Horoscope Today 14 June 2026 : सप्ताह के अंत में मेष राशि वाले अपने परिजनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे. वहीं वृष राशि वालों के टैलेंट की तारीफ होगी और मेहनत का फल मिलेगा. वहीं कुंभ-मीन राशि वाले खर्च और निवेश सोच-समझकर करें.
14 जून 2026 को चंद्रमा उच्च राशि वृषभ में ही स्थित रहेंगे, जो शुभ होता है, लेकिन वृषभ में सूर्य होने से ग्रहण योग भी बनेगा. इन शुभ-अशुभ योगों का असर सभी राशियों पर होगा. पढ़ें 14 जून 2026 का दैनिक राशिफल.
पॉजिटिव- आज किसी पारिवारिक समस्या का हल मिलेगा. युवाओं की भविष्य संबंधी योजना सफल रहेगी.
नेगेटिव - धन संबंधी मामलों में किसी पर भी विश्वास ना करें. समय अनुसार स्वभाव में लचीलापन लाएं.
व्यवसाय- कारोबार में कुछ चुनौतियां सामने आएंगी. कर्मचारियों की सलाह पर भी ध्यान दें.
लव - परिवार जनों के साथ कुछ समय व्यतीत करना सबको खुशी देगा.
स्वास्थ्य - वर्तमान मौसम से अपना बचाव रखें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 6
उपाय - संध्या के समय शिवालय पर देसी घी का दीपक जलाएं.
पॉजिटिव- आपकी योग्यता और कार्य क्षमता की सराहना होगी. विद्यार्थी अपने प्रोजेक्ट को समय पर पूरा कर लेंगे.
नेगेटिव - अतिरिक्त जिम्मेदारियां लेने से बचें. भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय न लें.
व्यवसाय - लेनदेन के मामलों में सावधानी बरते. राजनीतिक संपर्कों से फायदा होगा.
लव- मेहमानों के आगमन से खुशनुमा माहौल रहेगा. उपहारों का भी लेनदेन होगा.
स्वास्थ्य - तनाव और थकान की वजह से कुछ कमजोरी महसूस होगी.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली रंग- 5
उपाय - पेड़-पौधों को जल से सींचें और आसपास की साफ सफाई करें.
पॉजिटिव - भरपूर आत्मविश्वास महसूस करेंगे. किसी विशेष कार्य में जुटे हुए युवाओं को सफलता मिलेगी.
नेगेटिव- विवादित मामलों को बढ़ने ना दें. अत्यधिक खर्च बने रहेंगे.
व्यवसाय - कारोबारी व्यवस्था में सुधार आएगा. नौकरी में कोई खास प्रोजेक्ट हासिल हो जाएगा.
लव- घर में किसी सदस्य की उपलब्धि को लेकर उत्सव भरा माहौल रहेगा.
स्वास्थ्य- गैस और एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती है.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 3
उपाय - किसी भी धर्मस्थल पर कुछ समय एकांत में बैठे और अपने ईष्ट का सिमरन करें.
पॉजिटिव- प्रॉपर्टी संबंधी किसी समस्या का आज हल मिल जाएगा. युवाओं का कोई सपना साकार होने वाला है.
नेगेटिव - किसी भी तरह का निवेश करने के लिए अनुकूल समय नहीं है. राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहें.
व्यवसाय- कारोबार में स्थित अभी यथावत ही रहेगी. नौकरी पेशा लोगों को किसी अधिकारी की वजह से परेशानी हो सकती है.
लव - परिवार में छोटी-मोटी नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करें. विवाहेतर संबंधों से दूर रहें.
स्वास्थ्य- तनाव जैसी स्थिति से अपना बचाव रखें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 4
उपाय - श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें अथवा सुनें.
पॉजिटिव- जो काम पिछले काफी समय से रुके हुए थे, आज वे अल्प प्रयास से संपन्न हो जाएंगे.
नेगेटिव- व्यर्थ के विवादों से दूर रहे. गुस्से को हावी न होने दें.
व्यवसाय - व्यवसाय में बेहतरीन कामयाबी मिलने वाली है, लेकिन अपनी योजनाओं को सीक्रेट रखें.
लव- संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक लोगों को खुशखबरी मिलेगी.
स्वास्थ्य – खांसी, जुकाम जैसी दिक्कत बनी रहेगी.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 7
उपाय - प्रातः काल उगते सूर्य के दर्शन करें.
पॉजिटिव- कोई खास कामयाबी मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. प्रभावशाली व्यक्तियों का मार्गदर्शन भी मिलेगा.
नेगेटिव- किसी भी तरह की आवाजाही से परहेज रखें. विरोधियों की गतिविधियों को नजर अंदाज न करें.
व्यवसाय - कारोबार में बेहतरीन ऑर्डर मिलेंगे. नौकरी में आपसी राजनीति का सामना करना पड़ सकता है.
लव - परिवार जनों का सहयोग बना रहेगा. दोस्तों के साथ मुलाकात होगी.
