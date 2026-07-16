/Aaj Ka Rashifal 16 July: करियर-कारोबार में लापरवाही न करें वृष समेत 4 राशियां, मिथुन वालों की तय हो सकती है शादी, पढ़ें दैनिक राशिफल

Horoscope Today 16 July 2026 : आज सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है, ज्योतिषीय मान्यता है कि सिद्धि योग में किए गए काम सफलता, उन्नति, प्रतिष्ठा देते हैं. इस योग में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करने से अनुकूल परिणाम प्राप्त होते हैं.
साथ ही आज 16 जुलाई 2026 को सूर्य राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में आ रहे हैं. इससे आज का दिन नौकरी-व्यापार, यश, धन के लिहाज से विशेष है. ऐसे में आज के दिन कामकाज में लापरवाही करना नुकसान दे सकता है. बेहतर है कि पूरे समर्पण और ईमानदारी से अपना काम करें. पढ़ें सभी राशियों का आज का राशिफल 16 जुलाई 2026.
सफलता दायक समय है, मनोनुकूल तरीके से कार्य संपन्न होते जाएंगे. किसी से कोई प्रॉमिस करते समय अपनी क्षमता का भी ध्यान रखें, वरना आपकी जगहंसाई भी हो सकती हैं. व्यवसाय में खुद को साबित करने के लिए और अधिक संघर्ष और मेहनत की जरूरत है. दांपत्य संबंधों में चल रही गलतफहमियां दूर होगी. यात्रा के दौरान अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखें.
उपाय - मंदिर जाकर देव दर्शन करें और यथा सामर्थ्य आराधना करें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 1
आज फोन, इंटरनेट के माध्यम से आपका कोई काम आसानी से सफल हो सकता है. एक्टिव रहे, लापरवाही और जल्दबाजी से काम बिगड़ भी सकते हैं. कारोबार में लापरवाही ना बरतें. कोई बड़ा सौदा भी आपके हाथ से निकल सकता है. आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. तनाव और थकान जैसी स्थितियों से अपना बचाव रखें.
उपाय - गणपति जी को लड्डू का भोग लगाएं.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 6
भाइयों अथवा रिश्तेदारों के बीच चल रहे विवाद का निपटारा किसी की मध्यस्थता से हल हो सकता है. कई मामलों में धीरज और धैर्य रखना भी जरूरी है. सरकारी कार्यों में किसी भी तरह की दखलअंदाजी ना करें तथा ऑफिस से संबंधित पेपर्स को कंप्लीट रखें. प्रेम संबंधों को विवाह के लिए पारिवारिक अनुमति मिल सकती हैं. तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें.
उपाय - अन्न और जल का दान करें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 5
अगर कोई सरकारी मामला उलझा हुआ है, तो आज उससे संबंधित फैसला आपके हक में होने की भरपूर संभावना है. अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी का भी हस्तक्षेप न होने दे. व्यवसाय में अपने लक्ष्य को पूरा करने में कुछ चुनौतियां और दिक्कतें आएंगी. विवाहित जीवन खुशनुमा बना रहेगा. पेट संबंधी कोई दिक्कत महसूस होगी.
उपाय - आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें या सुने.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 7
संतान की किसी उपलब्धि से संबंधित खुशखबरी मिल सकती हैं. चचेरे भाई-बहनों से संबंध मधुर बनाकर रखने में आपका विशेष योगदान जरूरी है. व्यवसायिक गतिविधियों में बहुत अधिक गंभीरता से सोच-विचार व मूल्यांकन करने की जरूरत है. प्रेम प्रसंगों में भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेंगी. सिर दर्द व माइग्रेन की समस्या रह सकती हैं.
उपाय - किसी जरूरतमंद को अथवा किसी संस्था में दवाइयां का दान करें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 9
व्यस्तता के बावजूद घर परिवार तथा व्यवसाय में उचित सामंजस्य बनाकर रखेंगे. महिला वर्ग को अपने ससुराल पक्ष से किसी प्रकार की शिकायत रह सकती है. सरकारी सेवारत लोग किसी प्रकार की समस्या में फंस सकते हैं, सावधान रहें. अपरिपक्व प्रेम संबंध आपके जीवन में जहर घोल सकते हैं. जोड़ों में दर्द जैसी समस्या बढ़ सकती है.
