Horoscope Today 16 June 2026 : आज चंद्रमा मिथुन राशि में स्थित रहेंगे और मंगल नक्षत्र गोचर करके कृत्तिका नक्षत्र में आएंगे. ये बदलाव कुछ राशि वालों का आत्मसम्मान बढ़ाएगा और धन लाभ कराएगा.
वहीं मकर समेत 3 राशि वालों को कार्यक्षेत्र में सावधानी बरतने की जरूरत है. इन लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. पढ़ें मेष से मीन राशि वालों का 16 जून का राशिफल.
पॉजिटिव- लंबे समय से चल रहे किसी तनाव से राहत मिलेगी. घर के रखरखाव संबंधी योजनाएं बनेंगी.
नेगेटिव - जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना ले. किसी महंगे उपकरण के खराब होने से खर्च बढ़ेगा.
व्यवसाय- कार्यस्थल पर सभी निर्णय स्वयं ही ले. नौकरी में कुछ ना कुछ व्यवधान बने रहेंगे.
लव- पति-पत्नी के बीच कुछ नोकझोंक की स्थिति रहेगी. प्रेम प्रसंग में नजदीकियां आएंगी.
स्वास्थ्य- बदन दर्द और थकान की समस्या रहेगी.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 1
उपाय - किसी वरिष्ठ ब्राह्मण को प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद लें.
पॉजिटिव- विदेश जाने के लिए कोशिश कर रहे लोगों का कोई अवरोध दूर होने वाला है. युवाओं को अपने करियर से संबंधित कोई मार्गदर्शन मिलेगा.
नेगेटिव- जल्दबाजी और भावुकता पर काबू रखें. शॉपिंग या लेनदेन करते समय कुछ नुकसान होने जैसी स्थिति बन रही है.
व्यवसाय- कोई मशीनरी आदि खरीदने के लिए अनुकूल समय है. रुकी हुई पेमेंट की वसूली भी संभव है.
लव- मित्रों के साथ गेट-टुगेदर होना दिन को खुशनुमा बनाएगा.
स्वास्थ्य - गर्मी की वजह से एलर्जी और घबराहट की समस्या रहेगी.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 9
उपाय - अगर किसी जरूरतमंद को वस्त्र दें सकें तो बहुत अच्छा है. अथवा यथा सामर्थ्य धन अवश्य दें.
पॉजिटिव- अपनी किसी कमजोरी पर काबू पा लेंगे और योग्य लोगों के साथ विशेष मुद्दों पर चर्चा भी होगी.
नेगेटिव- खर्च करते समय अपने बजट का ध्यान रखें. विरोधियों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें.
व्यवसाय- कोई भी निर्णय लेते समय बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है. ऑफिशियल कार्यों में सफलता मिलेगी.
लव- परिवार जनों के साथ खुशनुमा समय व्यतीत होगा.
स्वास्थ्य - अगर कान से संबंधित कोई समस्या है, तो उसे नजर अंदाज न करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 2
उपाय - गणपति जी का ध्यान करें और लड्डूओं का भोग लगाएं.
पॉजिटिव - लाभ के अवसर सुलभ होंगे. युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर सजग रहेंगे.
नेगेटिव - अनजान लोगों के साथ संपर्क ना बढ़ाएं. लेनदेन में किसी भी तरह का रिस्क ना ले.
व्यवसाय- टैक्स लोन जैसे मामलों में उलझने बढ़ेंगी. नौकरी में ट्रांसफर संबंधी खुशखबरी मिल सकती है.
लव - व्यस्तता के बावजूद कुछ समय अपने परिवार जनों के लिए भी जरूर निकालें.
स्वास्थ्य - खान पान के प्रति लापरवाही एसिडिटी की समस्या को बढ़ाएगी.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 3
उपाय - प्रातः काल भ्रमण करें और कुछ समय प्राणायाम के लिए भी जरूर निकालें.
पॉजिटिव - आज कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. निकट संबंधियों के बीच मान-सम्मान बढ़ेगा.
नेगेटिव - भाइयों के साथ किसी मुद्दे को लेकर वाद-विवाद की स्थिति बनेगी. किसी भी यात्रा को आज स्थगित रखें.
व्यवसाय- अपनी फाइलें तथा महत्वपूर्ण पेपर्स कंप्लीट रखें. नौकरी में किसी क्लाइंट के साथ दिक्कत आ सकती है.
लव- पारिवारिक मामलों में बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप न होने दें. प्रेम संबंध मधुर रहेंगे.
स्वास्थ्य- स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या होने पर तुरंत जांच करवाएं.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 4
उपाय - किसी भी धर्मस्थल पर कुछ समय एकांत में बैठे और अपने इष्ट का सिमरन करें.
पॉजिटिव- किसी भी विपरीत परिस्थिति में आप समाधान ढूंढ लेंगे. कहीं अटके हुए धन की प्राप्ति के भी अवसर बन रहे हैं.
नेगेटिव - रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों से परहेज रखें. छोटी-छोटी बातों पर तनाव लेना परेशानी का कारण बनेगा.
व्यवसाय - कुछ कानूनी अथवा निवेश संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. नौकरी में राजनीति जैसा माहौल रहेगा.
लव - परिवार जनों का सहयोग बना रहेगा. प्रेम संबंधों से दूर रहें.
