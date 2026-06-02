Rashifal Today: साध्य योग को प्रयास और मेहनत से फल पाने के लिए बहुत अच्‍छा माना जाता है. वहीं शुभ योग सकारात्मक परिणाम और मंगलकारी ऊर्जा देने वाला योग माना जाता है. 2 जून 2026, मंगलवार को ये दोनों योग बन रहे हैं. इसके अलावा आज बड़ा ग्रह गुरु भी गोचर करके कर्क राशि में आ रहा है. जानिए इन सभी शुभ योगों का मेष से मीन राशि तक पर क्‍या असर होगा. पढ़ें 2 जून का राशिफल.

मेष (Aries)

मेष राशि वालों, आज घर में कोई शुभ समाचार खुशी लेकर आ सकता है. आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें और खर्चों पर नियंत्रण रखें. बिजनेस में नए संपर्क फायदेमंद साबित होंगे. प्रेम संबंधों को परिवार की मंजूरी मिलने के योग हैं. स्वास्थ्य में गैस और एसिडिटी की शिकायत हो सकती है. आज घर के बड़े-बुजुर्गों का सम्मान जरूर करें.

पॉजिटिव: घर में शुभ समाचार से खुशी का माहौल रहेगा. समाज सेवा और धर्म-कर्म में व्यस्तता रहेगी. संबंधों की कड़वाहट दूर हो सकती है. युवा अपने करियर को लेकर गंभीर रहेंगे.

नेगेटिव: भाइयों और मित्रों के साथ गलतफहमी बढ़ सकती है. आर्थिक मामलों में जल्दबाजी नुकसान दे सकती है. अनावश्यक खर्च बढ़ेंगे.

व्यवसाय: संपर्क बढ़ाना लाभदायक रहेगा. दूसरों की सलाह से महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है. जरूरत से ज्यादा लोन लेने से बचें.

लव: अविवाहित लोगों के लिए विवाह प्रस्ताव आ सकता है. प्रेम संबंधों को पारिवारिक स्वीकृति मिल सकती है.

स्वास्थ्य: गैस और एसिडिटी की समस्या परेशान कर सकती है.

भाग्यशाली रंग: गुलाबी | भाग्यशाली अंक: 2

उपाय: घर के बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी सलाह पर अमल करें.

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वृष (Taurus)

वृष राशि वालों, आज आपकी समझदारी परिस्थितियों को आपके पक्ष में कर सकती है. गुस्से और जिद पर नियंत्रण रखें. बिजनेस में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी लेकिन भविष्य में उसका फायदा मिलेगा. परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. तनाव और अनियमित खानपान से तबीयत बिगड़ सकती है. आज किसी धर्मस्थल पर कुछ समय आत्म चिंतन जरूर करें.

पॉजिटिव: आज दिन मिला-जुला प्रभाव वाला रहेगा, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से परिस्थितियों को अनुकूल बना लेंगे. नई योजनाएं शुरू करने के लिए समय अच्छा है. आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी योजनाएं लाभदायक साबित होंगी और तुरंत क्रियान्वित भी हो सकती हैं.

नेगेटिव: घर के किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान के खराब होने से बड़ा खर्च सामने आ सकता है. गुस्सा और जिद्दी स्वभाव पर नियंत्रण रखना जरूरी है. विवादित मामलों और यात्रा से दूरी बनाए रखें.

व्यवसाय: कारोबार में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी. दूरदराज की पार्टियों से संबंध सुधारने का प्रयास करें. ऑफिस में सहकर्मियों और अधिकारियों से संबंध मधुर रखें.

लव: परिवार के साथ समय बिताने से खुशी मिलेगी. मित्रों के साथ गेट-टूगेदर का कार्यक्रम बन सकता है.

स्वास्थ्य: अनियमित खानपान और तनाव की वजह से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है.

भाग्यशाली रंग: पीला | भाग्यशाली अंक: 2

उपाय: किसी धर्मस्थल पर एकांत में बैठकर आत्म चिंतन करें.

मिथुन (Gemini)

मिथुन राशि वालों, आज समय का सही उपयोग आपको सफलता दिलाएगा. किसी की नकारात्मक बात को दिल पर न लें. कारोबार में थोड़ी रुकावटें आएंगी लेकिन जल्द स्थितियां सुधर जाएंगी. सरकारी नौकरी वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है. स्वास्थ्य में जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है. आज आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ जरूर करें.

