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Hindi Newsऐस्ट्रोआज अमावस्‍या पर 4 राशियों का बढ़ेगा संघर्ष, हर निर्णय लेने से पहले 2 बार जरूर सोचें, पढ़ें 17 अप्रैल का राशिफल

आज अमावस्‍या पर 4 राशियों का बढ़ेगा संघर्ष, हर निर्णय लेने से पहले 2 बार जरूर सोचें, पढ़ें 17 अप्रैल का राशिफल

17 April 2026 Ka Rashifal: आज वैशाख अमावस्‍या तिथि है और चंद्रमा मेष राशि में गोचर करेंगे, जिससे उनकी सूर्य से युति होगी. अमावस्‍या के दिन इस योग का बनना जानिए किन राशि वालों का संघर्ष बढ़ाएगा. 

Written By  Dr. Arun Bansal|Edited By: Shraddha Jain|Last Updated: Apr 17, 2026, 06:33 AM IST
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सभी राशियों का 17 अप्रैल 2026 का राशिफल
सभी राशियों का 17 अप्रैल 2026 का राशिफल

Rashifal 17 April 2026: आज 17 अप्रैल को चंद्रमा सुबह से दोपहर 12:02 बजे तक मीन राशि में रहेंगे. जिससे भावनात्मकता, संवेदनशीलता एवं मानसिक उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी. इसके पश्चात चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेगा, जिससे कार्यों में तेजी, उत्साह एवं आवेग की वृद्धि होगी. साथ ही मीन राशि में स्थित मंगल व शनि मानसिक दबाव उत्पन्न कर सकते हैं तथा मिथुन में स्थित गुरु बुद्धि व संवाद को सक्रिय बनाएंगे.

आज का राशिफल 17 अप्रैल 2026

मेष

आज का दिन मेष राशि वालों के लिए सामान्य रहेगा. दिन के पूर्वार्द्ध में मीन चंद्रमा के कारण मानसिक अस्थिरता एवं उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रह सकती है, वहीं उत्तरार्द्ध में चंद्रमा आपके ही राशि में आने से ऊर्जा व उत्साह में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के प्रति सावधान रहें, विशेष रूप से ज्वर, वात, पित्त संबंधी समस्याएं उभर सकती हैं. पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर वार्ता संभव है. रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, परंतु अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. कार्यक्षेत्र में अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी. प्रेम संबंधों में सहयोगात्मक व्यवहार बढ़ाएं. क्रोध से बचें, दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी.

वृष

आज का दिन वृष राशि के लिए उतार-चढ़ाव युक्त रहेगा. दिन के पहले भाग में भावनात्मक निर्णय लेने से बचें, वहीं बाद के समय में जल्दबाजी में निर्णय लेने से हानि हो सकती है. महत्वपूर्ण कार्यों में संघर्ष के बाद सफलता मिलने की संभावना है. किसी के बहकावे में न आएं. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, खान-पान में परहेज रखें. संपत्ति संबंधी मामलों में जल्दबाजी न करें. कार्यक्षेत्र में दबाव बढ़ सकता है, परंतु धैर्य रखने से स्थिति संभल जाएगी. प्रेम संबंधों में बाधाएं आएंगी, धैर्य बनाए रखें. पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी.

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(यह भी पढ़ें: अमावस्या पर मेष में सूर्य-चंद्र की युति, शनि की चाल में बदलाव का असर, 4 राशियों का शुरू होगा सफलता का नया दौर)

 

मिथुन

आज के दिन बनते-बनते कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं, विशेषकर दिन के पूर्वार्द्ध में भ्रम की स्थिति रह सकती है. परंतु उत्तरार्द्ध में परिस्थितियां आपके पक्ष में होने लगेंगी. मित्रों एवं संबंधियों से सहयोग प्राप्त होगा. यात्रा के योग बन सकते हैं. स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें, विशेष रूप से सिरदर्द व पेट संबंधी समस्याओं से बचाव रखें. निवेश सोच-समझकर करें. कार्यक्षेत्र में सहयोग से स्थिति सुधरेगी. प्रेम संबंधों में एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें.

कर्क

आज का दिन उतार-चढ़ाव युक्त रहेगा. दिन के पहले भाग में मानसिक संवेदनशीलता अधिक रहेगी, जिससे भावनात्मक निर्णय लेने से बचना होगा. दोपहर के बाद परिस्थितियों में कुछ सुधार होगा, परंतु क्रोध व आवेग पर नियंत्रण रखें. सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. आर्थिक पक्ष में दबाव बना रह सकता है, अतः धन का सदुपयोग करें. कार्यक्षेत्र में संयमपूर्वक कार्य करें. प्रेम संबंधों में भावनात्मक संतुलन बनाए रखें.

