Advertisement
trendingNow13077301
Hindi Newsऐस्ट्रोAaj ka Rashifal 18 January 2026 : हफ्ते का आखिरी दिन मीन समेत इन राशियों के लिए सबसे शुभ, जानें सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल

Aaj ka Rashifal 18 January 2026 : हफ्ते का आखिरी दिन मीन समेत इन राशियों के लिए सबसे शुभ, जानें सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल

Today Horoscope 18 January 2026 : 18 जनवरी ज्‍योतिष की नजर से बहुत खास है, आज 5 ग्रह एक ही राशि मकर में आ रहे हैं. यह दुर्लभ स्थिति है, जो कई राजयोग बना रही है. जानिए इनका सभी 12 राशियों पर कैसा होगा और आज का दिन कैसा बीतेगा? 

Written By  Dr. Arun Bansal|Edited By: Shraddha Jain|Last Updated: Jan 18, 2026, 04:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj ka Rashifal 18 January 2026 : हफ्ते का आखिरी दिन मीन समेत इन राशियों के लिए सबसे शुभ, जानें सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल

Horoscope Today in Hindi : आज शनि की राशि मकर में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और चंद्रमा एकसाथ रहेंगे. जिससे पचंग्रही राजयोग बन रहा है. इसे बहुत शुभ माना गया है. उस पर शनि की राशि में इतने सारे ग्रहों का आना बहुत खास है. इसका लोगों के जीवन पर बड़ा असर होगा. पढ़ें आज का राशिफल. 

मेष राशि

आज आप किसी धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधि में भाग ले सकते हैं, जिससे मानसिक शांति प्राप्त होगी. संतान का सहयोग हृदय को प्रसन्नता और उत्साह से भर देगा तथा उनकी पढ़ाई संतोषजनक रहेगी. प्रेम संबंधों के लिए दिन सौभाग्यदायक है और जीवनसाथी के प्रति लगाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. व्यापारियों के लिए नया व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए दिन अत्यंत शुभ है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: नौकरी-व्‍यापार, लव लाइफ हर मामले में लकी होते हैं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, धीरे-धीरे जिंदगी में सब कर लेते हैं हासिल

वृष राशि

आज मन कुछ उदास रह सकता है और कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें. सट्टा निवेश में लाभ की संभावना है, परंतु जोखिम का आकलन आवश्यक है. जीवनसाथी से वैचारिक मतभेद के कारण वाद-विवाद हो सकता है, इसलिए संयम रखें. प्रेम संबंधों के लिए दिन अनुकूल नहीं है. बांई टांग में दर्द या थकान की शिकायत हो सकती है. वाणी पर नियंत्रण रखें.

मिथुन राशि

अविवाहित जातकों को विवाह प्रस्ताव मिल सकते हैं. प्रेमी-प्रेमिका से मुलाकात का अवसर प्राप्त होगा. व्यापारियों को नया साझेदार या लाभकारी व्यापारिक प्रस्ताव मिल सकता है. कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में अनुकूल परिणाम मिलेंगे. जीवनसाथी से संबंध मधुर रहेंगे. ससुराल पक्ष से धन लाभ या आर्थिक सहयोग संभव है. संतान अधिक साहसी बनेगी. विद्यार्थियों को बेहतर परिणाम हेतु अतिरिक्त प्रयास करने होंगे. स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें.

कर्क राशि

आज स्वास्थ्य कुछ कमजोर रह सकता है. छुपे हुए शत्रुओं से सावधान रहें और अपनी योजनाएं किसी से साझा न करें. उधार लेने से बचें, वापसी में परेशानी हो सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं में संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी. अनावश्यक वाद-विवाद से दूर रहें, विरोधी सक्रिय रह सकते हैं.

सिंह राशि

विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी. प्रेमी युगलों के लिए दिन सौभाग्यदायक है. व्यापारी अपने व्यवसाय से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं. यदि कोई नया व्यापार करना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन ठीक रहेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा. सट्टा निवेश के लिए समय अनुकूल है. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे.

यह भी पढ़ें: 48 घंटों में शुरू होगी 4 राशियों पर धन वर्षा, शनि की राशि में पंचग्रही योग खुशियों से करेगा सराबोर, हर इच्‍छा होगी पूरी

कन्या राशि

माता का सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होगा. संपत्ति खरीदने के लिए दिन शुभ है. ए.सी., फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीद के योग हैं. सिनेमा या पिकनिक का कार्यक्रम बन सकता है, जिससे खर्च बढ़ेंगे. जीवनसाथी से संबंध अत्यंत मधुर रहेंगे. गृह सज्जा या निर्माण कार्य संभव है. सामाजिक या पारिवारिक उत्सव में सम्मिलित होने के संकेत हैं.

तुला राशि

लक्ष्य प्राप्ति के लिए आज विशेष परिश्रम की आवश्यकता होगी. नया मित्र बन सकता है और पड़ोसियों से संबंधों में सुधार होगा. किसी निकट संबंधी के घर उत्सव में भाग लेने का अवसर मिलेगा. वाहन सावधानी से चलाएं, दुर्घटना की आशंका है. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और बाहरी भोजन से बचें. पुराने मित्र से अचानक संपर्क या भेंट हो सकती है.

