Horoscope Today 19 June 2026 : मिथुन राशि के लोग आज इमोशनली बहुत मजबूत रहेंगे, वही मेष राशि वालों को अपनी जुबान पर काबू रखने की जरूरत है. सिंह राशि वालों के लिए समय अच्छा और तरक्की देने वाला साबित हो सकता है. जानें मेष से मीन राशि वालों का आज का राशिफल 19 जून 2026.
पॉजिटिव - कोई पैतृक मामला आपसी वार्तालाप से हल हो जाएगा. महिलाएं अपनी जिम्मेदारियों को आसानी से निभा लेंगी.
नेगेटिव - वार्तालाप करते समय नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना करें. अपनी सामर्थ्य से ज्यादा उधार ना लें.
व्यवसाय- कारोबार में किसी नई योजना या काम के लिए समय अनुकूल नहीं है नौकरी में गैर कानूनी कार्यों से दूरी रखें.
लव - परिवार जनों का सहयोग आपके मनोबल को बढ़ाएगा. व्यर्थ के दोस्तों से दूर रहें.
स्वास्थ्य- व्यवस्थित रहने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 2
उपाय - गणपति जी का ध्यान करें और संभव हो तो मंत्र जाप भी करें.
पॉजिटिव- अपने उसूलों और सिद्धांतों पर डटे रहने से मान सम्मान बढ़ेगा. धार्मिक कार्य में भी सुखद समय व्यतीत होगा.
नेगेटिव - वरिष्ठ सदस्यों के अनुभव व सहयोग को नजरअंदाज ना करें.किसी की सहायता का प्रॉमिस करते समय अपनी सामर्थ्य का भी ध्यान रखें.
व्यवसाय- कारोबार में विस्तार संबंधी योजनाओं को कार्य रूप देने के लिए अनुकूल समय है. दूसरों की सलाह पर बिना सोचे समझे विश्वास ना करें.
लव - दांपत्य जीवन में सामंजस्य रहेगा. प्रेम संबंधों में नजदीकियां रहेंगी.
स्वास्थ्य - गर्मी और पॉल्यूशन से अपना बचाव रखें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 8
उपाय - सुबह स्नान आदि करके पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें और दीपक जलाएं.
पॉजिटिव - मानसिक और भावनात्मक रूप से सशक्त रहेंगे. महिलाओं को कोई विशेष उपलब्धि मिलने वाली है.
नेगेटिव- किसी भी विवादित मामलों में अपनी दखलअंदाजी ना करें. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को लेकर लापरवाह ना बनें.
व्यवसाय - मार्केटिंग तथा प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को और बेहतर बनाएं. बदलाव संबंधी योजना पर कार्य होगा.
लव - पति-पत्नी एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखें. लव पार्टनर से मुलाकात होगी.
स्वास्थ्य - इंफेक्शन जैसी समस्या बढ़ सकती है.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 1
उपाय - चींटियों को सतनाजा खिलाएं.
पॉजिटिव- किसी पूर्व योजना को क्रियान्वित करने का अनुकूल समय है. काफी समय से चल रही कोई दुविधा भी दूर होगी.
नेगेटिव- पेपर वर्क करने से पहले उसका अच्छी तरह से अध्ययन कर लें. निवेश करने के लिए अभी अनुकूल समय नहीं है.
व्यवसाय- कारोबारी मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही करना ठीक नहीं है. नौकरी में अतिरिक्त ऑफिशियल काम करने पड़ सकते हैं.
लव- घर में सुखद रहेगा. किसी विपरीत लिंगी मित्र के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी.
स्वास्थ्य- अपनी दिनचर्या और खानपान को लेकर अनुशासित रहने से आप में ऊर्जा और सकारात्मकता बनी रहेगी.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 8
उपाय - जीव-जंतुओं के लिए भोजन की व्यवस्था करें.
पॉजिटिव- कोई भी कार्य करने पहले उसके हर पहलुओं पर विचार-विमर्श करने से आपकी तरक्की के नए मार्ग प्रशस्त होंगे.
नेगेटिव- किसी भी वाद-विवाद की स्थिति में गुस्से और आवेश की बजाय शांतिपूर्ण दृष्टिकोण रखने से समाधान जल्दी मिलेगा.
व्यवसाय - कारोबार में किए गए बदलाव के परिणाम निकट भविष्य में उत्तम मिलेंगे. नौकरी में किसी सहयोगी की मदद से आप अपना टारगेट हासिल कर लेंगे.
लव- परिवार में आपसी सामंजस्य बनाए रखने के लिए एक दूसरे को समझने का प्रयास करें.
स्वास्थ्य- कुछ समय से चल रही किसी शारीरिक परेशानी से आराम मिलेगा.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 6
उपाय - शनि स्त्रोत का पाठ करें अथवा सुनें.
पॉजिटिव - आज कोई शुभ घटना घटित होने वाली है. प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी निर्णय लेने में वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन रहेगा.
नेगेटिव - अपने आक्रोश और गुस्से पर भी काबू रखें. महिलाओं को पारिवारिक व्यवस्था बनाए रखने में बहुत अधिक मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी.
व्यवसाय- निजी संपर्क द्वारा कोई फायदेमंद आर्डर मिल सकता है. युवा वर्ग अपने करियर को लेकर गंभीर रहेंगे.
लव- घर की छोटी-मोटी नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करें.
स्वास्थ्य- ज्यादा काम के दबाव की वजह से पैरों में दर्द और थकान महसूस होंगे.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 7
उपाय - बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी राय पर अवश्य अमल करें.
