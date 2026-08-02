अगस्त के पहले सप्ताह के पहले ही दिन 2 महत्वपूर्ण ग्रह गोचर हो रहे हैं. द्रिक पंचांग के अनुसार दोपहर 03:26 बजे चंद्रमा मीन राशि में आएंगे. वहीं सुबह 10:29 बजे मंगल मिथुन राशि में आएंगे. साथ ही मीन राशि में शनि-चंद्र की युति अशुभ विष योग बनाएगी. इसके अलावा आज 2 अगस्त को अतिगण्ड योग भी बन रहा है, जिसे ज्योतिष में अच्छा नहीं माना गया है. पढ़ें इन सभी योग-संयोग के बीच मेष से मीन तक 12 राशियों का आज का दिन कैसा बीतेगा.
पिछले कुछ समय से चल रही परेशानियों से आज कुछ राहत मिलने वाली है. किसी भी प्रकार की आवाजाही करने से परहेज रखें. कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बनी रहेगी. कर्मचारियों की वजह से सभी काम सुचारू रूप से चलते रहेंगे. पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा. ब्लड प्रेशर, डायबिटीज संबंधी नियमित जांच करते रहें.
उपाय - विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या सुने.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 1
अपने संपर्कों के माध्यम से आपको कोई उपलब्धि मिलने की संभावना बन रही है. अत्यधिक खर्चा करना और समय की उपयोगिता ना करना आपको मुसीबत में डालेगा. कारोबार में रिस्क प्रवृत्ति वाले कामों से बचे. क्योंकि आप साथ छल या विश्वासघात हो सकता है. पारिवारिक छोटी-मोटी बातों को नजरअंदाज रखने से संबंध बेहतरीन रहेंगे. वर्तमान वातावरण की वजह से स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही करना उचित नहीं है.
उपाय - शिव पार्वती के स्वरूप के दर्शन करें और यथा संभव पूजा करें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 6
दोपहर बाद परिस्थितियां बहुत ही अनुकूल बन रही है और इस उत्तम समय का उचित सदुपयोग करें. विद्यार्थी लोग सोशल मीडिया और फालतू बातों में पड़कर पढ़ाई के प्रति लापरवाही करेंगे. व्यवसाय में योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को अंजाम दें. लापरवाही और आलस करने से दिक्कतें आ सकती हैं. वैवाहिक जीवन में किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप ना होने दें. ज्यादा भागदौड़ की वजह से थकान और कमजोरी रह सकती है.
उपाय - सूर्य भगवान को केसर मिश्रित जल से अर्घ्य दें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 4
आज कुछ खास लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा और कई नई जानकारियां हासिल होंगी. दूसरों की समस्या में उलझने की बजाए सिर्फ अपने ही काम से मतलब रखें. आपके विरोधी आपको लक्ष्य से भटकाने की कोशिश कर सकते हैं. परंतु अपने कार्यों पर फोकस रहना आपको कामयाबी ही देगा. लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का मौका मिल सकता है. स्वास्थ्य संबंधी नियमों को अपनी दिनचर्या में अवश्य शामिल करें.
उपाय - किसी भी धर्मस्थल पर कुछ समय एकांत में बैठे और अपने इष्ट का सिमरन करें.
भाग्यशाली रंग- क्रीम
भाग्यशाली अंक- 9
घर में कोई धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य संबंधी प्लानिंग होंगी. आज एक बात का खास ध्यान रखें, कि किसी पर अधिक विश्वास नहीं करना है. इस समय व्यवसाय में कुछ चुनौतियां बनी रहेगी. स्टाफ की गतिविधियों पर पैनी नजर रखें. दांपत्य संबंधों में मधुरता और खुशियां आएंगी. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. सिर्फ पॉल्यूशन से अपना बचाव रखें.
