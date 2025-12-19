Advertisement
Lucky Zodiac Sign Today : पौष अमावस्‍या पर बने शुभ योग वृष और कुंभ राशि के लिए सर्वश्रेष्‍ठ, मिलेगा धन-यश, पढ़ें आज का राशिफल

Rashifal 19 December 2025 : 19 दिसंबर 2025, शुक्रवार को पौष अमावस्‍या है. साथ ही इस दिन वृश्चिक राशि में सूर्य और चंद्रमा की युति हो रही है. अमावस्‍या पर बना यह शुभ योग कुछ राशियों के लिए शुभ है. 

Written By  Dr. Arun Bansal|Edited By: Shraddha Jain|Last Updated: Dec 19, 2025, 05:34 AM IST
Horoscope Today 19 December 2025 : पौष अमावस्‍या का दिन हिंदू धर्म में बहुत खास माना गया है. साथ ही इस बार यह दिन ज्‍योतिष के अनुसार भी विशेष है. 19 दिसंबर 2025 को वृश्चिक राशि में सूर्य और चंद्र की युति बन रही है. जिसका शुभ असर कुछ राशियों पर होगा. पढ़ें आज का राशिफल. 

मेष राशिफल 

आज थोड़ा सा उदास महसूस कर सकते हैं. काम में रूकावटें आएंगी. गाड़ी चलाते वक्त सावधानी बरतें. सट्टेबाजी में धन निवेश किया जा सकता है. जीवनसाथी से वैचारिक मतभेद के कारण वाद-विवाद हो सकता है. आज का दिन आपके प्रेम संबंधों के लिए अशुभ रहेगा. आपकी बांई टांग में दर्द हो सकता है. अपनी भाषा में संतुलन रखें अन्यथा आपको अनावश्यक समस्या का सामना करना पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें: नॉन-वेज और शराब को हाथ भी ना लगाएं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, शनि, राहु-केतु देते हैं तगड़ी सजा, छिन जाता है सब कुछ

वृष राशिफल 

अविवाहित लोगों को विवाह के प्रस्ताव आएंगे. अपने प्रेमी/प्रेमिका से मिलने का अवसर मिलेगा. व्यापारी को किसी नए सांझेदार या व्यापारिक प्रस्ताव की प्राप्ति होगी. कोर्ट कचहरी के मामले में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे. जीवनसाथी से संबंध अच्छा होगा. ससुराल पक्ष की तरफ से धन प्राप्ति या आर्थिक सहायता के संकेत हैं. आपके बच्चे अधिक साहसी बनेंगे. विद्यार्थियों को श्रेष्ठतम परिणाम प्राप्त करने के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे. अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें.

मिथुन राशिफल 

आज आपका स्वास्थ्य ढीला रह सकता है. आपको अपने छुपे हुए शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए. अपने मन की बात तथा अपने कार्य करने की रणनीति को किसी अन्य के साथ साझा न करें. अन्यथा आप धोखा खा सकते हैं. जहां तक सम्भव हो किसी से उधार धन या वस्तु न लें, वापसी करने में मुश्किल आ सकती है. आप यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं तो संघर्ष के साथ सफलता प्राप्त होगी. किसी अनावश्यक वाद-विवाद से बचें. विपक्षी लोग आपको निशाना बनाने का प्रयास करेंगे.

कर्क राशिफल 

विद्यार्थी अध्ययन में रुचि लेंगे. प्रेमी युगल लोगों के लिए आज का दिन सौभाग्यदायक रहेगा. व्यापारी लोग अपने व्यापार के लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं. यदि आप नौकरी में हैं तो आपका दिन सामान्य रहेगा. यदि आप सट्टे में निवेश करना चाहते हैं तो आजका दिन ऐसा करने के लिए श्रेष्ट रहेगा. आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे.

सिंह राशिफल 

आपको अपनी माता जी का सहयोग प्राप्त होता रहेगा. यदि आप संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन शुभ है. आज के दिन एयर कंडिशनर, रेफ्रीजेरेटर, वाशिंग मशीन, टी.वी. व कम्प्यूटर आदि खरीदना शुभ रहेगा. आप सिनेमा देखने या पिकनिक मनाने निकलेंगे. आपके खर्चे बढ़ेंगे. जीवनसाथी से मधुरतम संबंध रहेंगे. घर पर कुछ अतिरिक्त निर्माण कार्य या गृह सज्जा से संबंधित कार्य होगा. किसी सामाजिक या पारिवारिक उत्सव में शामिल होने के भी संकेत हैं.

