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Hindi Newsऐस्ट्रोRashifal 19 May 2026: एक फोन कॉल और बदल जाएगी करियर की दिशा! 3 राशियों को आज मिल सकता है बड़ा मौका

Rashifal 19 May 2026: एक फोन कॉल और बदल जाएगी करियर की दिशा! 3 राशियों को आज मिल सकता है बड़ा मौका

Horoscope Hindi: आज कुछ राशि वालों को करियर में बड़ा मौका मिल सकता है. वहीं चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में हो रहा है, जो कुछ लोगों की संवाद शैली को महबूत बनाएगा. जानिए सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा. 

Written By  Dr. Arun Bansal|Edited By: Shraddha Jain|Last Updated: May 19, 2026, 05:00 AM IST
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Rashifal 19 May 2026: एक फोन कॉल और बदल जाएगी करियर की दिशा! 3 राशियों को आज मिल सकता है बड़ा मौका

Rashifal Today: 19 मई 2026 के ग्रह नक्षत्र संकेत दे रहे हैं कि शब्दों की ताकत कई बंद रास्तों को खोल सकती है. चंद्रमा का मिथुन राशि में गोचर लोगों को तेज सोच, त्वरित निर्णय और नए लोगों से जुड़ने की प्रेरणा देगा. वहीं सूर्य का वृष राशि में प्रभाव यह याद दिलाएगा कि केवल सपने नहीं, मजबूत आधार भी जरूरी है.

वहीं आज कुछ राशियों को अचानक अवसर मिलेंगे, तो कुछ को अपने व्यवहार और शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा.

मेष 

आज परिस्थितियां आपको रुकने नहीं देंगी. मन में लगातार कुछ नया हासिल करने की बेचैनी बनी रहेगी. कार्यक्षेत्र में आपका आक्रामक अंदाज विरोधियों को पीछे छोड़ सकता है, लेकिन यही जल्दबाजी किसी जरूरी काम में गलती भी करा सकती है. पैसों को लेकर उत्साह रहेगा और किसी नए स्रोत से लाभ मिलने की उम्मीद जगेगी. रिश्तों में आपकी स्पष्टवादिता साथी को अच्छी भी लगेगी और चुभ भी सकती है. शाम के समय मन थोड़ा चिड़चिड़ा हो सकता है. अगर कहीं जाने का प्रोग्राम बना रखे हैं तो उसे टालना बेहतर रहेगा.

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वृष

आज आप भीड़ से अलग शांत और संतुलित दिखाई देंगे. लोग जहां जल्दबाजी करेंगे, वहीं आप सोच-समझकर निर्णय लेंगे. कामकाज में पुराने अनुभव फायदा पहुंचाएंगे. धन से जुड़ा कोई रुका मामला धीरे-धीरे आपके पक्ष में आता दिख सकता है. कार्ट-कचहरी के कार्य में सफलता मिल सकती है. बेवजह किसी से झगड़ा न करें नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं. प्रेम संबंधों में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन रोमांच की कमी महसूस हो सकती है. घर के किसी बड़े सदस्य की बात आज विशेष महत्व रखेगी. अपने गुरुजन का आशीर्वाद लेते रहें.

(यह भी पढ़ें: बुध-शुक्र की युति से बनेगा लक्ष्मी नारायण राजयोग, 29 मई से 5 राशियों नौकरी-बिजनेस और बैंक बैलेंस में होगा जबरदस्त फायदा)

मिथुन

आज पूरा दिन आपके इर्द-गिर्द घूमता हुआ महसूस हो सकता है. बातचीत, संपर्क और प्रभाव- तीनों आपके पक्ष में रहेंगे. जो लोग मीडिया, मार्केटिंग, शिक्षा या व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें अचानक कोई अच्छा अवसर मिल सकता है. सट्टे में यदि पैसा लगा रहे हैं तो सोच-समझकर लगाएं नहीं तो नुकसान हो सकता है. विदेशी संपर्कों से लाभ प्राप्त होने के योग दिखाई दे रहे हैं.  प्रेम जीवन में नई शुरुआत या पुराने रिश्ते में नई ऊर्जा आने के संकेत हैं. मन कई दिशाओं में भागेगा, इसलिए जरूरी कामों की प्राथमिकता तय करना आवश्यक होगा. अपने खान-पान पर विशेष ध्यान दें.

