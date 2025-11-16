Advertisement
Aaj Ka Rashifal 16 November 2025: मिथुन के जातक होंगे सफल, वृश्चिक वाले पाएंगे आर्थिक लाभ! पढ़ें आज का पूरा राशिफल

Today Horoscope 16 November 2025: आइए आज का राशिफल सेगमेंट में जानेंगे कि 16 नवंबर 2025 रविवार का दिन किन राशियों के के लिए शुभ और अशुभ रहने वाला है. किन्हें लाभ होगा और किन लोगों को हानि का सामना करना पड़ सकता है. आइए आज का पूरा राशिफल जानें.

Written By  Dr. Arun Bansal|Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 16, 2025, 05:30 AM IST
Aaj ka Rashifal 16 November 2025, Horoscope Today: 16 नवंबर 2025, रविवार यानी आज चंद्रमा कन्या राशि में है और सूर्य तुला राशि से वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है. आज का दिन कई राशि के जातकों के लिए शुभ व सकारात्मक हो सकता है तो कुछ राशि के जातकों के लिए दिन चुनौतियों से भरा हो सकता है. आइए इस कड़ी में 16 नवंबर 2025 रविवार का दैनिक राशिफल जानें.

मेष राशि
आज का दिन आपके लिए उत्साह और नई ऊर्जा लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में योजनाएं सफल होंगी. आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी. प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी. परिवार में स्नेह और सहयोग मिलेगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलेंगे. सामाजिक स्तर पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. यात्रा से लाभ के योग हैं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा.

वृषभ राशि
आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत का सम्मान होगा. आर्थिक दृष्टि से यह दिन शुभ रहेगा. प्रेम जीवन में आपसी समझ और अपनापन रहेगा. परिवार के साथ समय आनंदमय बीतेगा. विद्यार्थियों को नए अवसर मिलेंगे. किसी महत्वपूर्ण कार्य की सफलता संभव है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और मन में शांति बनी रहेगी.

मिथुन राशि
आज का दिन आपके लिए भाग्यवृद्धि का रहेगा. कार्यों में तेजी आएगी और सफलता के योग बनेंगे. आर्थिक लाभ के संकेत हैं. प्रेम जीवन में रोमांस और आत्मीयता बढ़ेगी. परिवार में सौहार्द और खुशी बनी रहेगी. विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे. नए मित्र या संबंध बन सकते हैं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन में संतोष रहेगा.

कर्क राशि
आज आप अपने लक्ष्यों की ओर केंद्रित रहेंगे. कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने के अवसर मिलेंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. प्रेम जीवन में ईमानदारी और स्नेह बढ़ेगा. परिवार में सहयोग और स्नेह बना रहेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन फलदायी है. किसी पुराने कार्य का समाधान मिलेगा. सेहत उत्तम रहेगी और मन सकारात्मक रहेगा.

सिंह राशि 
आज भाग्य आपका पूरा साथ देगा. कार्यों में सफलता मिलेगी और प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी. प्रेम जीवन में खुशियां बढ़ेंगी. परिवार में आनंद और हंसी-खुशी का माहौल रहेगा. विद्यार्थी अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहेंगे. किसी शुभ समाचार की संभावना है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा.

कन्या राशि
आज का दिन आत्मचिंतन और नए निर्णयों के लिए उपयुक्त रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं लाभ देंगी. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. प्रेम जीवन में आपसी संबंध मजबूत होंगे. पारिवारिक जीवन में स्थिरता आएगी. विद्यार्थी अपने परिश्रम से सफलता प्राप्त करेंगे. यात्रा या परिवर्तन के योग हैं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा.

तुला राशि
आज आपके कार्यों में गति आएगी. कार्यस्थल पर प्रशंसा और सम्मान मिलेगा. आर्थिक दृष्टि से यह दिन शुभ रहेगा. प्रेम जीवन में समझ और आत्मीयता बढ़ेगी. परिवार में सामंजस्य बना रहेगा. विद्यार्थियों को अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी. किसी महत्वपूर्ण निर्णय में भाग्य का साथ मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन उत्साहित रहेगा.

वृश्चिक राशि
आज का दिन सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में पदोन्नति या सम्मान के योग हैं. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. प्रेम जीवन में निकटता और स्नेह बढ़ेगा. परिवार में किसी शुभ आयोजन की संभावना है. विद्यार्थी अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त करेंगे. यात्रा शुभ रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आत्मबल ऊंचा रहेगा.

धनु राशि
आज आप अपने कार्यों में पूरा ध्यान देंगे और अच्छे परिणाम पाएंगे. आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी. प्रेम जीवन में सौहार्द और स्थिरता बनी रहेगी. परिवार में खुशियां आएंगी. विद्यार्थी मन लगाकर अध्ययन करेंगे. किसी पुराने विवाद का समाधान मिलेगा. यात्रा से लाभ संभव है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा.

मकर राशि
आज कार्यक्षेत्र में उन्नति के योग हैं. आपकी मेहनत और लगन रंग लाएगी. आर्थिक रूप से यह दिन लाभकारी रहेगा. प्रेम जीवन में अपनापन और समझ बढ़ेगी. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा. विद्यार्थी नई दिशा में सफलता पाएंगे. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और मन में आत्मविश्वास रहेगा.

कुंभ राशि
आज का दिन नए अवसरों और शुभ समाचारों से भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन सराहनीय रहेगा. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. प्रेम जीवन में समझदारी और रोमांस दोनों रहेंगे. परिवार में एकता और स्नेह बना रहेगा. विद्यार्थी अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहेंगे. किसी यात्रा या योजना से लाभ होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन में नई ऊर्जा का संचार होगा.

मीन राशि
आज का दिन भाग्यशाली रहेगा. कार्यक्षेत्र में सफलता और मान-सम्मान मिलेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. प्रेम जीवन में खुशी और स्थिरता बनी रहेगी. परिवार में प्रेम और सहयोग रहेगा. विद्यार्थी अपने प्रयासों से प्रगति करेंगे. किसी मित्र से शुभ समाचार मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन शांत रहेगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

