Aaj Ka Rashifal 2 November 2025: वृषभ वाले पाएंगे मानसिक शांति, बड़े फैसले लेने से बचें सिंह के जातक! पढ़ें आज का पूरा राशिफल

Today Horoscope 2 November 2025: आइए आज का राशिफल 2 नवंबर 2025 दिन रविवार को विस्तार से जानें कि आज का दिन किन राशियों के जातकों के लिए अति शुभ होगा. आज किन्हें लाभ होगा और किन लोगों को हानि हो सकती है.

Written By  Dr. Arun Bansal|Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 02, 2025, 05:00 AM IST
Aaj ka Rashifal 2 November 2025, Horoscope Today: आज शुक्र का तुला राशि में गोचर हो रहा है और चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करने वाला है. ऐसे में आज कुछ जातक आत्मविश्वास बढ़ेगा और प्रेम जीवन में बदलाव हो सकता है. योजनाओं पर मजबूती से काम करने की जरूरत है. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है. परिवार के साथ आच्छा समय बिताने का सुनहरा अवसर होगा. आज कई राशि का जातकों के लिए दिन अति शुभ तो कई कई के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है. 12 राशियों के जातकों के लिए आज का पूरा दिन कैसा होगा आइए इस विस्तार से जानें. ये रहा आज का राशिफल.

मेष राशि
आज आपको उत्साहवर्धन किये जाने की संभावना है। आपके आत्मविश्वास में कुछ कमी रहेगी। आपका व्यय आय से अधिक होगा। खान-पान में सावधानी रखें। चंद्रमा मीन में प्रवेश के बाद आपकी भावनाएं अधिक संवेदनशील होंगी, जिससे जीवनसाथी के साथ कुछ मनमुटाव की संभावना है। शुक्र तुला में प्रवेश से प्रेम संबंधों में सुधार और सामाजिक संबंधों में मधुरता आएगी। व्यापारी लोग लंबी यात्रा पर जाएंगे जिसका परिणाम आशाजनक रहेगा।

अतिरिक्त सुझाव: मित्रों और सहयोगियों से समर्थन मिलेगा। आज पुराने कार्यों को पूर्ण करने का समय उपयुक्त रहेगा। शाम को विश्राम और ध्यान आपके मानसिक संतुलन को बनाए रखेगा।

वृषभ राशि
आज आप अधिक धन कमाएंगे। आपके चिर प्रतीक्षित स्वप्न व इच्छाओं को पूर्णता प्राप्त होगी। शुक्र तुला के गोचर से जीवनसाथी के साथ रोमांटिक संबंधों में वृद्धि होगी। चंद्रमा मीन में प्रवेश के बाद मानसिक शांति और पारिवारिक सहयोग का अनुभव होगा। फिक्स्ड डिपोजिट या म्यूचुअल फंड में निवेश का समय शुभ है।

अतिरिक्त सुझाव: पारिवारिक समारोह या मित्रों से मुलाकात लाभकारी रहेगी। स्वास्थ्य में हल्की थकान रह सकती है, इसलिए ध्यान रखें।

मिथुन राशि
आपको अपने अधिकारियों से सम्मान व सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थी अपने अध्ययन में अधिक बेहतर नहीं कर पाएंगे। चंद्रमा मीन के प्रभाव से मानसिक संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। शुक्र तुला में प्रवेश आपके पारिवारिक और प्रेम संबंधों में सौहाद्रता लाएगा। आप अपने बच्चों के व्यवहार से प्रसन्न नहीं रहेंगे। अपने बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपको अन्य स्रोतों से अधिक आय की प्राप्ति हो सकती है।

अतिरिक्त सुझाव: सामाजिक और व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाएं। किसी विवाद में जल्दबाजी न करें।

कर्क राशि
आज आपके लिए सफलता प्राप्ति का दिवस है। आपकी संतान उन्नतिशील रहेगी। चंद्रमा मीन में प्रवेश के कारण भावनात्मक निर्णयों में संतुलन बनाए रखें। विद्यार्थी पूरी एकाग्रता व आत्मविश्वास से अध्ययन कार्य में लगे रहेंगे। शुक्र तुला का गोचर प्रेम संबंधों और सामाजिक मेलजोल को बढ़ाएगा। जीवनसाथी से आपके संबंध मधुर होंगे। प्रेमी से मिलने का अवसर प्राप्त होगा। यह समय सट्टे में निवेश के लिए श्रेष्ठ है।

