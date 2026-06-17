Horoscope Today 17 June 2026 : ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है, वे कर्क राशि के स्वामी हैं. जब चंद्रमा स्वराशि कर्क में आते हैं तो वे बेहद शक्तिशाली हो जाते हैं और शुभ फल देते हैं. आज 17 जून 2026, बुधवार को चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे. इसका सभी राशि वालों पर असर पड़ेगा. पढ़ें आज का राशिफल 17 जून 2026.
पॉजिटिव- अपना टारगेट हासिल करने के लिए एक्टिव रहे, सफलता मिलेगी. कोई रुका हुआ मामला भी हल हो जाएगा.
नेगेटिव- जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें. लेनदेन के मामलों पर कोई विवाद हो सकता है.
व्यवसाय- कुछ ना कुछ दिक्कतें बनी रहेगी. टैक्स और लोन संबंधी कार्यों को समय पर पूरा कर लें.
लव- परिवार में मनोरंजक प्रोग्राम बनेंगे. प्रेम संबंधों में सामंजस्य का अभाव रहेगा.
स्वास्थ्य- सिर दर्द, माइग्रेन जैसी समस्या बढ़ सकती है.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 1
उपाय - घर की बहन-बेटियों का सत्कार करें और कुछ उपहार दें.
पॉजिटिव- प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त के लिए उत्तम समय है. विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के मनोनुकूल परिणाम मिलेंगे.
नेगेटिव - अत्यधिक जिम्मेदारियां रहेंगी. बच्चों का मार्गदर्शन करते रहे.
व्यवसाय- कारोबारी व्यवस्था में सुधार की जरूरत है. नौकरी में अधिकारियों के साथ संबंध ना बिगाड़े.
लव- दांपत्य जीवन में आपसी तालमेल का अभाव रहेगा. अपने व्यवहार में बदलाव लाएं.
स्वास्थ्य- काम की अधिकता की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान हावी रहेगी.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 7
उपाय - माता-पिता और उनके समान व्यक्तियों का सम्मान करें और उनसे आशीर्वाद लें.
पॉजिटिव- आज किसी विशेष कार्य में उचित सफलता मिलने वाली है. घर में मेहमानों की आवाजाही रहेगी.
नेगेटिव- दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें. मान-हानि होने की आशंका है.
व्यवसाय- कारोबारी मामलों में दूसरों पर भरोसा ना करें. मशीनरी आदि से जुड़े व्यवसाय अच्छा मुनाफा कमाएंगे.
लव - परिवार में आपसी तालमेल बनाकर रखें. प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी.
स्वास्थ्य - गर्मी और पसीने की वजह से एलर्जी की समस्या हो सकती है.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 3
उपाय - मां दुर्गा की उपासना करें तथा श्रृंगार की कोई वस्तु भी भेंट करें.
पॉजिटिव- लंबे समय से कहीं रुकी हुई पेमेंट हासिल हो जाएगी. संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी.
नेगेटिव - पुरानी नकारात्मक बातों को हावी न होने दें. किसी भी काम में जल्दबाजी न करें.
व्यवसाय- विस्तार संबंधी योजनाओं पर विचार होगा. ऑफिस में फाइनेंस संबंधी कार्य ध्यान से करें.
लव - पति-पत्नी के बीच सामंजस्य बना रहेगा. अविवाहित लोगों के लिए कोई रिश्ता आएगा.
स्वास्थ्य - पेट संबंधी समस्या रहेगी. व्यवस्थित खानपान रखें.
भाग्यशाली रंग-गुलाबी
भाग्यशाली अंक-6
उपाय - किसी भी धर्मस्थल पर सफाई की सेवा करें.
पॉजिटिव - पिता या पिता समान किसी व्यक्ति का मार्गदर्शन मिलेगा. विदेश जाने में आ रही रुकावट दूर होगी.
नेगेटिव- अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी का हस्तक्षेप न होने दें. किसी के साथ मनमुटाव होने की आशंका है.
व्यवसाय - विरोधियों की गतिविधियों से सावधान रहे. नौकरी में प्रमोशन मिलने की संभावना है.
लव - घर की सुख-सुविधाओं संबंधी वस्तुओं की खरीदारी होगी. खुशनुमा माहौल बनेगा.
स्वास्थ्य- स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. किसी भी प्रकार की चिंता ना करें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 9
उपाय - मंदिर जाकर देव दर्शन करें तथा गाय को गुड़-रोटी खिलाएं.
पॉजिटिव - आपकी तरक्की का कोई द्वार खुल रहा है. विद्यार्थियों को आशा के अनुरूप परिणाम मिलेंगे.
नेगेटिव- अपनी व्यक्तिगत बातें किसी से भी शेयर ना करें. पैतृक संबंधी मामलों में वाद-विवाद बढ़ सकता है.
व्यवसाय- किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए अनुकूल समय है. कोई लाभदायक यात्रा भी हो सकती है.
