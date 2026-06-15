Daily Horoscope 15 June 2026: आज मेष राशि वालों को कारोबार में अच्छा मुनाफा हो सकता है. वहीं धनु राशि के लोगों को आज कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए. ध्यान दें, आज 15 जून 2026 को चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि से बुध ग्रह की मिथुन राशि में हो रहा है. इसके अलावा सूर्य भी वृषभ से निकलकर आज मिथुन राशि में प्रवेश कर रहा है. सूर्य और चंद्रमा के एक ही राशि में आने से सभी 12 राशियों पर क्या शुभ-अशुभ प्रभाव पड़ेगा? ये जानने के लिए आइए पढ़ें सोमवार, 15 जून 2026 का दैनिक राशिफल.
पॉजिटिव - व्यवस्थित रूप से दिन व्यतीत होगा. भूमि संबंधी कोई विवाद चल रहा है, तो आज समाधान मिल जाएगा.
नेगेटिव- दूसरों के मामले में हस्तक्षेप न करें. अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं.
व्यवसाय - कारोबार में अच्छा मुनाफा होगा. आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों पर बहुत अधिक कार्यभार रहेगा.
लव- दांपत्य संबंध मधुर रहेंगे. प्रेम संबंध उजागर हो सकते हैं.
स्वास्थ्य- थकान की वजह से स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन रहेगा.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 2
उपाय- किसी जरूरतमंद को दवाई का दान करना उत्तम रहेगा
पॉजिटिव - खास लोगों से मुलाकात होगी और व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान मिलेंगे.
नेगेटिव - वाहन की देखरेख को लेकर बड़ा खर्चा आ सकता है. वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन की अवहेलना न करें.
व्यवसाय - प्रभावशाली लोगों के साथ संपर्क बढ़ेंगे. नौकरी में अनचाहा कार्यभार मिल सकता है.
लव - घर में सुखद वातावरण रहेगा. प्रेम संबंधों में डेटिंग पर जाने का मौका मिलेगा.
स्वास्थ्य- सर्वाइकल की समस्या बढ़ सकती है.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 9
उपाय- गाय को गुड़-रोटी खिलाएं और प्रणाम करें.
पॉजिटिव- आय के साधनों में मजबूती आएगी. बच्चों के भविष्य को लेकर चल रही प्लानिंग साकार होगी.
नेगेटिव - बोलचाल का लहजा नरम रखें. सरकारी मामले अभी अटके रहेंगे.
व्यवसाय - मीडिया तथा कंप्यूटर से जुड़े व्यवसाय से अच्छा लाभ कमाएंगे. नौकरी में टारगेट हासिल हो जाएगा.
लव- दांपत्य संबंधों में आपसी सामंजस्य की कमी रहेगी. प्रेम संबंधों में भी दूरियां आएंगी.
स्वास्थ्य- घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी.
भाग्यशाली रंग- जामुनी
भाग्यशाली अंक- 4
उपाय- शिव पार्वती के स्वरूप के दर्शन करें और यथा संभव पूजा करें.
पॉजिटिव - किसी प्लानिंग को कार्य रूप देने का बेहतर समय है. पारिवारिक समस्याओं को दूर करने में आपका योगदान रहेगा.
नेगेटिव- लेनदेन के मामलों में लापरवाही न बरतें. अपने जरूरी काम समय पर निपटाने की कोशिश करें.
व्यवसाय- कारोबार में अपने प्रतिद्वंद्वियों से सचेत रहें. रुके हुए कार्य को शुरू करने का अनुकूल समय है.
लव- परिवार जनों के साथ मनोरंजन प्रोग्राम बनेंगे. लव पार्टनर से मुलाकात होगी.
स्वास्थ्य - शारीरिक और मानसिक थकान बनी रहेगी.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 6
उपाय- लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करें और अपनी इच्छा पूर्ति की कामना करें.
पॉजिटिव- फोन कॉल के माध्यम से कोई महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है. फंसा हुआ पैसा वापस मिलना संभव है.
नेगेटिव - जल्दबाजी में किसी पर भी भरोसा ना करें. गुस्से और आवेश पर काबू रखें.
व्यवसाय - कोई विभागीय जांच चल रही है, तो आज उसका समाधान हो जाएगा. नौकरी में तरक्की के अवसर बन रहे हैं.
लव - जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग रहेगा. घर में मेहमानों का आगमन होगा.
स्वास्थ्य - स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. किसी भी प्रकार की चिंता न करें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 2
उपाय- मां दुर्गा की उपासना करें तथा बच्चों को फल-मिठाइयां आदि बांटें.
पॉजिटिव - पिछले कुछ समय से चल रहे अवरोध दूर होंगे. युवाओं का कोई सपना साकार होने वाला है.
नेगेटिव- सामर्थ्य से ज्यादा कार्यभार अपने ऊपर न लें. पड़ोसियों के साथ बहसबाजी में न पड़ें.
व्यवसाय - आज आप अपनी योग्यता से कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा कर लेंगे. नौकरी में क्लाइंट्स के साथ कोई समस्या आ सकती है.