पॉजिटिव: अनुकूल ग्रह गोचर बन रहा है. रुके हुए कार्य पूरे होने का समय आ गया है. परिवार की जरूरतों को पूरा करने में खुशी मिलेगी. युवा अपने लक्ष्य हासिल करने में सफल रहेंगे.

नेगेटिव: किसी की नकारात्मक बात मन को दुखी कर सकती है. बेचैनी और मानसिक तनाव महसूस होगा. खर्चे बढ़ सकते हैं.

व्यवसाय: कारोबार में कुछ व्यवधान आएंगे लेकिन योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर स्थितियां सुधर जाएंगी. सरकारी नौकरी वालों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है.

लव: व्यस्तता के बावजूद परिवार के लिए समय निकालना रिश्तों में खुशी बढ़ाएगा.

स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द और मौसम संबंधी परेशानी रह सकती है.

भाग्यशाली रंग: आसमानी | भाग्यशाली अंक: 8

उपाय: आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें.

कर्क (Cancer)

कर्क राशि वालों, आज आपका दृढ़ निश्चय कठिन काम भी आसान बना देगा. गुस्से और वाणी पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है. बिजनेस में नए अवसर मिल सकते हैं और नौकरी में तरक्की के योग भी बन रहे हैं. रिश्तों में भावनाओं का सम्मान बनाए रखें. छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज न करें. आज द्वादश ज्योतिर्लिंग का स्मरण जरूर करें.

पॉजिटिव: अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें. कठिन कार्य भी दृढ़ निश्चय से पूरे होंगे. निवेश की योजना तुरंत अमल में लाना लाभदायक रहेगा. घर संबंधी कार्यों में भी समय बीतेगा.

नेगेटिव: काम का अत्यधिक बोझ थका सकता है. गुस्से और वाणी पर नियंत्रण रखें. पारिवारिक मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप नुकसानदायक रहेगा.

व्यवसाय: व्यवसाय में उपलब्धि मिलते ही तुरंत काम शुरू करें. सरकारी नौकरी वालों पर अतिरिक्त कार्यभार रहेगा लेकिन तरक्की के अवसर भी मिलेंगे.

लव: पति-पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे. प्रेम संबंधों में भावनाओं का सम्मान जरूरी है.

स्वास्थ्य: छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं बनी रह सकती हैं.

भाग्यशाली रंग: सफेद | भाग्यशाली अंक: 1

उपाय: द्वादश ज्योतिर्लिंग के नामों का उच्चारण करें.

सिंह (Leo)

सिंह राशि वालों, आज घर के पुराने विवाद खत्म होने से राहत मिलेगी. बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी है. व्यवसाय में नई रणनीति अपनाने की जरूरत पड़ेगी. नौकरी में काम का दबाव रहेगा लेकिन धैर्य बनाए रखें. त्वचा और मौसम संबंधी परेशानी हो सकती है. किसी भी शुभ कार्य से पहले बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें.

पॉजिटिव: पारिवारिक विवाद सुलझने से घर में शांति का माहौल रहेगा. नई गतिविधियों में व्यस्तता बढ़ेगी और अच्छे परिणाम मिलेंगे.

नेगेटिव: बच्चों की किसी गतिविधि को लेकर चिंता रह सकती है. वाहन सावधानी से चलाएं. वरिष्ठ लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

व्यवसाय: व्यवसायिक नीतियों में बदलाव की जरूरत है. किसी नकारात्मक व्यक्ति की वजह से काम बिगड़ सकते हैं. नौकरी वालों पर काम का दबाव बढ़ेगा.

लव: दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी.

स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी संक्रमण और मौसमी बीमारियों से सावधान रहें.

भाग्यशाली रंग: केसरिया | भाग्यशाली अंक: 3

उपाय: किसी शुभ कार्य से पहले घर के वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद लें.

(यह भी पढ़ें: 2 जून से खत्‍म होगा शादी के लिए इंतजार! गुरु बना रहे इन 5 राशि वालों के लिए विवाह के प्रबल योग)

कन्या (Virgo)

कन्या राशि वालों, आज रिश्तों को सुधारने में आपकी भूमिका अहम रहेगी. लेनदेन में जल्दबाजी से बचें. बिजनेस में विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत है. सरकारी नौकरी वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है. काम का दबाव थकान बढ़ाएगा, इसलिए आराम भी जरूरी है. मां दुर्गा की पूजा अवश्य करें.

