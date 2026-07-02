Aaj Ka Rashifal 2 July: आज शनि की स्थिति में बदलाव, 4 राशियों को लाभ 3 को हानि, पढ़ें दैनिक राशिफल

Horoscope Today 2 July 2026 : सबसे धीमी चाल चलने वाले शनि ग्रह आज अपनी स्थिति बदल रहे हैं. द्रिक पंचांग के अनुसार शनि सुबह 08:22 बजे रेवती नक्षत्र के पहले चरण से दूसरे चरण में जाएंगे. वहीं चंद्रमा दोपहर 01:31 बजे वृश्चिक राशि से निकलकर मकर में आएंगे.
वहीं 2 जुलाई को 2 अशुभ योग - वैधृति योग और विषकुम्भ योग बन रहे हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन योगों में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए. इन योगों में जन्मे लोगों के जीवन में भी खासे उतार-चढ़ाव बने रहते हैं. जानिए आज इन योगों और ग्रह-गोचर के बीच सभी राशि वालों के लिए दिन कैसा रहेगा.
अपनी योग्यता के दम पर कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा कर लेंगे. अपने विरोधियों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें. मीडिया तथा कंप्यूटर से जुड़े व्यवसाय आज उचित लाभ कमाएंगे. परिजनों के साथ समय व्यतीत करने से आपसी संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. एलर्जी और खांसी-जुकाम की दिक्कत रह सकती है.
उपाय - किसी जरूरतमंद को दवाई का दान करें.
युवाओं में कुछ और बेहतर सीखने व करने की दृढ़ इच्छा रहेगी. नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखना जरूरी है. प्रॉपर्टी डीलिंग में सरकारी गतिविधियां को सावधान से करें. परिवार में आपसी स्नेह और सहयोग बना रहेगा. महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक सजग रहें.
उपाय - मां भगवती की उपासना करें और मंदिर के बाहर खीर का प्रसाद बांटे.
कहीं पैसा रुका हुआ है तो उसकी वसूली करने का उचित समय है. पुरानी नकारात्मक बातों को भूल कर आगे बढ़ने में ही भलाई है. मार्केटिंग से जुड़े व्यवसाय में शुभ अवसर मिलेंगे. लव पार्टनर के साथ मुलाकात का मौका मिलेगा. डाइबिटीज और ब्लड प्रेशर की नियमित जांच करवाएं.
उपाय - जरूरतमंद लोगों को फल-दूध आदि का दान करें.
अनुभवी और जिम्मेदार लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा. खर्चों के साथ-साथ अपनी आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखें. नौकरी में तरक्की संबंधी शुभ समाचार मिलेगा. परिवार जनों के साथ हास-परिहास तथा मनोरंजन में समय व्यतीत होगा. पोल्यूशन की वजह से एलर्जी जैसी दिक्कत रहेगी.
उपाय - प्रातः काल मंदिर अवश्य जाएं और ब्राह्मण से आशीर्वाद भी लें.
कोई समस्या हल हो जाने से मन में संतोष रहेगा. सरकारी नियमों की अवहेलना न करें. विस्तार संबंधी योजनाओं पर कार्य करने का अनुकूल समय है. घर में खुशनुमा माहौल रहेगा. एलर्जी और यूरिन इंफेक्शन जैसी समस्या रह सकती है.
उपाय - गरीब बच्चों को जरूरत के अनुसार वस्तुएं देना शुभ रहेगा.
चुनौतियों को स्वीकार करना आपके लिए उन्नति के मार्ग खोलेगा. शेयर्स, तेजी-मंदी जैसे कार्यों में ज्यादा पैसा ना लगाएं. हार्डवेयर से संबंधित कारोबार में आज मंदी रहेगी. प्रेम संबंधों में भावनात्मक नजदीकियां आएंगी. एलर्जी या खांसी-जुकाम की दिक्कत रहेगी.
उपाय - मंदिर जाकर देव दर्शन करें और यथा सामर्थ्य आराधना करें.
कहीं निवेश करना फायदेमंद रहेगा. आस-पड़ोस में किसी बात को लेकर वाद-विवाद की आशंका है. रुका हुआ कोई व्यवसायिक काम किसी राजनैतिक व्यक्ति की मदद से हल हो जाएगा. पारिवारिक माहौल सुकून भरा रहेगा. कफ, नजला की परेशानी बढ़ सकती हैं.
उपाय - पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं और प्रणाम करें.
फाइनेंस के कार्यों में आपके प्रयासों के उचित परिणाम मिलेंगे. कोर्ट कचहरी संबंधित कोई भी कार्य आज स्थगित ही रखें. इंश्योरेंस व कमीशन संबंधी व्यवसाय करने वाले लोग अधिक सफल रहेंगे. वैवाहिक जीवन तथा प्रेम संबंध दोनों ही मधुर रहेंगे. जानवरों से छेड़छाड़ ना करें.
उपाय - बहन-बेटियों का सम्मान करें और यथा समर्थ कुछ उपहार भी दें.
किसी दुविधा और बेचैनी से आज राहत मिलेगी. वाहन खरीदने की योजना को स्थगित रखें. कार्यक्षेत्र में कर्मचारियों के साथ चल रहा विवाद दूर होगा. घर में किसी बात को लेकर वाद-विवाद की स्थिति बनेगी. मुंह में छाले या दांत दर्द की समस्या रहेगी.
उपाय - गाय को गुड़-रोटी खिलाएं और प्रणाम करें.
वित्तीय मामलों को लेकर लिया गया निर्णय फायदेमंद रहेगा. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के प्रति और अधिक मेहनत करें. महिलाएं कारोबार में कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं. किसी दोस्त के मिलने से पुरानी यादें ताजा होगी. जोखिम पूर्ण कार्यों से दूर रहे.
उपाय - जल को व्यर्थ बहने से बचाएं तथा स्वच्छता का ध्यान रखें.
युवा अपने भविष्य के प्रति सजग रहेंगे. जमीन-जायदाद संबंधी मामलों में कोई समस्या आ सकती है. रियल एस्टेट से जुड़े व्यवसाय में कोई अच्छी डील हो सकती है. प्रेमी-प्रेमिका को मुलाकात का अवसर मिलेगा. तनाव जनक परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी न होने दे.
उपाय - किसी भी धर्मस्थल पर जाकर कुछ समय आत्म चिंतन और मनन करना आपको सुकून देगा.
आध्यात्मिक स्थल पर कुछ समय बिताना सुकून देगा. दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप ना करें. व्यावसायिक कार्य प्रणाली में बदलाव लाने की जरूरत है. परिजनों के बीच अच्छा सामंजस्य रहेगा. मौसम के अनुरूप अपना खान-पान और दिनचर्या रखें. अपने इष्ट का स्मरण करें और मंदिर में कुछ भी दान अवश्य दें.
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)