Horoscope Today 18 June 2026 : मेष, कर्क समेत कुछ राशियों के लिए 18 जून 2026 का दिन कई मामलों में शुभ साबित हो सकता है. आज गुरु पुष्य योग का संयोग बन रहा है और गुरु ग्रह भी पुनर्वसु नक्षत्र से निकलकर पुष्य नक्षत्र में आ रहे हैं.
ये दोनों शुभ योग मेष से मीन तक सभी 12 राशियों पर अहम असर डालेंगे. कुछ राशि वालों को तो आज बड़ी सफलता मिलने, धन लाभ होने के योग बन रहे हैं. जानिए आज का राशिफल 18 जून 2026.
पॉजिटिव - योजनाओं को कार्य रूप देने का अनुकूल समय है. वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन से किसी समस्या का हल मिलेगा.
नेगेटिव - किसी भी वाद-विवाद की स्थिति से दूर रहे. अपनी ज़िम्मेदारियों को समय पर पूरा कर लें.
व्यवसाय- कारोबार में बेहतरीन उपलब्धियां मिलेगी. नौकरी में उच्च अधिकारियों की मदद से कोई समस्या हल हो जाएगी.
लव - परिवार जनों के साथ उचित सामंजस्य बनाकर रखें. तथा एक दूसरे पर भरोसा करें.
स्वास्थ्य- अत्यधिक थकान और बदन दर्द जैसी समस्या रहेगी.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 6
उपाय - बच्चों को फल, मिठाई, टाफी आदि बांटें.
पॉजिटिव- आज कोई मनोनुकुल कार्य बनने वाला है. युवाओं को किसी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी.
नेगेटिव- नजदीकी संबंधों में वहम जैसी स्थिति न आने दें. समय के अनुसार खुद में बदलाव में लाने की जरूरत है.
व्यवसाय- कारोबार में प्रत्येक गतिविधि अपनी देखरेख में ही करवाएं. ऑफिस में पेपर्स और फाइलें व्यवस्थित रखें.
लव - परिवार में हंसी खुशी दिन व्यतीत होगा. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी.
स्वास्थ्य - वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं तथा कोई भी रिस्क ना लें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक-7
उपाय - मंदिर जाकर माथा टेकें और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें.
पॉजिटिव - वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन में आपकी कोई समस्या हल हो जाएगी. धार्मिक यात्रा का प्रोग्राम बनेगा.
नेगेटिव - अपने लक्ष्य पर फोकस रखें. अनावश्यक खर्चों पर काबू रखें.
व्यवसाय - कार्य क्षेत्र पर कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. नौकरी में अनचाही यात्रा करनी पड़ सकती है.
लव- व्यस्तता की वजह से घर परिवार में ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे.
स्वास्थ्य- नजला, जुकाम जैसी समस्या रहेगी.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 3
उपाय - श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें अथवा सुनें.
पॉजिटिव - भाइयों के साथ मनमुटाव दूर करने में आपका विशेष प्रयास रहेगा. युवा वर्ग कोई विशेष उपलब्धि हासिल कर लेंगे.
नेगेटिव - संतान की किसी नकारात्मक बात से परेशान हो सकते हैं. गलत लोगों से निश्चित दूरी बनाकर रखें.
व्यवसाय- कोई अटका हुआ प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा. पब्लिक डीलिंग और मीडिया से संबंधित कार्य में फायदा होगा.
लव - दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी. प्रेम संबंधों में एक दूसरे का सम्मान करें.
स्वास्थ्य- शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 8
उपाय - किसी भी धर्मस्थल पर कुछ समय एकांत में बैठे और अपने इष्ट का सिमरन करें.
पॉजिटिव - अनुभवी लोगों द्वारा विशेष जानकारी हासिल होगी. धार्मिक गतिविधियों में भी रुझान बढ़ेगा.
नेगेटिव- अनावश्यक खर्चों पर काबू रखें. किसी भी गैर कानूनी काम में रुचि ना लें.
व्यवसाय- बीमा, शेयर्स आदि जैसे व्यवसाय में मुनाफा होगा. नौकरी में सहयोगियों के साथ मनमुटाव की स्थिति बन रही हैं.
लव - मित्रों के साथ खुशनुमा समय व्यतीत होगा प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेगी.
स्वास्थ्य - ज्यादा गरिष्ठ और तला-भुना भोजन स्वास्थ्य को हानि देगा.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 1
उपाय - किसी जरूरतमंद को दवाई का दान करना उत्तम रहेगा.
पॉजिटिव - जिस कार्य को लेकर संघर्ष चल रहा था, आज उससे राहत मिलेगी. मान-सम्मान भी बना रहेगा.
नेगेटिव - कोई भी निर्णय लेने में देरी न करें. नजदीकी संबंधों में मतभेद ना होने दें.
