायक सिद्ध होंगी. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है. प्रेम जीवन में रोमांस और विश्वास बढ़ेगा. परिवार में सौहार्द और सहयोग रहेगा. विद्यार्थियों को अपने लक्ष्यों में प्रगति मिलेगी. मानसिक शांति और सेहत दोनों अच्छे रहेंगे.

वृषभ राशि
आज आपके कार्यों में गति आएगी और पुराने प्रयासों का फल मिलेगा. व्यवसाय में लाभ के योग हैं. नौकरीपेशा जातकों को वरिष्ठों से प्रशंसा मिलेगी. प्रेम जीवन में सकारात्मकता रहेगी और कोई सुखद सरप्राइज मिल सकता है. परिवार में आपसी प्रेम बना रहेगा. आर्थिक दृष्टि से यह दिन उत्तम है. यात्रा का योग बन रहा है. सेहत में सुधार होगा और मन प्रसन्न रहेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

मिथुन राशि
आज आपको अपने परिश्रम और धैर्य का उचित फल मिलेगा. कार्यस्थल पर आप अपनी योग्यता से सबको प्रभावित करेंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. प्रेम जीवन में मधुरता और निकटता बढ़ेगी. परिवार में आनंद और हंसी का माहौल रहेगा. विद्यार्थियों को सफलता के अवसर मिलेंगे. नई योजनाएं लाभकारी सिद्ध होंगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, बस तनाव से बचें.

कर्क राशि
आज का दिन आपकी मेहनत को पहचान दिलाएगा. कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी लेकिन आप उन्हें पूर्ण निष्ठा से निभाएंगे. आर्थिक दृष्टि से दिन शुभ रहेगा. प्रेम जीवन में अपनापन और संवाद बढ़ेगा. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. किसी मित्र से मदद मिल सकती है. विद्यार्थियों के लिए समय फलदायक रहेगा. सेहत उत्तम बनी रहेगी.

सिंह राशि
आज का दिन ऊर्जा और आत्मबल से भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा अवसर मिल सकता है. आर्थिक रूप से स्थिति मजबूत बनेगी. प्रेम जीवन में मिठास और निकटता बढ़ेगी. पारिवारिक रिश्तों में सौहार्द और स्नेह रहेगा. सामाजिक स्तर पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. विद्यार्थियों के लिए यह समय उत्साहवर्धक रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा.

कन्या राशि
आज आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी. ऑफिस में आपकी योजनाएं सराही जाएंगी. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी. प्रेम जीवन में खुशियों का माहौल रहेगा. परिवार के साथ किसी विशेष आयोजन में भाग ले सकते हैं. नए संबंध भविष्य में लाभ देंगे. विद्यार्थियों को पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने से लाभ मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

तुला राशि
आज का दिन रचनात्मकता और आत्मविश्वास का है. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी जो आपके पक्ष में सिद्ध होंगी. आर्थिक लाभ के संकेत हैं. प्रेम जीवन में आकर्षण और अपनापन रहेगा. परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा. किसी यात्रा का योग बन सकता है. विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है. सेहत में सुधार होगा.

वृश्चिक राशि
आज आपके आत्मविश्वास और मेहनत से कार्यों में सफलता मिलेगी. व्यवसाय में लाभ होगा.प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा. विद्यार्थियों को करियर संबंधी शुभ समाचार मिल सकते हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए दिन शुभ है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

धनु राशि
आज आपकी सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ाएगी. कार्यस्थल पर प्रशंसा मिलेगी. आर्थिक रूप से लाभ के अवसर हैं. प्रेम जीवन में स्थिरता और विश्वास रहेगा. परिवार में मेलजोल बढ़ेगा. किसी पुराने मित्र से मिलना सुखद रहेगा. विद्यार्थियों के लिए यह दिन प्रेरणादायक रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा.

मकर राशि
आज का दिन योजनाबद्ध तरीके से काम करने का है. कार्यक्षेत्र में मेहनत का उचित परिणाम मिलेगा. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. प्रेम जीवन में स्नेह और समझदारी बढ़ेगी. पारिवारिक जीवन में संतुलन बना रहेगा. विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी. यात्रा या किसी नई योजना से लाभ होगा. स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही न करें.

कुंभ राशि
आज का दिन उपलब्धियों का रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा और परिश्रम का सम्मान होगा. आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी. प्रेम जीवन में रोमांस और निकटता बढ़ेगी. परिवार में सौहार्द और अपनापन बना रहेगा. विद्यार्थियों के लिए यह दिन श्रेष्ठ रहेगा. मानसिक शांति बनी रहेगी और सेहत अच्छी रहेगी.

मीन राशि
आज भाग्य आपके साथ रहेगा. कार्यों में सफलता के योग हैं. आर्थिक रूप से स्थिति मजबूत बनेगी. प्रेम जीवन में स्थिरता और अपनापन रहेगा. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा. विद्यार्थियों को लक्ष्य प्राप्ति में सफलता मिलेगी. किसी यात्रा या नए कार्य से लाभ होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

और पढ़ें- बुधवार को पूजा के समय करें श्री गणेश सहस्त्रनामावली का पाठ, गणेश जी करेंगे सभी संकटों का नाश!

और पढ़ें- Astro Tips: सूर्योदय के समय अर्घ्य देने की क्या है सही विधि, जानें सूर्यदेव के शक्तिशाली मंत्र!

Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

