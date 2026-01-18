Aaj ka Rashifal 18 January 2026 : हफ्ते का आखिरी दिन मीन समेत इन राशियों के लिए सबसे शुभ, जानें सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल

Horoscope Today in Hindi : आज शनि की राशि मकर में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और चंद्रमा एकसाथ रहेंगे. जिससे पचंग्रही राजयोग बन रहा है. इसे बहुत शुभ माना गया है. उस पर शनि की राशि में इतने सारे ग्रहों का आना बहुत खास है. इसका लोगों के जीवन पर बड़ा असर होगा. पढ़ें आज का राशिफल.

मेष राशि

आज आप किसी धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधि में भाग ले सकते हैं, जिससे मानसिक शांति प्राप्त होगी. संतान का सहयोग हृदय को प्रसन्नता और उत्साह से भर देगा तथा उनकी पढ़ाई संतोषजनक रहेगी. प्रेम संबंधों के लिए दिन सौभाग्यदायक है और जीवनसाथी के प्रति लगाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. व्यापारियों के लिए नया व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए दिन अत्यंत शुभ है.

वृष राशि

आज मन कुछ उदास रह सकता है और कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें. सट्टा निवेश में लाभ की संभावना है, परंतु जोखिम का आकलन आवश्यक है. जीवनसाथी से वैचारिक मतभेद के कारण वाद-विवाद हो सकता है, इसलिए संयम रखें. प्रेम संबंधों के लिए दिन अनुकूल नहीं है. बांई टांग में दर्द या थकान की शिकायत हो सकती है. वाणी पर नियंत्रण रखें.

मिथुन राशि

अविवाहित जातकों को विवाह प्रस्ताव मिल सकते हैं. प्रेमी-प्रेमिका से मुलाकात का अवसर प्राप्त होगा. व्यापारियों को नया साझेदार या लाभकारी व्यापारिक प्रस्ताव मिल सकता है. कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में अनुकूल परिणाम मिलेंगे. जीवनसाथी से संबंध मधुर रहेंगे. ससुराल पक्ष से धन लाभ या आर्थिक सहयोग संभव है. संतान अधिक साहसी बनेगी. विद्यार्थियों को बेहतर परिणाम हेतु अतिरिक्त प्रयास करने होंगे. स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें.

कर्क राशि

आज स्वास्थ्य कुछ कमजोर रह सकता है. छुपे हुए शत्रुओं से सावधान रहें और अपनी योजनाएं किसी से साझा न करें. उधार लेने से बचें, वापसी में परेशानी हो सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं में संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी. अनावश्यक वाद-विवाद से दूर रहें, विरोधी सक्रिय रह सकते हैं.

सिंह राशि

विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी. प्रेमी युगलों के लिए दिन सौभाग्यदायक है. व्यापारी अपने व्यवसाय से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं. यदि कोई नया व्यापार करना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन ठीक रहेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा. सट्टा निवेश के लिए समय अनुकूल है. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे.

कन्या राशि

माता का सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होगा. संपत्ति खरीदने के लिए दिन शुभ है. ए.सी., फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीद के योग हैं. सिनेमा या पिकनिक का कार्यक्रम बन सकता है, जिससे खर्च बढ़ेंगे. जीवनसाथी से संबंध अत्यंत मधुर रहेंगे. गृह सज्जा या निर्माण कार्य संभव है. सामाजिक या पारिवारिक उत्सव में सम्मिलित होने के संकेत हैं.

तुला राशि

लक्ष्य प्राप्ति के लिए आज विशेष परिश्रम की आवश्यकता होगी. नया मित्र बन सकता है और पड़ोसियों से संबंधों में सुधार होगा. किसी निकट संबंधी के घर उत्सव में भाग लेने का अवसर मिलेगा. वाहन सावधानी से चलाएं, दुर्घटना की आशंका है. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और बाहरी भोजन से बचें. पुराने मित्र से अचानक संपर्क या भेंट हो सकती है.

वृश्चिक राशि

आज संघर्ष और परिश्रम का दिन है, जिससे मानसिक तनाव और थकान हो सकती है. छोटे भाई-बहनों का सहयोग आत्मविश्वास बनाए रखेगा. साहस के साथ लिया गया निर्णय अंततः सफलता दिलाएगा. धैर्य बनाए रखें. धन लाभ कठिन मेहनत से होगा. जीवनसाथी से संबंध मधुर रहेंगे. संतान अच्छे परिणाम प्राप्त करेगी.

धनु राशि

आज परिवार में उत्सव जैसा वातावरण रहेगा या आप किसी सामाजिक गतिविधि में सम्मिलित होंगे. आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी. परिवारजन आपसे प्रसन्न रहेंगे. आपकी वाणी दूसरों को प्रभावित करेगी. खरीद-फरोख्त की योजना स्थगित होकर घर पर समय व्यतीत होगा. दाहिनी आंख में हल्की परेशानी हो सकती है. विभिन्न स्रोतों से धन लाभ संभव है. पारिवारिक कार्यों में जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.

मकर राशि

आज का दिन अपव्यय और मानसिक उदासी को दर्शाता है. विभिन्न क्षेत्रों में अपेक्षा के अनुरूप परिणाम न मिलने से निराशा हो सकती है. धैर्य रखें. मानसिक शांति हेतु शनि ग्रह के मंत्र“ऊँ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः”का जप लाभकारी रहेगा. यात्रा में सावधानी बरतें. प्रेमी-प्रेमिका के लिए आज एक-दूसरे का साथ पाने का शुभ योग है.

कुंभ राशि

निवेश के लिए आज का दिन विशेष शुभ है. कठिन समय में आज किया गया निवेश भविष्य में सहायक सिद्ध हो सकता है. आपकी वाणी मधुर रहेगी और लोग आपसे प्रभावित होंगे. अचानक मेहमानों का आगमन संभव हैय उनका स्वागत करें और आशीर्वाद प्राप्त करें. अत्यधिक परिश्रम से बचें, क्योंकि स्वास्थ्य पूरी तरह अनुकूल नहीं है.

मीन राशि

आज सप्ताह का सर्वश्रेष्ठ दिन सिद्ध हो सकता है. समाज में मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. व्यापारियों को अनेक लाभकारी अवसर प्राप्त होंगे. सट्टा निवेश के लिए समय अनुकूल है. आत्मनिर्भरता की भावना प्रबल होगी. कुल मिलाकर दिन अत्यंत प्रसन्नतादायक रहेगा. महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लेना लाभकारी रहेगा.

