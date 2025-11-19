Horoscope 19 november 2025: दैनिक राशिफल के अनुसार 19 नवंबर 2025, बुधवार का दिन मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, कन्या, वृश्चिक, मकर, धनु, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा.
Today Horoscope 19 november 2025 : आज चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, वहीं सूर्य वृश्चिक राशि में रहेंगे. गुरु कर्क राशि में वक्री हैं. जानिए आज की ग्रह दशाएं किन राशियों के लिए शुभ रहेंगी और किन के लिए अशुभ. पढ़ें सभी 12 राशियों का आज का राशिफल (19 नवंबर 2025).
मेष राशि आज का राशिफल
आज का दिन आत्मविश्वास और नई शुरुआत के लिए अनुकूल है. कार्यक्षेत्र में आपके विचारों की सराहना होगी. आर्थिक रूप से नई योजनाएं बन सकती हैं जो भविष्य में लाभ देंगी. प्रेम जीवन में उत्साह और रोमांस रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. पारिवारिक वातावरण में सौहार्द बना रहेगा. विद्यार्थी अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहेंगे. यात्रा से लाभ संभव है. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा.
वृषभ राशि आज का राशिफल
आज कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन सराहनीय रहेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रयासों की तारीफ करेंगे. आर्थिक मामलों में लाभ होगा और आय के नए स्रोत मिलेंगे. प्रेम जीवन में स्थिरता बनी रहेगी और आपसी समझ बढ़ेगी. पारिवारिक जीवन में सुख-शांति का माहौल रहेगा. विद्यार्थियों के लिए समय उत्कृष्ट रहेगा. किसी पुराने कार्य में सफलता मिल सकती है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आत्मविश्वास ऊँचा रहेगा.
मिथुन राशि आज का राशिफल
आज आपके विचारों और योजनाओं से लोग प्रभावित होंगे. कार्यक्षेत्र में पदोन्नति या सम्मान के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी. प्रेम जीवन में भावनाओं की गहराई बढ़ेगी. परिवार के साथ समय आनंदमय रहेगा. विद्यार्थी शिक्षा में प्रगति करेंगे. मित्रों से सहयोग मिलेगा. सामाजिक कार्यों में भागीदारी से सम्मान मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन शांत रहेगा.
कर्क राशि आज का राशिफल
आज का दिन रचनात्मक कार्यों के लिए शुभ रहेगा. आप अपने कौशल से नई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे. आर्थिक रूप से दिन लाभकारी रहेगा. प्रेम जीवन में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा. पारिवारिक रिश्तों में मिठास रहेगी. विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं. किसी नए अवसर की प्राप्ति होगी. स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी रखें, बाकी दिन सुखद रहेगा.
सिंह राशि आज का राशिफल
आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. कार्यों में तेजी आएगी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलेंगी. आर्थिक दृष्टि से दिन लाभकारी रहेगा. प्रेम जीवन में रोमांस और समझदारी बनी रहेगी. परिवार के साथ सुखद समय व्यतीत होगा. विद्यार्थी अपने प्रदर्शन से प्रसन्न रहेंगे. नए लोगों से मुलाकात लाभदायक साबित हो सकती है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.
कन्या राशि आज का राशिफल
आज का दिन आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में सफलता के योग हैं. आर्थिक मामलों में लाभ होगा और खर्च नियंत्रित रहेगा. प्रेम जीवन में उत्साह और सामंजस्य रहेगा. परिवार के साथ समय हर्षोल्लास से बीतेगा. विद्यार्थी शिक्षा में नई दिशा पाएंगे. किसी मित्र की सहायता से कार्य बन सकता है. यात्रा लाभदायक रहेगी. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा.
तुला राशि आज का राशिफल
आज भाग्य आपका साथ देगा. कार्यक्षेत्र में नई सफलता प्राप्त होगी. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी और आपसी विश्वास बढ़ेगा. परिवार के साथ अच्छे पल व्यतीत करेंगे. विद्यार्थियों को मनचाहा परिणाम मिलेगा. कोई पुराना कार्य पूरा हो सकता है. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन में नई ऊर्जा बनी रहेगी.
वृश्चिक राशि आज का राशिफल
आज आपके प्रयासों का फल मिलने का समय है. कार्यस्थल पर प्रगति के संकेत हैं. आर्थिक रूप से स्थिति स्थिर रहेगी. प्रेम जीवन में समझ और मधुरता बनी रहेगी. परिवार में सहयोग और सम्मान मिलेगा. विद्यार्थी अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे. कोई शुभ समाचार मिल सकता है. यात्रा के योग बन रहे हैं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा.
धनु राशि आज का राशिफल
आज आपकी योजनाएं सफल होंगी. कार्यक्षेत्र में सम्मान और पहचान बढ़ेगी. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. प्रेम जीवन में निकटता और अपनापन रहेगा. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. विद्यार्थी अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे. किसी मित्र से लाभ मिलने की संभावना है. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन में संतोष रहेगा.
मकर राशि आज का राशिफल
आज का दिन सफलता और प्रगति से भरा रहेगा. कार्यस्थल पर सहयोग मिलेगा और आप अपने कार्यों में निपुणता दिखाएंगे. आर्थिक रूप से दिन मजबूत रहेगा. प्रेम जीवन में आपसी तालमेल बढ़ेगा. परिवार के सदस्यों का पूरा समर्थन मिलेगा. विद्यार्थी नई उपलब्धियां हासिल करेंगे. यात्रा शुभ रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा.
कुंभ राशि आज का राशिफल
आज कार्यक्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होंगे. आपकी योजनाएंसफल होंगी और लोगों से सराहना मिलेगी. आर्थिक मामलों में प्रगति होगी. प्रेम जीवन में उत्साह और सामंजस्य रहेगा. परिवार के साथ समय आनंदमय रहेगा. विद्यार्थी अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ेंगे. कोई पुरानी चिंता दूर होगी. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और मन में शांति बनी रहेगी.
मीन राशि आज का राशिफल
आज का दिन सफलता, स्नेह और आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेगा. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां निभाने का मौका मिलेगा. आर्थिक रूप से समय अनुकूल रहेगा. प्रेम जीवन में नई ताजगी आएगी. परिवार के साथ अच्छे पल व्यतीत होंगे. विद्यार्थी शिक्षा में प्रगति करेंगे. कोई शुभ समाचार मिल सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा.
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)