वृश्चिक राशि

आज संघर्ष और परिश्रम का दिन है, जिससे मानसिक तनाव और थकान हो सकती है. छोटे भाई-बहनों का सहयोग आत्मविश्वास बनाए रखेगा. साहस के साथ लिया गया निर्णय अंततः सफलता दिलाएगा. धैर्य बनाए रखें. धन लाभ कठिन मेहनत से होगा. जीवनसाथी से संबंध मधुर रहेंगे. संतान अच्छे परिणाम प्राप्त करेगी.

यह भी पढ़ें: शनि की साढ़ेसाती झेल रही राशियों की लगेगी लॉटरी, 5 राजयोग बनाएंगे कुंभ समेत 3 राशि वालों को अमीर

धनु राशि

आज परिवार में उत्सव जैसा वातावरण रहेगा या आप किसी सामाजिक गतिविधि में सम्मिलित होंगे. आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी. परिवारजन आपसे प्रसन्न रहेंगे. आपकी वाणी दूसरों को प्रभावित करेगी. खरीद-फरोख्त की योजना स्थगित होकर घर पर समय व्यतीत होगा. दाहिनी आंख में हल्की परेशानी हो सकती है. विभिन्न स्रोतों से धन लाभ संभव है. पारिवारिक कार्यों में जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.

मकर राशि

आज का दिन अपव्यय और मानसिक उदासी को दर्शाता है. विभिन्न क्षेत्रों में अपेक्षा के अनुरूप परिणाम न मिलने से निराशा हो सकती है. धैर्य रखें. मानसिक शांति हेतु शनि ग्रह के मंत्र“ऊँ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः”का जप लाभकारी रहेगा. यात्रा में सावधानी बरतें. प्रेमी-प्रेमिका के लिए आज एक-दूसरे का साथ पाने का शुभ योग है.

कुंभ राशि

निवेश के लिए आज का दिन विशेष शुभ है. कठिन समय में आज किया गया निवेश भविष्य में सहायक सिद्ध हो सकता है. आपकी वाणी मधुर रहेगी और लोग आपसे प्रभावित होंगे. अचानक मेहमानों का आगमन संभव हैय उनका स्वागत करें और आशीर्वाद प्राप्त करें. अत्यधिक परिश्रम से बचें, क्योंकि स्वास्थ्य पूरी तरह अनुकूल नहीं है.

मीन राशि

आज सप्ताह का सर्वश्रेष्ठ दिन सिद्ध हो सकता है. समाज में मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. व्यापारियों को अनेक लाभकारी अवसर प्राप्त होंगे. सट्टा निवेश के लिए समय अनुकूल है. आत्मनिर्भरता की भावना प्रबल होगी. कुल मिलाकर दिन अत्यंत प्रसन्नतादायक रहेगा. महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लेना लाभकारी रहेगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

TAGS

Rashifal

Trending news

बेलडांगा हिंसा पर सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को घेरा, राज्यपाल से मांगी मदद
bjp west bengal news
बेलडांगा हिंसा पर सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को घेरा, राज्यपाल से मांगी मदद
DNA: महिला पत्रकार को बचाने की बजाय बंगाल पुलिस ने क्यों खड़े किए हाथ?
DNA Analysis
DNA: महिला पत्रकार को बचाने की बजाय बंगाल पुलिस ने क्यों खड़े किए हाथ?
विपक्ष के दुष्प्रचार पर बुलडोजर चल गया! मणिकर्णिका पर योगी की 'पिक्चर' का DNA टेस्ट
DNA
विपक्ष के दुष्प्रचार पर बुलडोजर चल गया! मणिकर्णिका पर योगी की 'पिक्चर' का DNA टेस्ट
अगर मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना ‘हराम’ है, तो कुंभ में एंट्री कैसे जायज?
DNA
अगर मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना ‘हराम’ है, तो कुंभ में एंट्री कैसे जायज?
जहां 3 सुपरस्टार खान, वो सांप्रदायिक कैसे हो गया? ए आर रहमान के बयान के मायने समझिए
A R Rahman
जहां 3 सुपरस्टार खान, वो सांप्रदायिक कैसे हो गया? ए आर रहमान के बयान के मायने समझिए
DNA: मालेगांव मॉडल से कैसे बढ़ी सियासी बेचैनी? धर्म की राजनीति का विश्लेषण
DNA Analysis
DNA: मालेगांव मॉडल से कैसे बढ़ी सियासी बेचैनी? धर्म की राजनीति का विश्लेषण
जहां रुका था विकास, वहीं से शुरुआत! सिंगूर में पीएम मोदी की जनसभा के मायने समझिए
west bengal news in hindi
जहां रुका था विकास, वहीं से शुरुआत! सिंगूर में पीएम मोदी की जनसभा के मायने समझिए
Republic Day पर कहीं मौसम न बन जाए 'विलेन'? मैदान से पहाड़ों तक IMD का बड़ा अलर्ट
weather update
Republic Day पर कहीं मौसम न बन जाए 'विलेन'? मैदान से पहाड़ों तक IMD का बड़ा अलर्ट
BMC चुनाव में हार के साइड इफेक्ट, किसी ने मांगा इस्तीफा; कहीं कारण बताओ नोटिस जारी
BMC Election 2026
BMC चुनाव में हार के साइड इफेक्ट, किसी ने मांगा इस्तीफा; कहीं कारण बताओ नोटिस जारी
'जनता को बचाइए...' ED विवाद के बीच ममता बनर्जी ने CJI से लगाई गुहार
Latest West Bengal News
'जनता को बचाइए...' ED विवाद के बीच ममता बनर्जी ने CJI से लगाई गुहार