उपाय - गौशाला में हरा चारा देकर आए.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 2
आज का दिन महिलाओं के लिए खास तौर पर बहुत ही सुकून भरा रहेगा. दूसरों के व्यक्तिगत मामलों से खुद को दूर ही रखें. आय के साधनों में सुधार आएगा. लगभग सभी काम निर्विघ्न पूरे होते जाएंगे. किसी विपरीत लिंगी मित्र से मुलाकात होने से मन प्रफुल्लित रहेगा. गैस और बदहजमी की वजह से दिनचर्या कुछ अस्त-व्यस्त रहेगी. उपाय - किसी वरिष्ठ ब्राह्मण को प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद ले.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 8
अगर कोई प्रॉपर्टी संबंधी मामला उलझा हुआ है, तो आज फैसला आपके पक्ष में हो सकता है. कोई यात्रा कर रहे हैं, तो अपने सामान और खान-पान का विशेष ध्यान रखना होगा. कार्यक्षेत्र में काम की अधिकता रहेगी. लाभ की अपेक्षा खर्चों की स्थिति भी रह सकती हैं. लव पार्टनर के साथ मुलाकात होगी. खान-पान के प्रति लापरवाही आपकी पाचनक्रिया डिस्टर्ब कर सकती हैं.
उपाय - सफाई कर्मचारियों को कुछ दान अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 1
आज दिन बहुत अधिक भागदौड़ वाला रहेगा. लेकिन आपको अपनी मेहनत के अनुरूप परिणाम भी मिलते जाएंगे. सोशल मीडिया का प्रयोग संभलकर करें, कोई भी गड़बड़ी होने पर मुसीबत में फंस सकते हैं. कामकाजी महिलाएं घर और व्यवसाय दोनों जगह अपनी भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभाएंगी. घर का वातावरण सुखद और उत्तम रहेगा. अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखने के लिए योगा, प्राणायाम आदि पर ध्यान दें.
उपाय - चने की दाल और गुड़ किसी धर्मस्थल पर जरूर दे.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 5
योजनाबद्ध तरीके से कार्यों को संपन्न करना आपको सफलता देगा. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना ले. कारोबार में भावनाओं की बजाए प्रैक्टिकल होकर निर्णय लें. आपके विनम्र और शांतिपूर्ण स्वभाव का लोग फायदा उठा सकते हैं. वैवाहिक संबंधों में बेहतरीन तालमेल रहेगा. बदहजमी और पेट खराब होने जैसी समस्याओं से परेशान रहेंगे.
उपाय - मंदिर जाकर देव दर्शन करें और यथा सामर्थ्य आराधना करें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 6
वर्तमान कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करें. युवाओं को अपने प्रयासों के अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं. लेनदेन के मामलों में कुछ व्यवधान रहेंगे. व्यवसाय में कोई बहुत बड़ी डील होने की संभावना है. जोकि मुनाफे दायक रहेगी. किसी मित्र से मुलाकात पुरानी यादें ताजा करेगी. पाचन संबंधी समस्या से बचने के लिए असंतुलित खानपान से परहेज रखें.
उपाय - आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें या सुनें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 8
समय का सम्मान करें, तो समय भी आपके लिए बेहतरीन परिस्थितियां बनाएगा. आपका विचलित और इमोशनल स्वभाव आपके लिए ही परेशानी का कारण बन सकता है. इस समय मार्केटिंग, मीडिया आदि से संबंधित कुछ नई उपलब्धियां बन रही हैं. विवाहेतर प्रेम संबंधों से दूर रहे. अपनी कार्यशैली व दिनचर्या को व्यवस्थित रखना स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है.
उपाय - दुर्गा की उपासना करें और खीर का प्रसाद बांटें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 3
पारिवारिक सदस्यों के साथ सुख-सुविधाओं संबंधी शॉपिंग करने में खुशनुमा समय व्यतीत होगा. कभी-कभी मनमर्जी और अति आत्मविश्वास की वजह से आप धोखा भी खा सकते हैं. पब्लिक संपर्कों को और अधिक बेहतर बनाएं. इससे व्यवसायिक स्त्रोत बनेंगे. पति-पत्नी के बीच किसी गलतफहमी की वजह से तनाव रह सकता है. सर्वाइकल और मांसपेशियों का दर्द दोबारा उठ सकता है. उपाय - गणपति जी का ध्यान करें .
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 2
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)