स्वास्थ्य- पॉल्यूशन और गर्मी से अपना बचाव रखें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 5
उपाय - कुछ समय नेचर के समीप बताएं और उसकी ब्लेसिंग महसूस करें.
पॉजिटिव - योजनाओं को क्रियान्वित करने का उचित समय है. वाहन की खरीद-फरोख्त संबंधी योजना बनेगी.
नेगेटिव- छोटी-छोटी बातों में तनाव लेना उचित नहीं है. कुछ व्यक्तिगत कार्य अधूरे भी रह सकते हैं.
व्यवसाय - लेनदेन करते समय पक्के बिल का प्रयोग करें. आज निवेश संबंधी कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें.
लव- घर में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा. प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे.
स्वास्थ्य- सिर दर्द, माइग्रेन जैसी समस्या बढ़ सकती है.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 1
उपाय - हनुमान जी का ध्यान करें और संभव हो तो हनुमान चालीसा के 7 पाठ भी करें.
पॉजिटिव- अपने किसी भी लक्ष्य को हासिल करने का अनुकूल समय है. धार्मिक गतिविधियों में भी आपका रूझान बढ़ेगा.
नेगेटिव - किसी भी विवादित स्थिति को शांति से सुलझाएं. अतिरिक्त खर्चों पर काबू रखें.
व्यवसाय - इंपोर्ट-एक्सपोर्ट के व्यवसाय में घाटा हो सकता है. आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों को कोई प्रोजेक्ट मिलेगा.
लव - घर में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहेगा. प्रेम संबंधों में मर्यादा का ध्यान रखें.
स्वास्थ्य - घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 6
उपाय - किसी भी धर्मस्थल पर जाकर कुछ समय आत्म चिंतन और मनन करना आपको सुकून देगा.
पॉजिटिव - अधिकतर काम योजनाबद्ध तरीके से पूरे होते जाएंगे. वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन बना रहेगा.
नेगेटिव - व्यवहारिक दृष्टिकोण रखें. रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों में पैसा ना लगाएं.
व्यवसाय - व्यापार में किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए समय अनुकूल नहीं है. नौकरी में कोई उपलब्धि हासिल होगी.
लव - व्यर्थ के प्रेम संबंधों से दूर रहें.
स्वास्थ्य - व्यवस्थित दिनचर्या और खान-पान आपको स्वस्थ रखेंगे.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 8
उपाय - कोई भी शुभ काम करने से पहले किसी वरिष्ठ ब्राह्मण से आशीर्वाद अवश्य लें.
पॉजिटिव - कोई रुका हुआ आय का स्रोत पुनः शुरू होगा. महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श भी होंगे.
नेगेटिव - किसी भी काम को कल पर ना टालें. अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन पर अमल करें.
व्यवसाय- कारोबार में स्टाफ की गतिविधियों पर नजर रखें. नौकरी में बदलाव संबंधी अवसर मिलेंगे.
लव - घर में प्रेम पूर्ण माहौल रहेगा. मित्रों के साथ मेल-मुलाकात होगी.
स्वास्थ्य - अत्यधिक कार्यभार आपको शारीरिक और मानसिक रूप से थका देगा.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 5
उपाय - जरूरतमंद लोगों के लिए बिस्किट, चाय आदि की व्यवस्था करें या उसके निमित्त दान दें.
पॉजिटिव- व्यक्तिगत कार्य समय पर पूरे हो जाएंगे. पारिवारिक गतिविधियों में आपका पूर्ण योगदान रहेगा.
नेगेटिव - नकारात्मक स्थिति से दूर रहें. कहीं भी निवेश करने से पहले पूरी जानकारी अवश्य हासिल कर लें.
व्यवसाय- अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को शुरू करने के लिए अनुकूल समय है. नौकरी में अतिरिक्त कार्यभार बना रहेगा.
लव - पति-पत्नी के बीच उचित सामंजस्य रहेगा. लव पार्टनर के साथ मुलाकात होगी.
स्वास्थ्य- तनाव और थकान हावी रहेंगे.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 2
उपाय - संध्या समय शिवालय पर देसी घी का दीपक जलाकर आए.
पॉजिटिव - अपनी जिम्मेदारियां को सहजता से निपटा लेंगे. विद्यार्थियों की पढ़ाई को लेकर चल रही समस्या दूर होगी.
नेगेटिव - पड़ोसियों के साथ कुछ विवाद हो सकता है. बढ़ते खर्चों पर काबू रखें.
व्यवसाय - इंपोर्ट-एक्सपोर्ट के व्यवसाय में बड़ा आर्डर मिलेगा. नौकरी पैशा लोगों पर काम का दबाव बना रहेगा.
लव- पारिवारिक गतिविधियों में अपना योगदान दें. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेगी.
स्वास्थ्य - घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी.
भाग्यशाली रंग- क्रीम
भाग्यशाली अंक- 7
उपाय- लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करें और अपनी इच्छा पूर्ति की कामना करें.
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)