लव - मित्रों के साथ खुशनुमा समय व्यतीत होगा. लेकिन मर्यादा का ध्यान रखें.
स्वास्थ्य - एलर्जी की वजह से खांसी, जुकाम की समस्या बढ़ेगी.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 1
उपाय- आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें या सुनें.
पॉजिटिव - आज कोई जटिल समस्या का निवारण होने वाला है. युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सफल रहेंगे.
नेगेटिव- . जल्दबाजी में कोई भूल हो सकती है.
व्यवसाय - कर्मचारियों का उचित सहयोग बना रहेगा. नौकरी में किसी प्रोजेक्ट को लेकर यात्रा करनी पड़ेगी.
लव - परिवारजनों का सहयोग आपके आत्मविश्वास और मनोबल को बनाए रखेगा.
स्वास्थ्य- किसी बात को लेकर मनोस्थिति विचलित रह सकती है.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 9
उपाय- जरूरतमंद लोगों के लिए चाय-बिस्कुट आदि का इंतजाम करें.
पॉजिटिव- आर्थिक मामलों में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए समय अनुकूल है. अनुभवी लोगों का भी मार्गदर्शन बना रहेगा.
नेगेटिव - लेनदेन के मामलों में लापरवाही नुकसान का कारण बनेगी. नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें.
व्यवसाय - कारोबार में किसी यात्रा की योजना बनेगी. पार्टनरशिप में पारदर्शिता बनाकर रखें.
लव - पारिवारिक सदस्यों के बीच उचित सामंजस्य रहेगा. लव लाइफ में नजदीकियां बढ़ेंगी.
स्वास्थ्य - महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से जागरूक रहें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 3
उपाय- पीपल के वृक्ष को जल से सिंचें और देसी घी का दीपक जलाएं.
पॉजिटिव - बच्चों की शिक्षा से संबंधित कोई योजना फलीभूत होगी. महिलाएं घर तथा व्यवसाय में उचित तालमेल बनाकर रखने में कामयाब रहेंगी.
नेगेटिव- कोई भी निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें. नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें.
व्यवसाय - कारोबार में विस्तार संबंधी योजनाएं कामयाब रहेंगी. पार्टनरशिप करने के लिए समय अनुकूल है.
लव - पारिवारिक व्यवस्था उत्तम बनी रहेगी. प्रेम संबंध मधुर रहेंगे.
स्वास्थ्य - वर्तमान मौसम के प्रभाव से अपना बचाव करना जरूरी है.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 7
उपाय- सुबह अपने कार्य शुरू करने से पहले मंदिर जाकर देव दर्शन जरूर करें.
पॉजिटिव - आज कोई खास कार्य योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण हो जाएगा. विदेश जाने के लिए आ रही बाधा दूर होगी.
नेगेटिव- किसी अपरिचित पर भरोसा करना आपको मुसीबत में डाल सकता है. अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं.
व्यवसाय - किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन में आपका कोई कार्य संपन्न होगा. नौकरी में उच्चाधिकारियों का सहयोग बना रहेगा.
लव- घर में कोई मांगलिक कार्य संबंधी योजना बनेगी.
स्वास्थ्य - ब्लड प्रेशर, शुगर आदि की नियमित जांच करवाते रहें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 4
उपाय- हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं.
पॉजिटिव - घर तथा बाहर दोनों जगह सम्मानजनक स्थिति बनेगी. युवाओं को कुछ खास जानकारियां हासिल करने का मौका मिलेगा.
नेगेटिव - रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों में रुचि न लें. विपरीत परिस्थिति में अपनी भावनाओं और आवेश पर संयम रखें.
व्यवसाय- कार्यक्षेत्र की आंतरिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने की जरूरत है. नौकरी में कुछ ना कुछ समस्या रहेगी.
लव - अपने पारिवारिक मामलों में किसी भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप न होने दें.
स्वास्थ्य - व्यवस्थित दिनचर्या और खान-पान आपको स्वस्थ रखेगा.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 6
उपाय- कोई भी अहम काम करने से पहले ब्राह्मण से आशीर्वाद लें और यथा सामर्थ्य दक्षिणा दें.
पॉजिटिव- किसी पॉलिसी आदि में निवेश करना फायदेमंद रहेगा. बच्चों की तरफ से चल रही किसी समस्या का आज समाधान मिल जाएगा.
नेगेटिव - बात करते समय बोलचाल का लहजा नरम रखें. वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन पर अमल करें.
व्यवसाय - सरकारी कार्यों को समय पर पूरा कर लें वरना पेनल्टी लग सकती है. नौकरी में कोई अथॉरिटी मिलेगी.
लव - पति-पत्नी के बीच कुछ मनमुटाव रहेगा. एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें.
स्वास्थ्य- थकान और कमजोरी जैसी स्थिति महसूस होगी.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 2
उपाय- रास्ते में कोई भी सफाई कर्मचारी मिले तो उसे कुछ दान अवश्य दें.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)