पॉजिटिव: रिश्तेदारों से संबंध सुधारने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. रुकावटों के बावजूद जरूरी काम पूरे होंगे. बच्चों की गतिविधियों से संतोष मिलेगा.

नेगेटिव: व्यक्तिगत मामलों में किसी की दखलअंदाजी न होने दें. लेनदेन में जल्दबाजी नुकसान दे सकती है. भावनाओं पर नियंत्रण रखें.

व्यवसाय: जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और मेहनत अधिक करनी होगी. विरोधियों से सावधान रहें. सरकारी नौकरी वालों को महत्वपूर्ण कार्यभार मिल सकता है.

लव: पति-पत्नी के बीच विश्वास मजबूत रहेगा. प्रेम संबंधों में सोच-समझकर आगे बढ़ें.

स्वास्थ्य: अत्यधिक काम की वजह से थकान और चिड़चिड़ापन रहेगा.

भाग्यशाली रंग: नीला | भाग्यशाली अंक: 7

उपाय: मां दुर्गा की उपासना करें और श्रृंगार सामग्री अर्पित करें.

तुला (Libra)

तुला राशि वालों, आज घर में खुशी और मेल-मिलाप का वातावरण रहेगा. आर्थिक मामलों में सावधानी रखें और गुस्से से बचें. कारोबार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी इसलिए धैर्य से काम लें. प्रेम संबंधों में गलतफहमी बढ़ सकती है. मानसिक थकान को दूर करने के लिए मेडिटेशन जरूर करें. आज किसी धर्मस्थल पर सेवा अवश्य करें.

पॉजिटिव: घर में रिश्तेदारों के आगमन से खुशी का माहौल रहेगा. पुराने मतभेद दूर होंगे. आपकी मेहनत से महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे.

नेगेटिव: फाइनेंस संबंधी मामलों में सावधानी जरूरी है. क्रोध और जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है.

व्यवसाय: कारोबार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. मार्केटिंग और सेल्स में सोच-समझकर बातचीत करें. ऑफिस का माहौल व्यवस्थित रहेगा.

लव: वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा. प्रेम संबंधों में गलतफहमी से दूरी आ सकती है.

स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक थकान महसूस होगी.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज | भाग्यशाली अंक: 6

उपाय: किसी धर्मस्थल पर सफाई सेवा करें.

वृश्चिक (Scorpio)

वृश्चिक राशि वालों, आज सोच-समझकर लिया गया निर्णय आपको मुश्किल से बचा सकता है. आवेश और लापरवाही पर नियंत्रण रखें. बिजनेस में चुनौतियां रहेंगी लेकिन रुका काम आगे बढ़ेगा. परिवार में थोड़ा तनाव रह सकता है इसलिए बड़ों का मार्गदर्शन लें. मौसम बदलने से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है. हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें.

पॉजिटिव: थोड़ी सावधानी आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है. विद्यार्थी पढ़ाई पर फोकस रखेंगे. प्रैक्टिकल सोच से निर्णय बेहतर होंगे.

नेगेटिव: आवेश और लापरवाही नुकसान दे सकती है. गैरकानूनी गतिविधियों से दूरी रखें.

व्यवसाय: कारोबार में चुनौतियां रहेंगी लेकिन रुका हुआ कार्य शुरू हो सकता है. नौकरी वालों को मनपसंद कार्यभार मिलेगा.

लव: परिवार में सामंजस्य की कमी रह सकती है. बड़ों का मार्गदर्शन लेना फायदेमंद रहेगा.

स्वास्थ्य: मौसम बदलने से स्वास्थ्य प्रभावित होगा.

भाग्यशाली रंग: हरा | भाग्यशाली अंक: 5

उपाय: हनुमान जी का ध्यान करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

धनु (Sagittarius)

धनु राशि वालों, आज दूसरों से ज्यादा खुद पर भरोसा रखें. धार्मिक और सामाजिक कार्यों से मानसिक शांति मिलेगी. बिजनेस में आमदनी बढ़ने के योग हैं. प्रेम और वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा. जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी लेने से तनाव बढ़ सकता है. प्रकृति के बीच कुछ समय जरूर बिताएं.