लव - पारिवारिक विवादों को तुरंत सुलझाने की कोशिश करें. युवाओं की दोस्ती गहरी होगी.
स्वास्थ्य - नसों में खिंचाव और दर्द की समस्या परेशान करेगी.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 5
उपाय - घर के वरिष्ठ लोगों का मान-सम्मान बनाए रखें.
पॉजिटिव- अपनी योजनाओं को कार्य रूप देने का अनुकूल समय है. संतान पक्ष की किसी उपलब्धि से मन प्रसन्न रहेगा.
नेगेटिव - छोटी-मोटी नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करें. माता-पिता के मान-सम्मान का ध्यान रखें.
व्यवसाय- मन मुताबिक सफलता मिलेगी. राजनीतिक संपर्कों का सहयोग लेना फायदेमंद रहेगा.
लव- परिवार जनों के साथ सुखद समय व्यतीत होगा. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेगी.
स्वास्थ्य - जोखिम जैसे कार्यों से सावधान रहें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 6
उपाय - शनि स्त्रोत का पाठ करें अथवा सुनें.
पॉजिटिव - सम्मानित लोगों का सानिध्य मिलेगा. किसी मूल्यवान वस्तु की खरीदारी भी संभव है.
नेगेटिव- पैसे के लेनदेन संबंधी कोई गलती होने से नुकसान हो सकता है. अपने ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारियां ना लें.
व्यवसाय - कारोबारी गतिविधियों में सुधार आएगा. नौकरी में किसी भी बात पर उलझने की बजाय संतुलित व्यवहार रखें.
लव- जीवनसाथी तथा परिवार जनों के साथ कुछ समय व्यतीत करना संबंधों में नजदीकियां बढ़ाएगा.
स्वास्थ्य - ज्यादा गरिष्ठ भोजन के सेवन से परहेज रखें.
भाग्यशाली रंग- क्रीम
भाग्यशाली अंक- 4
उपाय - श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें अथवा सुनें.
पॉजिटिव - किसी व्यक्तिगत समस्या का आज समाधान मिलेगा. युवाओं को अपने करियर संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है.
नेगेटिव - कहीं भी वार्तालाप करते समय नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना करें. आज निवेश करना नुकसानदायक रहेगा.
व्यवसाय - इंपोर्ट-एक्सपोर्ट से जुड़े व्यवसाय फायदे में रहेंगे. नौकरी में अपनी कार्य प्रणाली में परिवर्तन लाएं.
लव - पारिवारिक मामलों के समाधान में अपना योगदान दें. लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें.
स्वास्थ्य- महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सजग रहें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 2
उपाय - योग और मेडिटेशन करना आपको मानसिक रूप से प्रफुल्लित करेगा.
पॉजिटिव - किसी विशेष प्रयोजन को लेकर चल रहे प्रयास सफल रहेंगे. घर में नवीन वस्तुओं की खरीदारी भी संभव है.
नेगेटिव - अपने बढ़ते खर्चों पर काबू रखें. अपनी योजनाएं किसी से भी शेयर ना करें.
व्यवसाय - कारोबार में कोई भी बदलाव करने के लिए अनुकूल समय नहीं है. कोई रुकी हुई पेमेंट हासिल हो जाएगी.
लव - पारिवारिक संबंधों में मधुरता रहेगी. लव पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें.
स्वास्थ्य - स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा. चिंता ना करें.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 3
उपाय - किसी जरूरतमंद को दवाई का दान करना उत्तम रहेगा.
पॉजिटिव - दिन भर ऊर्जा बनी रहेगी. लाभदायक संपर्क भी बनेंगे.
नेगेटिव - किसी भी विपरीत परिस्थिति में धैर्य और शांति बनाए रखें. युवाओं को और अधिक मेहनत करने की जरूरत है.
व्यवसाय - आय की स्थिति बेहतर होगी. सरकारी नौकरी में बदलाव संबंधी सूचना मिल सकती है.
लव- परिवार में आपसी सामंजस्य बना रहेगा. प्रेम संबंधों में दूरियां आ सकती हैं.
स्वास्थ्य- मौसम के दुष्प्रभाव से अपना बचाव रखें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 1
उपाय - बच्चों को फल, टॉफी, मिठाई आदि बांटें.
पॉजिटिव - आप अपनी सकारात्मक और संतुलित सोच द्वारा परेशानियों का हल निकाल लेंगे. कोई योजना भी साकार होगी.
नेगेटिव - किसी भी गैर कानूनी गतिविधि से दूर रहें. मेहमानों के आगमन से कुछ कार्य रुक भी जाएंगे.
व्यवसाय - कोई भी बड़ा फैसला बहुत सोच समझ कर ही ले. नौकरी में तरक्की जैसी खुशखबरी मिलेगी.
लव - घर का वातावरण अनुशासित बना रहेगा. लव पार्टनर का मान-सम्मान बनाए रखें.
स्वास्थ्य - वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 7
उपाय - शिव उपासना करें तथा सुगंधित जल से अभिषेक करें.
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)