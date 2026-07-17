Horoscope Today 17 July 2026 : मिथुन राशि वालों के स्वभाव में आज आक्रामकता ज्यादा रह सकती है. वहीं वृश्चिक राशि वाले लोग यदि अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार न रहे तो मैरिड लाइफ में तनाव बढ़ सकता है.
वहीं आज पूरे दिन चंद्रमा, सूर्य की राशि सिंह राशि रहेंगे. इससे एक दिन पहले 16 जुलाई 2026 को सूर्य चंद्रमा की राशि में आ गए हैं. इससे बना परिवर्तन योग 17 जुलाई 2026, शुक्रवार को भी सक्रिय रहेगा. जानिए आज का दिन सभी राशि वालों के लिए कैसा रहेगा.
आज आपके ऊपर अतिरिक्त कार्यभार बना रहेगा और आप बखूबी अपने कार्यों को पूरा करने में समर्थ भी रहेंगे. दूसरों के मामले में दखलअंदाजी करने से परहेज करें. अपने व्यावसायिक कार्यों को दूसरों के भरोसे छोड़ने या किसी पर निर्भर रहने से बचना होगा. प्रेम संबंधों को विवाह में परिणत होने की योजनाएं बनेंगी. बदन दर्द और खांसी-जुकाम जैसी परेशानी रहेगी.
उपाय - जरूरतमंद बच्चों को यथा सामर्थ्य दूध और फल बांटे.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 4
कुछ समय अपने मन मुताबिक कार्यों में व्यतीत करना रोजमर्रा के तनाव से राहत देगा. समय अनुसार अपने व्यवहार और कार्य प्रणाली में बदलाव लाना बहुत जरूरी है. कारोबार में मार्केटिंग संबंधित गतिविधियों में ज्यादा ध्यान दें. रुकी हुई पेमेंट भी हासिल होगी. प्रेम संबंधों को मर्यादित रखना अति आवश्यक है. तनाव और थकान की स्थिति को अपने ऊपर हावी न होने दें.
उपाय - गुरुद्वारा या मंदिर में लंगर की सेवा करें अथवा दान करें.
भाग्यशाली रंग- जामुनी
भाग्यशाली अंक- 9
युवाओं को करियर संबंधी कोई मन मुताबिक शुभ सूचना मिल सकती है. कभी-कभी बिना वजह आक्रोश आ जाने से कार्यों में विघ्न आ सकता है. किसी के साथ भी व्यवसायिक साझेदारी करते समय नुकसान फायदे की स्थिति पर जरूर विचार करें. पति-पत्नी के प्रयासों से घर में सुखद माहौल रहेगा. घुटनों और जोड़ों के दर्द की समस्या परेशान कर सकती है.
उपाय - उगते सूर्य को प्रणाम करें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 1
कोई रुका हुआ आय का साधन पुनः शुरू होने से आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी. किसी प्रकार की यात्रा अथवा बाहरी गतिविधियों को आज स्थगित ही रखें. परिस्थितियां मुनाफा दायक बनी हुई है. कोई महत्वपूर्ण आर्डर अथवा अनुबंध मिलेंगे. दांपत्य जीवन में सामंजस्य बनाए रखने में आपका योगदान जरूरी है. अपनी दिनचर्या और आहार व्यवस्थित रखे.
उपाय - दुर्गा उपासना करें और खीर का प्रसाद बांटें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 2
आज पैतृक संपत्ति अथवा वसीयत से जुड़े मामले हल हो सकते हैं, इसके लिए प्रयासरत रहें. किसी नजदीकी रिश्तेदार से मामूली से बात पर कहा-सुनी भी हो सकती हैं. शांति बनाए रखें. व्यवसाय में कार्य की क्वालिटी को और अधिक बेहतर करने की कोशिश करें. घर का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा. ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल जैसी समस्या बढ़ सकती हैं.