अतिरिक्त सुझाव: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने से मानसिक प्रसन्नता बढ़ेगी।

सिंह राशि
आप बहुत दिनों से रूके हुए धन को प्राप्त कर पाएंगे। यह सट्टेबाजी पर निवेश करने के लिए शुभ समय है। चंद्रमा मीन के कारण वाहन चलाते समय सावधानी रखें। शुक्र तुला में प्रवेश आपके जीवनसाथी से मधुर संबंध और मित्रों के सहयोग को मजबूत करेगा। भावुकतावश कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें। आपको अपने बच्चों का सहयोग प्राप्त होगा।

अतिरिक्त सुझाव: आज मानसिक संतुलन बनाए रखें। रचनात्मक प्रयास और नई योजना लाभकारी रहेंगे।

कन्या राशि
आप परिवार के साथ पिकनिक मनाने जाएंगे। अविवाहित लोगों को मित्रों या संबंधी पक्ष से विवाह के प्रस्ताव आएंगे। चंद्रमा मीन के प्रभाव से घर में सुख-शांति बनी रहेगी। शुक्र तुला में प्रवेश से प्रेम संबंधों में सफलता और व्यापार में लाभ संभव है। अपने स्वास्थ्य का समुचित ध्यान रखें।

अतिरिक्त सुझाव: आज सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से लाभ होगा। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान रखें।

तुला राशि
संतान की ओर से शुभ समाचार प्राप्त होगा। शुक्र तुला में प्रवेश आपके लिए व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में सौभाग्य लाएगा। चंद्रमा मीन में प्रवेश मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन में सहायक होगा। विद्यार्थियों को अध्ययन में लाभ मिलेगा। व्यापारी लोगों का व्यापार बढ़ेगा। जीवनसाथी से संबंध उत्तम रहेंगे।

अतिरिक्त सुझाव: मित्रों और पड़ोसियों से सहयोग मिलेगा। नए संपर्क और यात्रा लाभकारी रहेंगे।

वृश्चिक राशि
आज का दिन प्रसन्नतादायक रहेगा। चंद्रमा मीन में प्रवेश के कारण आप भावनात्मक रूप से संवेदनशील रहेंगे। शुक्र तुला का गोचर प्रेम और सौहार्दपूर्ण संबंधों में वृद्धि लाएगा। सट्टे या जुआ आदि में निवेश लाभकारी रहेगा।

अतिरिक्त सुझाव: परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने से मानसिक संतुलन बढ़ेगा। स्वास्थ्य और वाहन चलाने में सावधानी रखें।

धनु राशि
आज आपका दिन आपके घर के लिए प्रसन्नता और आपसी तालमेल का श्रेष्ठ वातावरण लेकर आ रहा है। चंद्रमा मीन के प्रभाव से घर-परिवार में शांति बनी रहेगी। शुक्र तुला में प्रवेश आपके जीवनसाथी और बच्चों के साथ मधुर संबंध बनाएगा।

अतिरिक्त सुझाव: घर और परिवार के छोटे कार्यों में ध्यान दें। अध्ययन और व्यक्तिगत योजनाओं में सफलता मिलेगी।

मकर राशि
आज कड़ी मेहनत करने का दिन है। चंद्रमा मीन में प्रवेश के कारण मानसिक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। शुक्र तुला के गोचर से प्रेम और पारिवारिक सहयोग में वृद्धि होगी।

अतिरिक्त सुझाव: मित्रों और सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य और खान-पान पर ध्यान दें।

कुंभ राशि
आज का दिन आपके लिए संग्रह तथा निवेश करने के लिए शुभ है। चंद्रमा मीन में प्रवेश भावनात्मक संतुलन लाएगा। शुक्र तुला का गोचर आपके सामाजिक और प्रेम संबंधों में सौभाग्य लाएगा।

अतिरिक्त सुझाव: व्यापार और निवेश में सफलता प्राप्त होगी। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक संतुलन बनेगा।

मीन राशि
आज पूर्णता का दिवस है। चंद्रमा मीन में प्रवेश आपके लिए मानसिक शांति और गहरी संवेदनशीलता लेकर आएगा। शुक्र तुला में प्रवेश से जीवनसाथी और सामाजिक संबंध मधुर रहेंगे। विद्यार्थी अध्ययन में एकाग्र रहेंगे और व्यापारी धन कमाएंगे।

अतिरिक्त सुझाव: सामाजिक और पारिवारिक सहयोग से दिन आनंददायक रहेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान दें।

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