पॉजिटिव - कोई रुका हुआ या फंसा हुआ पैसा आज वापस मिल सकता है. घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहेगी.
नेगेटिव- आपके व्यक्तिगत कार्यों में कुछ ना कुछ व्यवधान बने रहेंगे. खर्चो के मामले में ज्यादा दरियादिली ना रखें.
व्यवसाय - कारोबार में आंतरिक व्यवस्था में बदलाव लाने की जरूरत है. ऑफिस में अपने सहयोगियों द्वारा कोई टारगेट पूरा करने में सफलता मिलेगी.
लव- घर में सुख-शांति रहेगी. प्रेम प्रसंगों में कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं.
स्वास्थ्य- अत्यधिक कार्यभार के कारण शारीरिक रूप से कुछ थकान और कमजोरी महसूस होगी.
भाग्यशाली रंग- जामुनी
भाग्यशाली अंक- 3
उपाय - किसी भी धर्मस्थल पर कुछ समय एकांत में आत्म चिंतन और मेडिटेशन करें.
पॉजिटिव - आज आपका कोई कार्य हल होने वाला है. आय का भी कोई नया स्त्रोत बनने की पूरी संभावना है.
नेगेटिव- अपनी भावुकता और उदारता जैसी कमजोरी पर विजय हासिल करें.
व्यवसाय- मशीनरी आदि से जुड़े व्यवसाय में बेहतरीन फायदा होने की उम्मीद है. नौकरी में किसी प्रोजेक्ट पर टीम वर्क में काम करने से उचित रिजल्ट मिलेंगे.
लव - घर में सुखद माहौल होगा. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी.
स्वास्थ्य- शरीर में कोई दर्द की समस्या परेशान कर सकती हैं.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 5
उपाय - घर की बहन-बेटियों का सत्कार करें और कुछ उपहार दें.
पॉजिटिव- अपनी किसी योजना को कार्य रूप देने का अनुकूल समय है. सकारात्मक रहने से आप अपने अंदर नई ऊर्जा और आत्म विश्वास महसूस करेंगे.
नेगेटिव- ज्यादा सोच-विचार करने से मौके हाथ से निकल भी सकते हैं. रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों में आज बिल्कुल भी निवेश ना करें.
व्यवसाय- कारोबार में किसी भी फोन कॉल के माध्यम से कोई महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है. नौकरी में कोई खास अथॉरिटी आने की वजह से अतिरिक्त समय देना पड़ेगा.
लव- दांपत्य जीवन में चली आ रही गलतफहमी का निवारण होगा.
स्वास्थ्य- वर्तमान मौसम से सावधान रहना जरूरी है.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 2
उपाय - दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ करें.
पॉजिटिव - कोई रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. घर के रखरखाव अथवा नवीनीकरण संबंधी योजनाएं भी बनेगी.
नेगेटिव - बच्चों की गतिविधियों पर उचित नजर रखें. अपनी योग्यता साबित करने के लिए अभी और अधिक मेहनत करने की जरूरत है.
व्यवसाय - कारोबार में कुछ त्वरित निर्णय लेने पड़ सकते हैं. जनसंपर्क आपके लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित होंगे.
लव- पति-पत्नी आपसी सामंजस्य बना कर रखें. अविवाहितों के लिए अच्छा रिश्ता आएगा.
स्वास्थ्य- जोड़ों तथा टांगो में दर्द की समस्या बढ़ सकती हैं.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 4
उपाय - मंदिर जाकर माथा टेकें और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें.
पॉजिटिव- किसी भी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करना आपके लिए शुभ रहेगा. टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े विद्यार्थियों को कोई उपलब्धि हासिल होगी.
नेगेटिव - लेनदेन के मामलों में सतर्कता बरतें. लापरवाही की वजह से उपलब्धियां हाथ से निकल भी सकती हैं.
व्यवसाय - कला, ग्लैमर आदि से संबंधित व्यवसाय अच्छा मुनाफा कमाएंगे. नौकरी पेशा व्यक्ति कार्य की अधिकता की वजह से परेशान रहेंगे.
लव - घर और व्यवसाय दोनों में संतुलन बनाकर रखने की वजह से घर का माहौल खुशहाल बना रहेगा.
स्वास्थ्य- ब्लड प्रेशर और डायबिटीज से प्रभावित लोग अपनी नियमित जांच अवश्य करवाएं.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 4
उपाय - देवी मां की आराधना करें और कन्याओं को कुछ उपहार अवश्य दें.
पॉजिटिव- कुछ समय आत्मचिंतन करने से आपको कोई निर्णय लेने में सहायता मिलेगी. किसी प्रिय मित्र से भी मुलाकात होगी.
नेगेटिव- युवाओं को पूर्ण रूप से स्थिर होकर अपने कार्य में ध्यान देना होगा. बेवजह की खरीदारी करने से बचें.
व्यवसाय- कोई मनचाहा कॉन्ट्रैक्ट पाने का सपना पूरा हो सकता है. मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत लोग जल्दी ही कोई उपलब्धि हासिल करेंगे.
लव - पारिवारिक जिम्मेदारियां को आप बखूबी निभाएंगे. प्रेम संबंधों में मर्यादा का ध्यान अवश्य रखें.
स्वास्थ्य- एलर्जी की वजह से गला खराब और खांसी, जुकाम की शिकायत रहेगी.
भाग्यशाली रंग- क्रीम
भाग्यशाली अंक- 6
उपाय - शिव उपासना करें तथा सुगंधित जल से अभिषेक करें.
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)