यह भी पढ़ें: नोटों के कोहरे में शुरू होगा 3 राशि वालों का नया साल, केतु का नक्षत्र परिवर्तन अचानक देगा ढेर सारा पैसा

कन्या राशिफल 

आज आपको अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए विशेष परिश्रम और प्रयास की आवश्यकता पड़ेगी. आपका कोई नया मित्र बन सकता है. पड़ोसियों से सम्बन्धों में सुधार होगा. सम्भव है कि किसी नजदीकी रिश्तेदार के घर में किसी उत्सव में भाग लेने का अवसर मिले. वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं दुर्घटना का डर है. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. अनावश्यक व बाहरी भोजन करने से बचें. किसी पुराने मित्र से सम्पर्क बनेगा या अचानक मुलाकात हो सकती है.

तुला राशिफल 

आज कड़ा संघर्ष करने का दिन है जिसके कारण आप तनाव और थकानग्रस्त रह सकते हैं. आपके छोटे भाई-बहनों का सहयोग आपका आत्मविश्वास बनाये रखेगा. आप अपनी हिम्मत से कोई निर्णय लेंगे और उसकी सफलता के लिए खूब मेहनत करेंगे. इसलिए धैर्य बनाये रखें और अपना कार्य चालू रखें. पैसा कड़ी मेहनत से ही प्राप्त होगा. जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे. आपके बच्चे भी श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने में सफल होंगे.

वृश्चिक राशिफल 

आज आपके परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा या आप किसी सामाजिक गतिविधि में शामिल होंगे. आर्थिक पक्ष से संतुष्ट रहेंगे. आपके परिवार के लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे. आप अपनी वाणी से दूसरों का मन मोह लेंगे. आज आप खरीद-फरोख्त का विचार और कार्यक्ष्म रद्द करके घर पर ही रहेंगे. आपकी दाहिनी आंख में कुछ समस्या आ सकती है. आपको विभिन्न स्रोतों से धन की प्राप्ति संभव है. आपको पारिवारिक कार्यों में जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा.

 

धनु राशिफल 

आज का दिन अपव्यय व उदासी को दर्शा रहा है. आपको प्रत्येक क्षेत्र में निराशाजनक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. इसलिए धैर्य धारण करें और समस्याओं के निदान हेतु चंद्रमा ग्रह के मंत्र: ऊँ श्रां श्रीं श्रौं सः चंद्रमसे नमः मंत्र का जप करें. यात्रा पर जाते समय सावधान रहें. प्रेमी प्रमिका के लिए आज का दिन एक दूसरे का संग प्राप्त करने के लिए शुभ है.

मकर राशिफल 

आज का दिन निवेश करने के लिए विशेष शुभ है. मुश्किल की घड़ी में आज किया गया निवेश आपके लिए सहायता प्रदान करने वाला सिद्ध होगा. आपकी वाणी मधुर रहेगी और लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे. कुछ लोगों के आपके घर में मेहमान बनकर आने की अप्रत्याशित संभावनाएं हैं. आप उनका स्वागत करें और आशीर्वाद प्राप्त करें. परंतु  अथक परिश्रम करने से बचें क्योंकि स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं दिखती.

कुंभ राशिफल 

आज सप्ताह का सर्वश्रेष्ठ दिन है. निश्चित रूप से आप समाज में मान-सम्मान प्राप्त करेंगे. व्यापारियों को आज निश्चित रूप से अनेक लाभ होने की संभावनाएं हैं. यह समय सट्टे में निवेश करने के लिए शुभ है. आप आत्मनिर्भर रहेंगे. कुल मिलाकर दिन आपके लिए प्रसन्नतादायक रहेगा. सभी महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लिए जाएं तो अच्छा रहेगा.

मीन राशिफल 

आप किसी धार्मिक गतिविधि में भाग लेंगे. बच्चों का सहयोग आपके हृदय को प्रसन्नता व उत्साह से भर देगा. उनकी पढ़ाई संतोषजनक होगी. आज का दिन आपके प्रेम संबंध के लिए सौभाग्यदायक रहेगा. आपका अपने जीवनसाथी के प्रति लगाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य  सामान्य रहेगा. व्यापारियों के लिए नया व्यवसाय शुरू करने के लिए आज का दिन श्रेष्ठतम है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

TAGS

Rashifal