स्वास्थ्य - स्वास्थ्य संबंधी चल रही समस्या से कुछ राहत मिलेगी.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 2
उपाय - हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा जरूरतमंद बच्चों को कुछ मिठाई आवश्यक खिलाएं.
पॉजिटिव – हिसाब-किताब के मामले में चल रही समस्या दूर होगी. महिलाएं आत्मविश्वास के साथ अपने क्षेत्र में कामयाबी हासिल करेगी.
नेगेटिव - दोपहर बाद कुछ चुनौतियां भी रहेगी. किसी गलत व्यक्ति द्वारा मान-हानि की आशंका है.
व्यवसाय - विस्तार संबंधी योजनाएं शुरू होगी. पार्टनरशिप में पारदर्शिता बनाकर रखें.
लव - परिवार जनों के साथ कोई मनोरंजक प्रोग्राम बनेगा.
स्वास्थ्य - संतुलित आहार और दिनचर्या आपको स्वस्थ रखेंगे.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 5
उपाय - लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करें और बेसन के लड्डू का प्रसाद बांटें.
पॉजिटिव- बच्चों से संबंधित किसी समस्या का समाधान मिलेगा. वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना आसान होगा.
नेगेटिव - सामाजिक गतिविधियों में अपनी उपस्थिति बनाए रखें. युवाओं को अपने लक्ष्य पर फोकस होने की जरूरत है.
व्यवसाय - अपने काम की क्वालिटी को और अधिक बेहतर करें. नौकरी में महत्वपूर्ण कार्यभार मिलेगा.
लव- पति-पत्नी के बीच कुछ नोकझोंक बनी रहेगी. दोस्तों से मेल-मुलाकात होगी.
स्वास्थ्य - ज्यादा भीड़भाड़ और पॉल्यूशन से अपना बचाव रखें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 8
उपाय - गाय को गुड़-रोटी खिलाएं और प्रणाम करें.
पॉजिटिव - अपनी कड़ी मेहनत द्वारा लक्ष्य हासिल कर लेंगे. पारिवारिक गतिविधियों में भी आपका योगदान रहेगा.
नेगेटिव - इस समय किसी भी तरह का लेनदेन ना करें. बच्चों की संगति पर नजर रखें.
व्यवसाय- कारोबार में बदलाव संबंधी काम होंगे. आय की स्थिति भी बेहतर होगी.
लव - मनोरंजन और मौज मस्ती में समय व्यतीत होगा. पारिवारिक जिम्मेदारियां को आसानी से निभा लेंगे.
स्वास्थ्य- अगर दांतों से संबंधित कोई दिक्कत है, तो तुरंत उसका इलाज लें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 7
उपाय - आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें या सुनें.
पॉजिटिव - रुकी हुई पेमेंट वगैरह वापस मिल सकती है. अटका हुआ सरकारी कार्य संपन्न हो जाएगा.
नेगेटिव - अपरिचित लोगों पर भरोसा ना करें. संतान की कोई जिद चिंता का कारण बनेगी.
व्यवसाय – इंपोर्ट-एक्सपोर्ट के व्यवसाय में सावधानी बरतें. ऑफिस में किसी कर्मचारी की वजह से दिक्कत आएगी.
लव - घर में सुख-शांति रहेगी. प्रेम संबंधों में अलगाव की स्थिति बन रही है.
स्वास्थ्य - व्यस्तता के साथ-साथ कुछ समय आराम के लिए जरूर निकालें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 4
उपाय - सुबह स्नान आदि करके पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें और दीपक जलाएं.
पॉजिटिव - आज आपके महत्वपूर्ण कार्य आसानी से संपन्न हो जाएंगे. संतान की किसी उपलब्धि से मन प्रसन्न रहेगा.
नेगेटिव - आपसी संबंधों में ईगो की स्थिति न आने दें. विद्यार्थियों को किसी विषय में दिक्कत रहेगी.
व्यवसाय - मीडिया और मार्केटिंग के व्यवसाय में कुछ समस्याएं रहेंगी. ऑफिस में कर्मचारियों का उचित सहयोग मिलेगा.
लव - पति-पत्नी के बीच कुछ गलतफहमियां आ सकती हैं. व्यर्थ के संबंधों से दूर रहे.
स्वास्थ्य - अत्यधिक तनाव के कारणों से अपना बचाव रखें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 5
उपाय - गुरुद्वारा या मंदिर में लंगर की सेवा करें अथवा दान करें.
पॉजिटिव - भरपूर आत्मविश्वास और कार्य क्षमता बनी रहेगी. किसी समारोह आदि में जाने का निमंत्रण मिलेगा.
नेगेटिव- भाई-बहनों के साथ संबंधों को बिखरने से बचाए. अपने व्यवहार में लचीलापन बनाकर रखें.
व्यवसाय- रोजगार के नए अवसर मिलेंगे. ऑफिस में किसी वजह से अधिकारी वर्ग नाराज हो सकता है.
लव - पति-पत्नी आपसी सामंजस्य बनाकर रखें. लव पार्टनर के साथ डेटिंग पर जाने का मौका मिलेगा.
स्वास्थ्य - सर्वाइकल, गर्दन में दर्द जैसी समस्या रहेगी.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 6
उपाय - महादेव का ध्यान करें और कार्य सिद्धि की प्रार्थना करें.
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)