व्यवसाय - कारोबारी गतिविधियां व्यवस्थित रहेंगी. फाइनेंस जैसे कार्यों में सावधानी बरतें.
लव - पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा. अविवाहितों के लिए अच्छा रिश्ता आएगा.
स्वास्थ्य- अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखें.
भाग्यशाली रंग- क्रीम
भाग्यशाली अंक- 5
उपाय - शिवालय जाकर सुगंधित जल से अभिषेक करें.
पॉजिटिव - लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे. पारिवारिक गतिविधियों में आपका योगदान बना रहेगा.
नेगेटिव- नकारात्मक विचारों को हावी न होने दें. विद्यार्थी अन्य विषयों पर भी नॉलेज हासिल करें.
व्यवसाय- कोई भी कार्य करने से पहले उसकी उचित जानकारी हासिल करें. नौकरी में महत्वपूर्ण कार्य भार मिलेगा.
लव - वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद बना रहेगा. भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेंगी.
स्वास्थ्य - कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में भी जरूर व्यतीत करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 9
उपाय 5 पक्षियों को दाना खिलाए.
पॉजिटिव - संतान से जुड़ी किसी समस्या का समाधान मिलेगा. राजनीतिक संपर्कों से फायदा होगा.
नेगेटिव- हिसाब-किताब के मामले में कुछ गड़बड़ हो सकती हैं. अत्यधिक जिम्मेदारियां लेने से बचें.
व्यवसाय- कोई टारगेट हासिल करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी होगी. नौकरी में ट्रांसफर की सूचना मिल सकती है.
लव- परिवार जनों का सहयोग बना रहेगा. खास मित्र के साथ मुलाकात होगी.
स्वास्थ्य- स्वास्थ्य ठीक रहेगा. वर्तमान मौसम से बचाव रखें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 7
उपाय - शिव उपासना करें तथा सुगंधित जल से अभिषेक करें.
पॉजिटिव - आज व्यक्तिगत गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी. युवाओं को इंटरव्यू आदि में सफलता मिलने की संभावना है.
नेगेटिव- बिना सोचे-समझे किसी पर भी विश्वास ना करें. खर्चो की अधिकता रहेगी.
व्यवसाय - आज कोई खास डील फाइनल हो सकती हैं अपनी योजनाएं सीक्रेट रखें.
लव- घर में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा. व्यर्थ के प्रेम प्रसंग से बचें.
स्वास्थ्य – डायबिटीज, ब्लड प्रेशर आदि की नियमित जांच करवाएं.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 2
उपाय - विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.
पॉजिटिव - खुद को अपडेट रखने से कई समस्याएं हल होगी. प्रोफेशनल स्टडी कर रहे युवाओं को सफलता मिलेगी.
नेगेटिव - विरोधियों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें. गुस्से और ईगो पर काबू रखें.
व्यवसाय- साझेदारी के काम में कुछ गलतफहमियां आ सकती हैं. नौकरी में अतिरिक्त कार्यभार रहेगा.
लव - पारिवारिक मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप करना संबंधों में मनमुटाव ला सकता है.
स्वास्थ्य - नसों में खिंचाव की वजह से दर्द रह सकता है.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 7
उपाय - बहन-बेटियों का सम्मान करें और कुछ उपहार अवश्य दें.
पॉजिटिव - घर में मेहमानों का आगमन होगा. वार्तालाप के माध्यम से कई समस्याओं का भी समाधान मिलेगा.
नेगेटिव- अतिरिक्त जिम्मेदारियां रहेंगी. तनाव में आकर कोई भी निर्णय न लें.
व्यवसाय- आय की स्थिति अच्छी रहेगी. ऑफिस में राजनीति जैसा माहौल रहेगा.
लव - पारिवारिक मामलों में अपना योगदान अवश्य दें. लव पार्टनर के साथ मुलाकात होगी.
स्वास्थ्य – तनाव, डिप्रेशन जैसी स्थिति से अपना बचाव रखें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 3
उपाय - जीव-जंतुओं के लिए भोजन की व्यवस्था करें.
पॉजिटिव - कोई सरकारी मामला चल रहा है तो उसका समाधान मिलेगा. स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों को सुअवसर हासिल होंगे.
नेगेटिव- पब्लिक प्लेस पर किसी भी वाद-विवाद में ना पड़े. संतान की किसी गतिविधि से तनाव रह सकता है.
व्यवसाय- इंपोर्ट-एक्सपोर्ट के व्यवसाय में कोई भी निर्णय सावधानी से ले. ऑफिशियल टूर पर जाना पड़ सकता है.
लव - दांपत्य जीवन व्यवस्थित रहेगा. प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति विश्वास रखें.
स्वास्थ्य - सामर्थ्य से ज्यादा कार्यभार लेना आपको थका देगा.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 9
उपाय - केसर का तिलक लगाए इससे मन शांत चित्त रहेगा.
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)