कर्क

आज बाहरी दुनिया से ज्यादा आपका संघर्ष अपने मन के भीतर रहेगा. कई बातें बिना वजह परेशान कर सकती हैं. कार्यक्षेत्र में किसी की कही हुई बात दिल पर लग सकती है. आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी होगी, क्योंकि भावनाओं में बहकर लिया गया निर्णय बाद में पछतावा दे सकता है. अपने बातों को गुप्त रखें बिना काम पूरा हुए किसी से चर्चा न करें. रिश्तों में चुप्पी गलतफहमियां बढ़ा सकती है. आज खुद को थोड़ा समय देना बेहतर रहेगा. पुराने मित्रों से मिलने का अवसर प्राप्त होगा.

सिंह

आज आप जहां जाएंगे, वहां आपकी मौजूदगी महसूस की जाएगी. सामाजिक दायरा बढ़ेगा और लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे. नौकरी और व्यवसाय में नेटवर्किंग लाभ दे सकती है. आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं. प्रेम जीवन में उत्साह और आकर्षण दोनों रहेंगे. हालांकि अहंकार या अपनी बात मनवाने की जिद रिश्तों में तनाव भी ला सकती है.

कन्या

आज आपका ध्यान केवल परिणाम पर रहेगा. काम के प्रति गंभीरता आपको दूसरों से अलग पहचान दिला सकती है. ऑफिस में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है. आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन मन पूरी तरह संतुष्ट नहीं रहेगा. प्रेम जीवन में भावनाओं की बजाय व्यवहारिकता ज्यादा दिखाई देगी. स्वास्थ्य में शरीर भारी और मन थका हुआ महसूस हो सकता है.

तुला

आज मन सीमाओं से बाहर निकलना चाहेगा. नई जगह, नए लोग और नए विचार आपको आकर्षित करेंगे. भाग्य का साथ मिलने से लंबे समय से रुका कार्य आगे बढ़ सकता है. विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए दिन प्रेरणादायक रहेगा. प्रेम जीवन में रिश्तों को लेकर स्पष्टता आएगी. यात्रा या आध्यात्मिक गतिविधियों से मन को शांति मिल सकती है.

वृश्चिक

आज हर व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करना भारी पड़ सकता है. कार्यक्षेत्र में किसी की छिपी हुई रणनीति आपको परेशान कर सकती है. आर्थिक मामलों में जोखिम लेने से बचना समझदारी होगी. प्रेम जीवन में गहराई तो रहेगी, लेकिन अधिकार भावना तनाव बढ़ा सकती है. मन में किसी पुरानी बात को लेकर बेचैनी बनी रह सकती है.

(यह भी पढ़ें: मेष समेत 3 राशि वालों करियर में मिलेगी जबरदस्‍त सक्‍सेस, तुला राशि वाले गिनेंगे नोट, पढ़ें 18 से 24 मई का राशिफल

धनु

आज आपका दिन लोगों के साथ तालमेल बनाने में बीतेगा. साझेदारी और सहयोग से जुड़े कामों में सफलता मिलने की संभावना है. किसी करीबी व्यक्ति के साथ महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन भविष्य की योजनाओं को लेकर सोच बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी और रिश्तों में अपनापन महसूस होगा.

मकर

आज आपको आराम से ज्यादा जिम्मेदारियां घेर सकती हैं. कामकाज में छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना जरूरी होगा. ऑफिस में अनुशासन और समय प्रबंधन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे. आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे सुधार होगा. प्रेम जीवन में भावनाएं भीतर रहेंगी और आप उन्हें खुलकर व्यक्त नहीं कर पाएंगे. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही परेशानी बढ़ा सकती है.

कुंभ

आज आपके भीतर छिपी रचनात्मकता खुलकर सामने आ सकती है. नए विचार लोगों को प्रभावित करेंगे और कार्यक्षेत्र में आपकी अलग पहचान बन सकती है. प्रेम जीवन में अचानक कोई सुखद मोड़ आ सकता है. विद्यार्थियों का मन पढ़ाई के साथ अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भी लगेगा. दिन का दूसरा भाग मनोरंजन और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने में बीत सकता है.

मीन

आज मन बार-बार पुराने अनुभवों और पारिवारिक बातों की ओर लौट सकता है. घर के वातावरण का असर आपके मूड पर साफ दिखाई देगा. कार्यक्षेत्र में मन कम लगेगा और ध्यान भटक सकता है. आर्थिक रूप से बड़े बदलाव नहीं दिखेंगे, लेकिन घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं. प्रेम संबंधों में भावनात्मक सहारा मिलेगा. शाम के समय अकेले रहकर सोचने का मन कर सकता है.

(यह भी पढ़ें: शनि की बदली चाल, अधिकमास के पहले ही दिन से 5 राशियों की बढ़ेगी इनकम और पद, खुलेगा तरक्‍की का रास्ता

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
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Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

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