सिंह

आज का दिन सामान्य रूप से लाभ एवं उन्नति प्रदायक रहेगा. दिन के पूर्वार्द्ध में मन में कुछ अस्थिरता रह सकती है, परंतु उत्तरार्द्ध में आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. विरोधियों से सावधान रहें. स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उभर सकती हैं, अतः खान-पान पर नियंत्रण रखें. आर्थिक योजनाओं में परिवर्तन लाभकारी रहेगा. कार्यक्षेत्र में उतार-चढ़ाव रहेगा. प्रेम संबंधों के लिए समय निकालें.

कन्या

आज का दिन पहले की अपेक्षा अधिक उन्नतिदायक रहेगा. दिन के पहले भाग में कुछ कार्यों में रुकावट आ सकती है, परंतु बाद में सफलता के संकेत मिलेंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. निवेश की योजना बन सकती है. विरोधियों से सावधान रहें. प्रेम संबंधों में सुधार होगा, किंतु दांपत्य जीवन में मतभेद उभर सकते हैं. क्रोध पर नियंत्रण रखें.

तुला

आज का दिन सामान्य लाभप्रद रहेगा. दिन के पहले भाग में अधिक संवेदनशीलता के कारण निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है, जबकि बाद में कार्यों में तेजी आएगी. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें. कार्यक्षेत्र में परेशानियां रहेंगी, परंतु धीरे-धीरे सुधार होगा. प्रेम संबंधों में विश्वास बनाए रखें.

(यह भी पढ़ें: जन्मतारीख का ये कॉम्बिनेशन बना देता है राजा! गरीब घर में जन्म लेकर भी बनते हैं गाड़ी-बंगले के मालिक

वृश्चिक

आज का दिन संघर्षपूर्ण रहेगा. दिन के पूर्वार्द्ध में मानसिक दबाव अधिक रहेगा, जबकि उत्तरार्द्ध में आवेग बढ़ सकता है. धैर्य बनाए रखें. स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें. आर्थिक मामलों में सतर्क रहें. कार्यक्षेत्र में सहयोग आवश्यक रहेगा. प्रेम संबंधों में समझदारी से काम लें. दांपत्य जीवन में मतभेद संभव है.

धनु

आज का दिन अधिकांश रूप से अनुकूल रहेगा. दिन के पहले भाग में कुछ मानसिक उलझन रह सकती है, परंतु बाद में कार्य बनने लगेंगे. समाज में मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी. खर्च अधिक हो सकता है, अतः नियंत्रण रखें. प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव रहेगा. नौकरी में शुभ संकेत प्राप्त होंगे.

मकर

आज का दिन अधिक अनुकूल नहीं रहेगा. दिन के पहले भाग में मानसिक दबाव अधिक रहेगा, जबकि उत्तरार्द्ध में कार्यों में तेजी आएगी. विरोधियों से सावधान रहें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव रहेगा. कार्यक्षेत्र में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी. प्रेम संबंधों में कटुता आ सकती है.

कुंभ

आज का दिन मिश्रित फलदायक रहेगा. दिन के पहले भाग में आप अंतर्मुखी रह सकते हैं, जबकि बाद में सामाजिक सक्रियता बढ़ेगी. योजनाओं को गुप्त रखें. आर्थिक मामलों में पुराने प्रयास सफल होंगे. कार्यक्षेत्र में स्थिति अनुकूल रहेगी. प्रेम संबंधों में संदेह से बचें.

मीन

आज का दिन संघर्षपूर्ण रहेगा. दिन के पहले भाग में चंद्रमा आपकी ही राशि में होने से भावनात्मक उतार-चढ़ाव अधिक रहेगा, जबकि बाद में परिस्थितियां धीरे-धीरे अनुकूल होंगी. आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव रहेगा. जमीन-जायदाद के कार्य बन सकते हैं. कार्यक्षेत्र में सुधार होगा. प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी.

(यह भी पढ़ें: दशकों बाद बना ग्रहों का महासंयोग, अगले 11 दिन इन 3 राशियों के लिए बनेंगे मील का पत्‍थर, सही फैसला दिलाएगा बड़ा फायदा)

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

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