पॉजिटिव: सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में समय बिताने से मानसिक सुकून मिलेगा. परिवार के साथ बातचीत से समाधान निकलेंगे.

नेगेटिव: अत्यधिक जिम्मेदारियां थका सकती हैं. व्यर्थ की बहस से दूर रहें.

व्यवसाय: कारोबार व्यवस्थित रहेगा. आमदनी बढ़ेगी. बीमा और कमीशन से जुड़े लोगों को लाभ होगा.

लव: दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी.

स्वास्थ्य: तनाव की स्थिति रह सकती है.

भाग्यशाली रंग: आसमानी | भाग्यशाली अंक: 4

उपाय: कुछ समय प्रकृति के बीच बैठकर आत्म चिंतन करें.

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मकर (Capricorn)

मकर राशि वालों, आज धैर्य और मेहनत आपका सबसे बड़ा हथियार रहेगा. बिजनेस में रुके काम आगे बढ़ेंगे. आर्थिक मामलों में सावधानी रखें और फिजूल खर्च से बचें. परिवार में खुशखबरी मिलने के योग हैं. घुटनों और जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है. विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करें.

पॉजिटिव: धैर्य और मेहनत से कठिन कार्य पूरे होंगे. धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. संबंधों में मनमुटाव दूर होंगे.

नेगेटिव: भाइयों और मित्रों के साथ गलतफहमी बढ़ सकती है. खर्चे अधिक रहेंगे.

व्यवसाय: रुके हुए कार्यों में गति आएगी. नए प्रोजेक्ट के लिए लोन लेना पड़ सकता है लेकिन समय के साथ स्थिति सुधरेगी.

लव: घर और व्यवसाय दोनों जगह संतुलन बना रहेगा. परिवार में खुशखबरी मिल सकती है.

स्वास्थ्य: घुटनों और जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है.

भाग्यशाली रंग: गुलाबी | भाग्यशाली अंक: 2

उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या सुनें.

कुंभ (Aquarius)

कुंभ राशि वालों, आज योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर सफलता मिलेगी. रुके हुए कार्य पूरे होने के योग हैं. बिजनेस में बड़ा निवेश करने से बचें. परिवार के साथ रिश्ते मधुर रहेंगे और प्रेम संबंधों को भी स्वीकृति मिल सकती है. मौसमी बीमारियों से सावधान रहें. आज शिवालय में अनार के रस से अभिषेक जरूर करें."

पॉजिटिव: योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर रुके हुए कार्य पूरे होंगे. चिंताओं से राहत मिलेगी.

नेगेटिव: पारिवारिक मामलों को बड़ों की सलाह से सुलझाएं. योजनाओं को दूसरों से साझा न करें.

व्यवसाय: व्यावसायिक स्थिति सामान्य रहेगी. बड़ा निवेश टालना बेहतर होगा. नौकरी वालों को मेहनत के अनुसार परिणाम मिलेंगे.

लव: पारिवारिक संबंध मधुर रहेंगे. प्रेम संबंधों को परिवार की स्वीकृति मिल सकती है.

स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से सावधान रहें.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज | भाग्यशाली अंक: 5

उपाय: शिवालय में अनार के रस से अभिषेक करें.

मीन (Pisces)

मीन राशि वालों, आज व्यवहारिक सोच आपको सही दिशा देगी. प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी रखें. बिजनेस में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी लेकिन उसका लाभ भविष्य में मिलेगा. परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. गैस और बदहजमी की समस्या परेशान कर सकती है. आज बड़ों का सम्मान जरूर करें और उनकी सलाह मानें.

पॉजिटिव: व्यवहारिक सोच आपको सफलता दिलाएगी. रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ संबंध बेहतर होंगे.

नेगेटिव: प्रॉपर्टी मामलों में सावधानी रखें. दूसरों के मामलों में दखल देना नुकसानदायक रहेगा.

व्यवसाय: कारोबारी निर्णय सोच-समझकर लें. मेहनत ज्यादा और लाभ कम जैसी स्थिति रहेगी लेकिन भविष्य में फायदा मिलेगा.

लव: पति-पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे. परिवार के साथ मनोरंजन में समय बीतेगा.

स्वास्थ्य: गैस और बदहजमी की समस्या परेशान कर सकती है.

भाग्यशाली रंग: लाल | भाग्यशाली अंक: 6

उपाय: बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी सलाह पर अमल करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)