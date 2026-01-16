Aaj Ka Rashifal : आज शनि की राशि में मंगल का गोचर मचाएगा तूफान, सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा दिन

Horoscope Today : चंद्रमा गोचर करके धनु राशि में प्रवेश करेंगे और अग्नि तत्‍व वाले ग्रहों के सेनापति मंगल गोचर करके शनि की राशि मकर में आएंगे. वहीं मकर राशि में सूर्य और शुक्र ग्रह पहले से मौजूद हैं. इन सभी ग्रह दशाओं का सभी 12 राशियों पर अहम असर होगा. जानिए 16 जनवरी 2026 का राशिफल.



मेष राशि 16 जनवरी 2026

आज का दिन आपके लिए सफलता और उपलब्धियों से भरा रहेगा. संतान की प्रगति आपको प्रसन्नता प्रदान करेगी. विद्यार्थी पूर्ण एकाग्रता और आत्मविश्वास के साथ अध्ययन कार्य में संलग्न रहेंगे. जीवनसाथी से संबंध मधुर रहेंगे तथा प्रेमी-प्रेमिका से मिलने का अवसर प्राप्त होगा. सट्टा या जोखिम वाले निवेश के लिए समय अनुकूल है. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और मन प्रसन्नचित्त बना रहेगा. कुल मिलाकर दिन सर्वांगीण सफलता देने वाला है.

वृष राशि 16 जनवरी 2026

लंबे समय से अटका हुआ धन प्राप्त हो सकता है. सट्टा या जोखिम वाले निवेश के लिए समय अनुकूल है. श्रेष्ठ परिणामों के कारण मन प्रसन्न रहेगा. जरूरतमंदों की सहायता करना पुण्यदायी सिद्ध होगा. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें, दुर्घटना की आशंका है. भावुकता में कोई बड़ा निर्णय न लें. संतान का सहयोग प्राप्त होगा.

मिथुन राशि 16 जनवरी 2026

परिवार के साथ पिकनिक या मनोरंजन का कार्यक्रम बन सकता है. अविवाहित जातकों को मित्रों या संबंधियों के माध्यम से विवाह प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. प्रेम संबंधों के लिए यह समय नई शुरुआत के लिए उत्तम है. जीवनसाथी या प्रिय को उपहार देने से संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अन्यथा गुप्त या मूत्र संबंधी समस्या हो सकती है. दिन सुख-सुविधाओं में वृद्धि का संकेत देता है.

कर्क राशि 16 जनवरी 2026

संतान की ओर से शुभ समाचार प्राप्त होगा. सट्टा निवेश से लाभ संभव है. विद्यार्थी अध्ययन में व्यस्त रहेंगे और अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे. प्रेमी-प्रेमिका से मुलाकात होगी. किसी पर्यटन स्थल की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है. व्यापार में वृद्धि के संकेत हैं. जीवनसाथी से संबंध उत्तम रहेंगे. किसी से बहस करने से बचें, अन्यथा रिश्तों में खटास आ सकती है.

सिंह राशि 16 जनवरी 2026

आज का दिन आनंद और प्रसन्नता से भरपूर रहेगा. संतान से शुभ समाचार मिलेगा. प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्त होगी तथा नया प्रेम संबंध बनने की भी संभावना है. आप अपने कार्य को ईमानदारी, बुद्धिमत्ता और निष्ठा के साथ करेंगे. सट्टा या जोखिम वाले निवेश में भाग्य आपका साथ देगा. विद्यार्थी एकाग्रता से पढ़ाई करेंगे. व्यापारी नए उद्योग में निवेश कर सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या प्रशंसा मिल सकती है.

कन्या राशि 16 जनवरी 2026

आज घर-परिवार में प्रसन्नता, उल्लास और आपसी सामंजस्य का वातावरण रहेगा. गुप्त स्रोतों से धन लाभ संभव है. घर या प्लॉट खरीदने के लिए समय लाभदायक है. जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग सभी क्षेत्रों में प्राप्त होगा. हालांकि विद्यार्थियों की एकाग्रता कुछ भंग हो सकती है, उन्हें अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी.

तुला राशि 16 जनवरी 2026

आज कड़ी मेहनत और संघर्ष का दिन है. किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करना होगा. आपकी हिम्मत और परिश्रम अंततः सफलता दिलाएंगे. छोटे भाई-बहनों से मधुर संबंध रहेंगे और उनका सहयोग मिलेगा. संतान से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है. प्रेम संबंधों में प्रसन्नता बनी रहेगी. नए व्यापार में निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है.

वृश्चिक राशि 16 जनवरी 2026

आज का दिन धन संचय और निवेश के लिए शुभ है. नया घर या संपत्ति खरीदने की योजना सफल हो सकती है. घर में मेहमानों का आगमन संभव है. आपकी वाणी दूसरों को आकर्षित करेगी. छोटे बच्चों की शिक्षा आरंभ करने के लिए समय उत्तम है. यदि किसी विरोधी से विवाद सुलझाना चाहते हैं तो प्रयास करें, सफलता मिलेगी.

धनु राशि 16 जनवरी 2026

आज पूर्णता और संतोष का अनुभव करेंगे. विद्यार्थी एकाग्रचित होकर अध्ययन करेंगे. व्यापारी आत्मविश्वास के साथ कार्य करेंगे और अच्छा धन अर्जित करेंगे. नौकरीपेशा लोगों से अधिकारी प्रसन्न रहेंगे. अविवाहित जातकों को रिश्तेदारों या पड़ोसियों के माध्यम से विवाह प्रस्ताव मिल सकता है. जीवनसाथी से संबंध अत्यंत मधुर रहेंगे और आपसी सहयोग बना रहेगा.

मकर राशि 16 जनवरी 2026

आज आत्मविश्वास में कुछ कमी रह सकती है. व्यय आय से अधिक होगा, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखें. खानपान में सावधानी बरतें. आर्थिक नुकसान की आशंका है. जीवनसाथी आपसे नाराज हो सकता है, संवाद बनाए रखें. विद्यार्थी समय को निरर्थक गतिविधियों में व्यर्थ कर सकते हैं. व्यापारियों की लंबी यात्रा अपेक्षित लाभ नहीं दे पाएगी.

कुंभ राशि 16 जनवरी 2026

आज धन लाभ के प्रबल योग हैं. लंबे समय से प्रतीक्षित इच्छाएं पूर्ण होंगी. जीवनसाथी के साथ रोमांटिक समय व्यतीत करेंगे. बड़े भाई-बहनों का सहयोग प्राप्त होगा. फिक्स्ड डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड में निवेश संभव है. समाज में मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

मीन राशि 16 जनवरी 2026

उच्च अधिकारियों से सम्मान और सहयोग प्राप्त होगा. व्यापारी वर्ग व्यवसाय विस्तार की योजना बनाएगा. विद्यार्थी अध्ययन में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे. जीवनसाथी प्रसन्न और संतुष्ट रहेगा. संतान के व्यवहार से कुछ असंतोष रह सकता है, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दें. अन्य स्रोतों से आय में वृद्धि के संकेत हैं.