उपाय - जरूरतमंद लोगों के लिए बिस्कुट-चाय आदि की व्यवस्था करें या उसके निमित्त दान दें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 4
दिन की शुरुआत में ही अपने कार्यों की उचित रूपरेखा बनाने से आप सहजता से अपने कार्य निपटा लेंगे. बच्चों की भावनाओं को समझें और उनके साथ सहयोगात्मक व्यवहार रखें. व्यवसाय में आपके सभी काम व्यवस्थित रुप से संपन्न होते जाएंगे. रिस्क जैसे कार्यों में पैसा ना लगाएं. प्रेम संबंधों में चल रही नाराजगी दूर होगी और संबंधों में पुनः मधुरता आएगी. अत्यधिक कार्यभार की वजह से कभी-कभी चिड़चिड़ापन आ सकता है.
उपाय - घर के वरिष्ठ लोगों को प्रणाम करें और उनसे आशीर्वाद लें.
भाग्यशाली रंग- क्रीम
भाग्यशाली अंक- 9
आज काफी समय से प्रतीक्षित किसी कार्य के हल हो जाने की संभावना है. किसी भी तरह की उधारी करना आपको आर्थिक समस्या में डाल सकता है. कारोबार में बहुत अधिक कार्यभार होने की वजह से संतुलन बनाने में थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी. पति-पत्नी आपसी तालमेल बेहतर बनाकर रखें. स्वस्थ बने रहने के लिए आयुर्वेदिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें.
उपाय - गाय को गुड़-रोटी खिलाएं.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 5
फोन द्वारा कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रफुल्लित रहेगा. अपने स्वभाव में बहुत अधिक भावुकता और उदारता ना रखें. व्यवहारिक बनें. व्यवसाय को लेकर इस समय आपकी व्यस्तता और अधिक बढ़ेगी और मन मुताबिक परिणाम भी हासिल होंगे. विवाहेतर प्रेम संबंध तनाव का कारण बन सकते हैं. जोड़ों व घुटनों में दर्द जैसी समस्या बढ़ेगी.
उपाय - श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें अथवा सुनें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 3
पिछली कुछ गलतियों से सीख कर अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाना कामयाबी देगा. व्यस्तता के चलते पारिवारिक तथा संतान संबंधी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज ना करें. नौकरी पेशा लोगों को अपने अधिकारियों के साथ संबंध और अधिक मजबूत होंगे. परिवार जनों के बीच आपसी सामंजस्य मधुर बना रहेगा. मौसम के विपरीत खानपान की वजह से पेट संबंधी दिक्कतें रह सकती हैं.
उपाय - रास्ते में कोई भी सफाई कर्मचारी मिले तो उसे कुछ दान अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 5
किसी मित्र से मन की बात को साझा करने से कोई मार्गदर्शन ही मिलेगा. राजनीति या किसी संस्था से जुड़े लोग अपने मान-सम्मान के प्रति सजग रहे. कारोबारी मामलों में दिन भर व्यस्तता बनी रहेगी और मनोनुकूल परिणाम भी मिलेंगे. दांपत्य संबंधों में सामंजस्य का कुछ अभाव रहेगा. उचित आहार और आराम दोनों स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं.
उपाय - पशु पक्षियों को दाना खिलाएं.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 8
काफी समय बाद नजदीकी संबंधियों के साथ गेट-टुगेदर होने से खुशी मिलेगी. वाणी व गुस्से पर भी नियंत्रण रखें. क्योंकि कुछ वाद-विवाद होने जैसी आशंका लग रही है. महिलाओं से संबंधित व्यवसाय में अच्छा मुनाफा रहेगा. पारिवारिक माहौल सुखद और शांतिपूर्ण बना रहेगा. मौसम की अनुरूप अपनी दिनचर्या और खानपान रखें.
उपाय - शिव पार्वती के स्वरूप के दर्शन करें और यथा संभव पूजा करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 6
दिन की शुरुआत में ही अपने कार्यों की उचित रूपरेखा बनाने से आप सहजता से अपने कार्य निपटा लेंगे. अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास भी करना पड़ सकता है. नौकरी पेशा लोगों को कार्यभार की अधिकता की वजह से ओवरटाइम करना पड़ेगा. दांपत्य जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण रहेगा. इलेक्ट्रिकल उपकरणों का प्रयोग करते समय सावधानी बरतें.
उपाय - बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी राय पर अवश्य अमल करें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 3
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)