उपाय - पीपल के वृक्ष को सींचे और देसी घी का दीपक जलाएं.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 3
अगर किसी विशेष प्रयोजन को लेकर लोन के लिए आवेदन किया हुआ है, तो आज आपका यह काम हल हो सकता है. अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो मामला आज और अधिक उलझ सकता है. इसलिए सावधानी बरतें. इंपोर्ट-एक्सपोर्ट संबंधी कारोबार में फायदा रहेगा. पति-पत्नी के बीच मधुर संबंध रहेंगे. खांसी-जुकाम की समस्या से राहत पाने के लिए देसी इलाज लेना बेहतर होगा.
उपाय - दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ करें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 1
किसी भी कार्य को करने से पहले उसके सकारात्मक व नकारात्मक पहलुओं पर विचार करना आपको सफलता देगा. व्यर्थ की गतिविधियों में अत्यधिक खर्चा होने से मन कुछ परेशान रह सकता है. उच्च अधिकारियों तथा सम्मानित लोगों से संबंध बनाकर रखना आपके व्यवसाय में फायदेमंद साबित होगा. दांपत्य संबंधों में चल रही समस्या का शांतिपूर्ण तरीके से हल निकाले. अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनाकर रखें.
उपाय - भगवान विष्णु जी की उपासना करें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 2
अगर घर में कोई सुधार संबंधी योजना बन रही है, तो वास्तु संबंधी नियमों का पालन करना सौभाग्यशाली रहेगा. मामा पक्ष से किसी प्रकार की कहासुनी हो सकती हैं. व्यवसायिक क्षेत्र में बहुत अधिक मेहनत व परिश्रम की आवश्यकता है. प्रेम प्रसंगों में कोई गलतफहमी उत्पन्न हो सकती हैं. डायबिटिक लोग अपना विशेष ध्यान रखें.
उपाय - शिव उपासना करें तथा शहद से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 5
विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे लोगों की रुकावट दूर होगी. अभिभावक अपने बच्चों का आत्मबल बनाकर रखने में सहयोग करें. कारोबार में कुछ मंदी की स्थिति रहेगी. अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करने का प्रयास करें. जीवन साथी के साथ उचित सामंजस्य बनाकर रखें. व्यवस्थित दिनचर्या तथा खान-पान से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा.
उपाय - लक्ष्मी नारायण भगवान के स्वरूप का दर्शन करें और कुछ समय मंत्र जाप भी करें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 4
किसी जरूरतमंद मित्र की सहायता करना आपको आत्मिक सुकून देगा. रुपए-पैसे संबंधी मामले में किसी निकट संबंधी के साथ कहा-सुनी होने की आशंका है. व्यवसाय संबंधित कोई लाभकारी प्रस्ताव आएगा और आप अपनी योग्यता और कार्य क्षमता से उसे पूरा भी कर लेंगे. अचानक ही किसी मित्र के मिलने से पुरानी खुशनुमा यादें ताजा होंगी. पिछले कुछ समय से चल रही स्वास्थ्य समस्या बढ़ सकती है.
उपाय - किसी भी धर्मस्थल पर कुछ समय सफाई की सेवा अवश्य करें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 8
सुख-सुविधा संबंधी वस्तुओं की खरीदारी में खुशनुमा समय व्यतीत होगा. फाइनेंस संबंधी गतिविधियों में किसी पर भी भरोसा करने से पहले सोच-विचार अवश्य करें. आपने काम में बदलाव संबंधी जो नीतियां बनाई है उसमें सफलता मिलने के पूरे योग बने हुए हैं. प्रेम संबंधों में किसी बात को लेकर दूरियां आ सकती हैं. किसी नाकामयाबी की वजह से अपने आप में आत्म बल की कमी महसूस करेंगे.
उपाय - मंदिर या गुरुद्वारे में आटा, दाल वगैरह रखकर आएं.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 6
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)